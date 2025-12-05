SCHOOL MATCH 2025: Florbalová show, která propojuje sport, školy a emoce, se vrací do Prahy

Akci pořádá florbalový klub BUTCHIS, účastník 1. florbalové ligy mužů, který opět přesune své ligové utkání do dopoledních hodin, aby jej mohly během vyučování navštívit základní a střední školy. Stejně jako loni se utkají prvoligoví BUTCHIS se stejně kvalitním týmem ASK Orka Stará Boleslav, nad kterým loni zvítězili 15:4. Cílem letošního ročníku je přivítat více než 1 000 žáků a učitelů a představit jim finančně nenáročný sport, který utužuje fyzičku i charakter a buduje přátelství, týmového ducha. Hráčům, kteří se pro něj nadchnou, navíc dokáže přinést výsledky. Už po krátké době trénování mohou dosáhnout i na první medaile. Děti, učitelé i rodiče tak budou mít možnost vidět utkání 1. ligy mužů zcela zdarma, v profesionálním prostředí a organizaci na nejvyšší úrovni.
„Chceme dětem ukázat, že sport může být zážitek, který spojuje radost, fair play a týmového ducha. Loňská energie z plných tribun byla neuvěřitelná – a letos chceme posunout hranice ještě dál,“ říká Roman Buček, prezident klubu BUTCHIS.
Program doplní maskot, roztleskávačky, DJ, přestávkové aktivity, dárky, které si děti odnesou i VIP zóna pro pedagogy a partnery. Průběh akce bude zachycen i kamerami, stejně jako loňský ročník, který natáčela a vysílala ČT Sport+.
Jako diváci se školy a školní kluby mohou přihlásit na https://forms.gle/WMGgNo9wMUXtG9SEA
Ostatní fanoušci, jednotlivci, kteří se chtějí přijít podívat na skvělý zápas, mohou prostě dorazit. Vstup je zdarma a nijak se registrovat nemusí.
Projekt SCHOOL MATCH obdržel v minulém roce ocenění Českého florbalu za nejlepší projekt sezóny a potvrzuje, že profesionální sport může mít výrazný vzdělávací, motivační i společenský přesah.
Zdroj: BUTCHIS