Společnost Amazon obhájila certifikát Top Employer

Certifikace Top Employer je vizitkou, že organizace dbá na pracovní prostředí. „Jen v České republice zaměstnáváme více než 4 tisíce pracovníků, kteří jsou specialisté v nejrůznějších oborech, mají různé profesní ambice a rozmanité dovednosti. Jsem velmi potěšen, že naše úsilí o skvělé pracovní prostředí bylo oceněno prestižním certifikátem Institutu Top Employers nejen v České republice, ale i ve všech našich evropských centrech. Jeho získání je pro nás závazkem i nadále pokračovat v hledání inovativních způsobů, jak zlepšovat podmínky pro naše zaměstnance," říká Michal Šmíd, generální manažer společnosti Amazon.

Program Top Employers certifikuje organizace na základě výsledků průzkumu kvality metod v oblasti HR. Tento průzkum zahrnuje šest oblastí, které se skládají z dvaceti témat zahrnujících například HR strategii, pracovní prostředí, získávání talentů, vzdělávání, diverzitu, rovnost příležitostí a inkluzi, wellbeing a další.

V současné době Amazon zaměstnává více než 200 tisíc lidí na stálých pozicích v celé Evropě, přičemž se jedná o více než 100 různých národností. Jen v Česku pak zaměstnává přes 4 tisíce zaměstnanců, ať už v sídle společnosti, ve výzkumných a vývojových centrech, na doručovacích stanicích nebo v distribučních centrech. Společnost Amazon vytváří nejrůznější pracovní místa. Pracují v ní zaměstnanci, kteří nabírají první pracovní zkušenosti, přes lidi s vysokoškolským vzděláním, absolventy, učně až po lidi s desítkami let zkušeností. Všem Amazon poskytuje příležitost rozvíjet svou kariéru a podílet se na vytváření pozitivní zákaznické zkušenosti.

"Mimořádná doba poukazuje na to, co je v lidech a organizacích nejlepší. A toho jsme byli svědky i v letošním ročního našeho hodnotícího Top Employers 2024. Všichni ocenění zaměstnavatelé prokázali, že jim záleží na rozvoji a blahu svých zaměstnanců, čímž společně obohacují pracovní svět. Jsme hrdí na to, že můžeme slavnostně oznámit letošní seznam špičkových zaměstnavatelů orientovaných na lidi, kteří se pyšní certifikátem Top Employers 2024," uvádí David Plink, generální ředitel Top Employers Institute.

O společnosti Amazon

Amazon se řídí čtyřmi hlavními principy: zaměřuje se více na zákazníka než na konkurenci, touží po neustálém zlepšování, zabývá se inovací provozu a přemýšlí v dlouhodobém horizontu. Amazon usiluje o to být nejvíce prozákaznickou společností, nejlepším zaměstnavatelem a nejbezpečnějším pracovištěm na světě. Amazon je průkopníkem v projektech a službách, jako jsou hodnocení zákazníků, nákup na jedno kliknutí, osobní doporučení, Prime účet, Fulfillment by Amazon, Amazon Web Services, Kindle Direct Publishing, elektronické čtečky Kindle, vzdělávací program Career Choice, tablety Fire tablets, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, technologie Just Walk Out, Amazon Studios nebo The Climate Pledge. Zájemci o místo v Amazonu se mohou hlásit přímo na webových stránkách.

O Institutu Top Employers

Top Employers Institut je celosvětovou autoritou v oblasti posuzování kvality v oblasti práce s lidmi, kterou pomáhá akcelerovat. Prostřednictvím certifikačního programu Top Employers Institutu mohou zúčastněné společnosti získat certifikát a uznání coby nejlepšího zaměstnavatele. Top Employers Institut, který byl založen před více než 30 lety, již certifikoval více než 2300 organizací ve 122 zemích a regionech. Takto certifikované společnosti pozitivně ovlivňují životy více než 9 milionů zaměstnanců na celém světě.