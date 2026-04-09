První CAR-T terapie na světě pro solidní nádory bude brzy dostupná v Číně

Očekává se, že v první polovině roku 2026 bude v Číně k dispozici průlomová nová CAR-T buněčná terapie pro pokročilé gastrointestinální nádory, což představuje významný pokrok v léčbě rakoviny. Mezinárodní onkologické centrum Jiahui bude patřit mezi přední zdravotnická zařízení, která budou příslušným pacientům tuto inovativní terapii nabízet.
Tato terapie, známá pod názvem satri-cel (CT041), je první CAR-T léčbou na světě vyvinutou speciálně pro solidní nádory, která cílí na Claudin18.2, biomarker běžně se vyskytující u rakoviny žaludku a slinivky břišní.
Nová éra v léčbě rakoviny
CAR-T terapie je vysoce personalizovaná léčba, která využívá pacientovy vlastní imunitní buňky, jež jsou přeprogramovány tak, aby přesně rozpoznávaly a napadaly rakovinné buňky. Na rozdíl od tradičních terapií se CAR-T buňky mohou v těle množit a v průběhu času pokračovat v boji proti rakovině.
Zatímco CAR-T již zásadně změnila výsledky léčby nádorů krve, tato nová terapie představuje významný průlom v léčbě solidních nádorů, kde byly účinné možnosti dosud omezené.
Slibné klinické výsledky
Klinické studie provedené v Číně prokázaly povzbudivé výsledky u pacientů s pokročilým karcinomem žaludku a gastroezofageálním karcinomem:
• Míra objektivní odpovědi (ORR): ~41 %, což je výrazně více než u standardních léčebných postupů
• V některých srovnáních více než desetinásobné zlepšení oproti konvenčním terapiím
• Přežití bez progrese prodlouženo na ~4,7 měsíce oproti ~1,7 měsíce při standardní léčbě
Tyto výsledky byly prezentovány na předních mezinárodních konferencích a publikovány v prestižních lékařských časopisech, což podtrhuje globální význam této terapie.
Řešení závažné neuspokojené potřeby
Pokročilé formy rakoviny žaludku a slinivky břišní patří i nadále k nejobtížněji léčitelným typům rakoviny, přičemž možnosti účinné léčby v pozdějších liniích terapie jsou omezené a výsledky přežití jsou neuspokojivé.
Tato CAR-T terapie nabízí novou léčebnou cestu pro pacienty, u nichž již byly vyčerpány konvenční možnosti.
Kdo může mít prospěch
Tato terapie může být vhodná pro pacienty, kteří:
• Mají pokročilý nebo metastatický karcinom žaludku nebo gastroezofageální karcinom
• Podstoupili alespoň dvě předchozí linie léčby
• Vykazují nádory pozitivní na Claudin18.2
• Splňují klinická kritéria způsobilosti
Každý pacient podstoupí podrobné lékařské vyšetření k určení vhodnosti.
Výhled do budoucna
Tato terapie představuje milník v onkologii a otevírá cestu pro léčbu pomocí CAR-T nejen u nádorů krve, ale i u solidních nádorů.
Probíhající výzkum zkoumá širší možnosti použití, včetně léčby v ranějších stádiích a dalších typů nádorů.
