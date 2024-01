První etapa rozsáhlé rekonstrukce multifunkčního areálu v Ostravě-Porubě byla dokončena

"Součástí realizovaných prací byla tedy komplexní rekonstrukce strojovny chlazení, včetně technologického zařízení, elektroinstalací, systému měření a regulace a stavebních prací v rozsahu úprav podlahy a akustických úprav stropu. Dále pak bylo nově provedeno souvrství ledových ploch s doplněním podkladní temperovací desky podloží a kvalitní tepelné izolace a hydroizolace. Nové rozvody chladícího média, čpavku, byly instalovány nejen v chladících deskách, ale také v rozvodných technologických kanálech pro obě ledové plochy," vysvětluje detailně Jaroslav Kovář, jednatel městské společnosti SAREZA, která zimní stadion provozuje.

Na hlavní hrací ploše byly provedeny úpravy v hledišti, které umožnilo umístění 2600 sedadel, a to výměnou starých sedadel na tribunách A a B a doplněním na tribunu C. Sedadla jsou moderní, pohodlná s polstrováním sedadla i opěradla. Další práce na tribunách probíhaly na úpravách podlah, kde byl proveden nový nátěr a na schodišti stěrka. Úpravy v hledišti si vyžádaly také velké množství prací a doplnění na zámečnických konstrukcích a zábradlích. Zcela nové jsou také odpružené mantinely, včetně plexisklové nástavby splňující nejvyšší podmínky IIHF a díky dělené konstrukci umožňující rychlejší demontáž v preferovaných místech pro pořádání akcí na hrací ploše bez odstranění ledu. Práce byly doplněny o úpravy stěn a podlah v garáži a tunelu rolby, úpravu osvětlení a další.

Rekonstrukce byla, s ohledem na alespoň částečného zajištění sezóny 2023/2024, rozdělena do dvou etap. "V první etapě proběhla kompletní rekonstrukce strojovny, včetně nasazení nové, na množství chladiva úspornější, technologie chlazení. Zde bylo upřednostněno, aby chladící technologie zabezpečovala co nejvyšší provozní chladící faktor a byla zpětně využita maximální část odpadní tepelné energie produkované chladicím zařízením na vytápění některých objektů multifunkčního areálu. Snížilo se také environmentální riziko, a to snížením množství čpavku na 4500 kg. Rekonstrukce druhé ledové plochy proběhne po ukončení hokejové sezóny 2023/2024. Provedena bude kompletní rekonstrukce chladící betonové desky, včetně výměny mantinelů a stavebních úprav okolo chladící desky. Dále budou provedeny potřebné úpravy rozvodů ve čpavkovém kanále pro druhou ledovou plochu. Celkové náklady rekonstrukce se budou pohybovat ve výši více než 110 milionů korun," objasnil Jan Dohnal, primátor města.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=jZRECw9s8W0.

