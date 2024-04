Silnice II/372 je v rekonstrukci, řidiči si zajedou, na místě je uzavírka

Daniel Hynk, vedoucí investičního úseku SÚS JMK: „Příčinou je oprava silnice II/372 z důvodu špatného stavu. Práce obnášejí obnovu asfaltového krytu a probíhají od 22. března. Předpoklad skončení dopravního omezení je v polovině dubna. Momentálně probíhala recyklace za horka, při této technologii byl provoz zastaven úplně. Nyní bude mít přístup MHD a záchranné složky. Ostatní veřejná doprava je vyloučena.“

Objízdná trasa je vedena obousměrně, a to po silnici III/3742 směrem na Cetkovice, odtud po silnici II/374 do Uhřic a pak až do Jaroměřic nebo do Jevíčka.

Daniel Hynk, vedoucí investičního úseku SÚS JMK: „Součástí rekonstrukce je i dvoukilometrový úsek silnic III/36615. Zde řidiči také narazí na úplnou uzavírku.“

Pro obě uzavírky platí stejná objízdná trasa. Celková délka opravovaného úseku mezi Velkými Opatovicemi a Jevíčkem je 2954 km.