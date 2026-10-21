Se zimním časem se stmívá o hodinu dřív. Cyklisté, buďte vidět!

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Praha 21. října 2026 (PROTEXT) - V noci ze soboty na neděli 25. října se ručičky hodin posunou ze třetí na druhou hodinu ranní a začne platit zimní čas. Slunce bude zapadat o hodinu dřív. Na konci října se setmí kolem tři čtvrtě na pět, v prosinci už kolem čtvrté odpoledne. Cyklisté, kteří jezdí do práce nebo do školy, tak pojedou za tmy nejen ráno, ale i cestou domů. Tým silniční bezpečnosti v rámci kampaně Na kole jen s přilbou připomíná, co musí mít cyklisté na kole a co jim pomůže, aby je řidiči včas viděli.

V posledních čtyřech letech (2021–2025) se v říjnu, listopadu a prosinci stalo 963 nočních nehod cyklistů. Zemřelo při nich 22 lidí, 46 se těžce a 753 lehce zranilo. Nejvíce obětí si vyžádaly říjen a listopad, každý měsíc po deseti. Čtyři z pěti zraněných nebo usmrcených cyklistů nabourali v obci.

Nejrizikovější je cesta do práce

Statistiky ukazují, kdy k nehodám dochází. Nejvíce nočních nehod cyklistů se stane mezi pátou a sedmou hodinou ranní, kdy lidé vyrážejí do práce. Zhruba pětina těchto nehod připadá na tyto dvě hodiny. Druhou vlnu přináší večer mezi 17. a 21. hodinou. Nehody se častěji stávají v pracovní dny, nejvíce ve čtvrtek a v pátek, zatímco v neděli jich je nejméně.

„Na podzim a v zimě není kolo jen na výlety, mnoho lidí na něm denně jezdí do práce. Ráno vyrážejí za tmy a po změně času se setmí i dřív, než se vrátí domů. Řidiči i cyklisté jsou v té době často unavení nebo spěchají. Bez světel a odrazek však cyklista riskuje své zdraví,“ říká Ladislav Slánský, koordinátor projektu Na kole jen s přilbou.

Odrazky vždy, světla za snížené viditelnosti

Každé jízdní kolo musí mít trvale, tedy i za dobré viditelnosti, tyto odrazky:

  • bílou vpředu,
  • červenou vzadu,
  • oranžové na obou stranách pedálů,
  • oranžové v paprscích kol.

Odrazky lze nahradit i jiným reflexním či odrazovým materiálem. „Odrazky ve výpletu efektivně nahradí cyklistické reflexní tyčinky. U dětských koloběžek, které výplet nemají, poslouží reflexní samolepky, pásky nebo reflexní sprej,“ radí Markéta Novotná, metodička dopravní výchovy Týmu silniční bezpečnosti.

Za snížené viditelnosti musí cyklista navíc svítit. Vpředu musí mít bílý světlomet a vzadu červenou svítilnu, která může svítit i přerušovaně. Kolo musí mít také zdroj proudu, tedy dynamo nebo baterii. Pokud je vozovka dostatečně a souvisle osvětlená, může cyklista místo předního světlometu použít bílou svítilnu s přerušovaným světlem. Stejná pravidla platí pro koloběžky i elektrické verze obou dopravních prostředků.

Snížená viditelnost není jen noc

Za sníženou viditelnost se považuje každá situace, kdy účastníci provozu nedokážou dostatečně zřetelně rozeznat ostatní vozidla, osoby, zvířata nebo předměty na silnici. Patří sem soumrak, svítání, mlha, sněžení, hustý déšť nebo průjezd tunelem. Počasí se na podzim navíc rychle mění, slunce může během chvíle vystřídat mlha nebo mrholení. Světla aut se odrážejí v mokré silnici a nízko stojící slunce oslňuje řidiče, takže cyklista snadno splyne s okolím.

Výrazné barvy ve dne, reflexní prvky v noci

Fluorescenční barvy, tedy jasně žlutá, oranžová nebo zelená, výrazně pomáhají za denního světla, za šera a za svítání. Ve tmě ale svou výhodu ztrácejí. Pestré oblečení bez reflexních prvků cyklistu v noci neochrání. Reflexní materiály vracejí světlo z reflektorů zpět k řidiči a cyklistu zviditelní až na vzdálenost 200 metrů.

„Ideální je kombinace obou materiálů. Reflexní pásky se vyplatí dát na části těla, které se pohybují, tedy na kotníky nebo zápěstí, blikačku pak například i na přilbu. Řidič vás pak zaregistruje ze všech stran. Nezapomínejme, že stejně zranitelní jsou i lidé na koloběžkách,“ dodává Novotná.

Svítit se vyplatí i ve dne

Tým silniční bezpečnosti doporučuje, aby cyklisté svítili nebo blikali po celý rok i přes den, stejně jako to musí dělat řidiči motorových vozidel. „Dánský výzkum už na začátku tisíciletí ukázal, že celodenní svícení snižuje riziko nehody a jejích následků o 19 %,“ vysvětluje Slánský.

Ani mezi cyklisty není povinnost svítit úplně jasná. V soutěžním kvízu kampaně, kterého se letos zúčastnilo téměř 2000 lidí, byla otázka na povinná světla ze čtyř nejtěžší. Správně na ni odpovědělo 56 % soutěžících. Více než třetina tipovala, že se musí svítit vždy, což předpisy sice nevyžadují, ale bezpečnosti to jen prospěje.

Jaký typ světel je na kolo vhodný?

Na podzim platí jedno jednoduché pravidlo: před každou jízdou nabijte baterie. V chladu se vybíjejí výrazně rychleji než v létě. A nezapomeňte – blikačka upoutá pozornost, ale v mlze nebo za deště vám cestu osvětlí jen kvalitní přední světlomet s dostatečným výkonem.

„Osvětlení si každý může vybrat podle svých potřeb i rozpočtu. Nabídka sahá od základních modelů, které splní zákonné minimum, přes výkonné světlomety až po moderní bezpečnostní technologie. Příkladem je zadní radar Garmin, který včas cyklistu upozorní na auto blížící se zezadu a zároveň funguje jako silná blikačka. V Decathlonu vám rádi pomůžeme vybrat osvětlení přesně na míru vašim trasám i denní době, kdy sedáte na kolo,“ říká Jan Bitman, Digital Sport Leader pro cyklistiku z Decathlonu, hrdého partnera projektu Na kole jen s přilbou.

Než vyrazíte za tmy

  • Kromě blikačky mějte i pořádný přední světlomet. Blikačka upoutá pozornost, ale v mlze nebo za deště vám cestu osvětlí jen kvalitní světlo.
  • Zkontrolujte, zda přední i zadní světlo funguje a není zašpiněné.
  • Nabijte baterie, v chladu se vybíjejí rychleji.
  • Nasměrujte přední světlo tak, aby neoslňovalo protijedoucí řidiče.
  • Doplňte oblečení o reflexní prvky na kotníky, zápěstí a přilbu, případně o reflexní vestu.

Projekt Na kole jen s přilbou se věnuje osvětě v oblasti bezpečnosti cyklistů v České republice. Jeho cílem je snižovat závažnost následků dopravních nehod prostřednictvím komunikace, prevence a motivace k používání přilby a dalších ochranných prvků. Projekt je spolufinancován z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů. Mezi významné partnery patří Policie ČR a Horská služba ČR. Projekt podporují také společnosti Czechoslovak Group, Eltodo, Decathlon, Creditas Real Estate, Energie AG Bohemia, Rengl a Heineken.

Zdroj: Tým silniční bezpečnosti

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59704.

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