První CAR-T terapie na světě pro solidní nádory bude brzy dostupná v Číně

Šanghaj 9. dubna 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Nová naděje pro pacienty s pokročilým karcinomem žaludku a slinivky břišní

Očekává se, že v první polovině roku 2026 bude v Číně k dispozici průlomová nová CAR-T buněčná terapie pro pokročilé gastrointestinální nádory, což představuje významný pokrok v léčbě rakoviny. Mezinárodní onkologické centrum Jiahui bude patřit mezi přední zdravotnická zařízení, která budou příslušným pacientům tuto inovativní terapii nabízet.

Tato terapie, známá pod názvem satri-cel (CT041), je první CAR-T léčbou na světě vyvinutou speciálně pro solidní nádory, která cílí na Claudin18.2, biomarker běžně se vyskytující u rakoviny žaludku a slinivky břišní.

Nová éra v léčbě rakoviny

CAR-T terapie je vysoce personalizovaná léčba, která využívá pacientovy vlastní imunitní buňky, jež jsou přeprogramovány tak, aby přesně rozpoznávaly a napadaly rakovinné buňky. Na rozdíl od tradičních terapií se CAR-T buňky mohou v těle množit a v průběhu času pokračovat v boji proti rakovině.

Zatímco CAR-T již zásadně změnila výsledky léčby nádorů krve, tato nová terapie představuje významný průlom v léčbě solidních nádorů, kde byly účinné možnosti dosud omezené.

Slibné klinické výsledky

Klinické studie provedené v Číně prokázaly povzbudivé výsledky u pacientů s pokročilým karcinomem žaludku a gastroezofageálním karcinomem:

• Míra objektivní odpovědi (ORR): ~41 %, což je výrazně více než u standardních léčebných postupů

• V některých srovnáních více než desetinásobné zlepšení oproti konvenčním terapiím

• Přežití bez progrese prodlouženo na ~4,7 měsíce oproti ~1,7 měsíce při standardní léčbě

Tyto výsledky byly prezentovány na předních mezinárodních konferencích a publikovány v prestižních lékařských časopisech, což podtrhuje globální význam této terapie.

Řešení závažné neuspokojené potřeby

Pokročilé formy rakoviny žaludku a slinivky břišní patří i nadále k nejobtížněji léčitelným typům rakoviny, přičemž možnosti účinné léčby v pozdějších liniích terapie jsou omezené a výsledky přežití jsou neuspokojivé.

Tato CAR-T terapie nabízí novou léčebnou cestu pro pacienty, u nichž již byly vyčerpány konvenční možnosti.

Kdo může mít prospěch

Tato terapie může být vhodná pro pacienty, kteří:

• Mají pokročilý nebo metastatický karcinom žaludku nebo gastroezofageální karcinom

• Podstoupili alespoň dvě předchozí linie léčby

• Vykazují nádory pozitivní na Claudin18.2

• Splňují klinická kritéria způsobilosti

Každý pacient podstoupí podrobné lékařské vyšetření k určení vhodnosti.

Výhled do budoucna

Tato terapie představuje milník v onkologii a otevírá cestu pro léčbu pomocí CAR-T nejen u nádorů krve, ale i u solidních nádorů.

Probíhající výzkum zkoumá širší možnosti použití, včetně léčby v ranějších stádiích a dalších typů nádorů.

Kontaktní informace

Pro více informací, domluvení telekonzultace a posouzení vhodnosti léčby prosím kontaktujte:

E-mail: internationaloffice@jiahui.com

WhatsApp: +852 4619 1904

Celý článek: https://jiahui.com/en/news/200

 

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

