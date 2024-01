Rizikový horský úsek v Beskydech, obce tam chtějí stálý zákaz kamionů, zatím platí jen v zimě

Eva Tořová (ČSSD a nezávislí kandidáti), starostka Starých Hamrů: “Zimní období je pro obyvatele i návštěvníky Starých Hamer a Bílé vždy taková otázka dojedeme nebo nedojedeme, protože zejména kamiony tady způsobují komplikace. Ty mnohdy tu silnici zablokují, protože nemohou vyjet a pak se lidé nemohou dostat do práce, do škol a opačně. A je špatný pocit, když vy jste jako rodič nahoře, čekáte dole a víte, že někde dole máte děti, které se nemohou těmi autobusy dostat domů.”

Anketa: “No já nevím, ale od Frýdku jsou cedule se zákazem a ty kamiony tady stejně jezdí. Pak v kopci zastaví, nedá se je objet a tvoří se kolony.”

Helena Pešatová (Pro Frýdlant), starostka Frýdlantu nad Ostravicí, senátorka: “1. prosince vydal MSK opatření obecné povahy, které vyjadřuje, že na komunikaci I/56, která vede do Beskyd do chráněné krajinné oblasti, je od Frýdku-Místku zákaz vjezdu tranzitní nákladní dopravy. Je to vlastně výsledek dlouholetého působení a snahy starostů okolních obcí, hlavně je Staré Hamry, Ostravice a Bílá, aby doprava hlavně zimním období, ale i celoročně se nějakým způsobem upravila. Protože hlavně v zimním období dochází k velkému množství dopravních nehod a tyto způsobují komplikace nejenom vlastně lidem, kteří tam žijí v této oblasti, ale taky ohrožují zdroj pitné vody, kterým je vlastně přehradní nádrž Šance. Víme, že to je zdroj pitné vody pro Frýdecko-Místecko, ale také Karvinsko, Novojičínsko, Ostravsko a navíc i pro přilehlé části Polska. Takže ochrana zdroje pitné vody je pro nás vlastně prioritou. Tento zákaz vjezdu vlastně řešíme s těmi starosty uvedenými i s dalšími více než 50 statutárními zástupci obcí na Frýdecko-Místecku již dlouhodobě a konečně se nám vlastně podařilo tohoto dosáhnout. Znamenalo to nemalé úsilí vejít v jednání se všemi dotčenými ministerstvy. Jak životního prostředí, tak dopravy, tak zemědělství. Samozřejmě za velké podpory Moravskoslezského kraje a hlavně velký dík patří Ředitelství silnic a dálnic a Policii České republiky. Díky jejich podpoře se nám toho podařilo docílit, byly umístěny dopravní značky na vytvořený obchvat města Frýdku-Místku s tím, že nabádají řidiče těžké nákladní kamionové dopravy k tomu, aby setrvali na obchvatu. Samozřejmě tohle to všechno se propsalo do navigaci, takže i navigační systémy informují řidiče o tom, že tedy nemají sjíždět na I/56 díky nevhodnému počasí a díky cestě, která tamtudy tím horským terénem vede. Už od roku 2015 jsou právě snahy starostů těch zmiňovaných obcí o to, aby ta těžká tranzitní nákladní doprava neprojížděla těmito horskými komunikacemi. Když jsem se stala senátorkou, tak jsem získala větší možnost bojovat na různých místech o vydání opatření a provedla jsem k tomu nejedno sezení v Senátu s tím, že mě tam senátoři v této záležitosti podpořili a já jsem hrozně ráda, že se nám tohle to povedlo. A jak jsem říkala, od prosince až do 31. března bude vlastně tento zákaz v platnosti. Samozřejmě, že nehody se stávají i v létě, nejenom mým cílem, ale cílem všech je, abychom tuto dopravní značku, která tam je, nechali trvale umístěnou a telematika, která informuje tyto řidiče kamionů o tom, že tady se nemá vyjíždět, aby svítila celoročně. Aby opravdu ta tranzitní doprava pokračovala dále na slovenské hranice, na Svrčinovec, aby chráněná krajinná oblast zůstala zachována pokud možno v co nejlepší formě.”

Zda se podaří zimní zákaz tranzitu kamionů přes beskydskou chráněnou oblast rozšířit na celoroční, to ještě není jisté. Obce podél trasy se o to ale budou dále snažit.

