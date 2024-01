Silnice u Hřenska je opět průjezdná, komunikaci se podařilo zabezpečit

Tomáš Salov, mluvčí Správy NP České Švýcarsko: "Správa národního parku vlastně povolala odbornou firmu, která je zaměřená na takovéto činnosti v těžkém terénu. Jednak aby rozebrala ten kámen, který dopadl na silnici, a jednak aby i odklidila z té spádové dráhy ty části, které se z toho kamene odlomily, tam totiž hrozilo, že by mohly ještě tu hlavní část toho bloku následovat. A že by ještě mohly v pozdější době padat na silnici. Obec Hřensko je od národního parku chráněná vysokozátěžovými bariérami, které mají za úkol chránit provoz na silnicích a nebo i třeba domy a osoby před takovými každodenními riziky. V tomto neobydleném úseku mezi Schmilkou a Hřenskem jsou ty bariéry dimenzované na kameny, které třeba váží kolem 5 tun, ale když do nich spadne kámen, který je větší, což byl ten případ, protože ten kámen vážil v tu chvíli asi 16 tun, tak neodolají a porouchají se."

Apelujeme také na řidiče, aby v oblastech s rizikem pádu kamení dbali mimořádně zvýšené opatrnosti.

Richard Topinka, znalec v oboru silniční dopravy: "Řidič v tomhle případě má ve vyhlášce jasně dané pravidlo, že musí přizpůsobit rychlost jízdy, zejména okolnostem, které může předvídat. To znamená, pakliže jezdí úsekem, kde jsou nějaké skály, nebo výskyt štěrku, tak musí předvídat s tím, že na silnici můžou být nějaké překážky. Je to veliké nebezpečí z toho důvodu, že v lepším případě se může prorazit pneumatika, v horším případě to může znamenat destrukci celého vozidla. Velikost kamene, velikost toho předmětu, co spadne na silnici, nám může prorazit olejovou vanu, převodovku a tak dále a může způsobit vážnou havárii. Z druhé strany, může to být ještě mnohem horší, protože řidič se může leknout a vjet do protisměru a způsobit smrtelnou dopravní nehodu. To znamená, jakékoliv překážky na silnici, jsou velmi nebezpečné."