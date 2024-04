Společnost Hyosung TNC investuje 1 miliardu dolarů do ekologické budoucnosti

Společnost Hyosung TNC vybuduje ve Vietnamu novou továrnu na bio-BDO (butandiol) s produkcí 50.000 tun, kterou plánuje v případě budoucích provozů rozšířit na úroveň celkem 200.000 tun ročně

Nahrazení fosilních surovin surovinami z cukrové třtiny a vstup na trh s biosurovinami

Uplatnění v různých průmyslových odvětvích včetně výroby textilních materiálů (PTMG, suroviny pro výrobu spandexu), technických plastů, biologicky rozložitelných plastů apod.

Po dokončení půjde o vůbec první plně integrovaný systém výroby bio-spandexu s koncepcí „od suroviny až po vlákno" na světě

Budoucí provozy budou využívat technologie společnosti Geno, amerického lídra v oblasti udržitelných materiálů a technologií, což umožní dále rozšířit míru nasazení technologie GENO BDO™

Osvědčená technologie společnosti Geno umožňuje společnosti Hyosung TNC realizovat celý projekt rychleji a již v první polovině roku 2026 dosáhnout výroby a prodeje Bio-BDO s roční kapacitou 50.000 tun.

Rychle se měnící trh se zaměřením na udržitelná vlákna – schopnost proaktivní reakce na tyto změny nabídkou hodnot s vynikající mírou udržitelnosti

Předseda představenstva Hyun-Joon Cho k oznámení řekl: „Podnikání v ekologické oblasti se stane středem zájmu společnosti Hyosung na příštích 100 let. Naši přítomnost na světovém trhu hodláme posílit právě prostřednictvím udržitelných biomateriálů."

Hyun-Joon Cho, předseda představenstva společnosti Hyosung, oznámil významnou investici společnosti do aktivit v oblasti ekologické výroby a zahájení nových obchodních projektů.

Hyosung TNC ve Vietnamu investuje 1 miliardu dolarů a vybuduje závod na výrobu 200.000 tun bio-BDO ročně

Dne 30. března obdržela společnost Hyosung TNC od vlády provincie Ba Ria-Vung Tau oficiální schválení investice do projektu „Hyosung BDO" na slavnostní akci u příležitosti oznámení budoucích plánů provincie Ba Ria-Vung Tau a schválení investic, která se konala v průmyslovém parku Phu My 2 v jižním Vietnamu.

Cílem společnosti Hyosung TNC je aktivně reagovat na narůstající zaměření globálního trhu s materiály na oblast udržitelných produktů a investovat částku ve výši 1 miliardy USD do projektu vybudování několika výrobních závodů na výrobu Bio-BDO, které budou schopny vyrábět až 200.000 tun tohoto materiálu ročně.

BDO (butandiol) je chemická látka používaná jako surovina pro výrobu PTMG, který se používá k výrobě spandexových vláken. Kromě spandexových (PTMG) vláken se BDO v současné době používá již také v oblasti výroby technických plastů, biologicky rozložitelných obalů, podrážek v obuvnictví a průmyslových směsí, ale i v mnoho dalších oborech.

Ekologická varianta BDO se vyrábí fermentací cukrů z cukrové třtiny, čímž dochází ke stoprocentní náhradě tradičních fosilních surovin, jako je uhlí. Očekává se, že na trhu s udržitelnými materiály vzbudí značnou pozornost.

Osvědčená technologie společnosti Geno umožňuje společnosti Hyosung TNC realizovat celý projekt rychleji a již v první polovině roku 2026 dosáhnout výroby a prodeje Bio-BDO s roční kapacitou 50.000 tun.

Výroba od suroviny až po vlákno – společnost Hyosung představuje vůbec první plně integrovaný systém výroby bio-spandexu

Touto investicí se společnosti Hyosung TNC podařilo zajistit si pozici provozovatele vůbec největší továrny na výrobu bio-spandexu ve Vietnamu. Konkrétně se jedná o vůbec první vertikálně integrovaný výrobní systém výroby bio-spandexu, tedy od suroviny až po finální vlákno.

Společnost Hyosung TNC bude materiál Bio-BDO vyrábět ve své továrně v jižní provincii Ba Ria-Vung Tau, PTMG v nedaleké továrně v Dong Nai na jihu Ho Či Minova Města, a oba tyto materiály poté uplatní při hromadné výrobě spandexu regen™ BIO ve výrobním závodě Dong Nai Spandex.

Integrovaný systém výroby bio-spandexu je optimalizovaný pro zákazníky na globálním trhu s udržitelným textilem, včetně značek a maloobchodních obchodníků v Asii, Evropě a Spojených státech. Díky stabilním dodávkám surovin systém zvyšuje efektivitu výroby a umožňuje rychle reagovat na potřeby trhu zrychlením tempa výrobního systému. Kromě toho díky snížení nákladů na dopravu zaručuje také zvýšenou konkurenceschopnost a současně snižuje úsporou pohonných hmot v dopravě celkový dopad na životní prostředí.

Technologie Powered by Geno, The Sustainable Source™ a technologie GENO™ BDO™, ve spolupráci se společností Geno, která se již osvědčila v komerčním měřítku, urychluje přechod na nové materiály

Společnost Hyosung TNC nedávno uzavřela technologické partnerství se společností Geno, americkým lídrem v oblasti udržitelných materiálů a technologií, které zahrnuje také přístup k licenci na technologii GENO™ BDO.

Společnost Geno je biotechnologickým lídrem v oblasti přechodu na nové materiály a její technologie umožňují zvýšit odolnost, výkonnost a udržitelnost dodavatelského řetězce mnoha největších světových značek a dodavatelů. Již více než dvě desetiletí společnost Geno rozšiřuje míru využití technologií výroby udržitelných materiálů, získávaných namísto z fosilních paliv z rostlinných nebo odpadních zdrojů. Komerčně již prosadila udržitelné alternativy běžně používaných přísad a materiálů v několika průmyslových odvětvích, včetně kosmetického, oděvního, automobilového a domácího průmyslu, a to ve spolupráci se společnostmi jako lululemon, Unilever, Kao nebo L'Oréal.

Technologie Geno BDO™ byla na komerční trh uvedena v roce 2016. Od té doby společnost Geno rozšiřuje své technologie na trzích v EU, USA a nyní i v Asii. Tato plně osvědčená a revoluční technologie zpracování nabízí odhadem 90% redukci emisí uhlíku (což je řádově 10 tun CO2 na každou tunu CO2) a ve srovnání s konvenčně nabízenými BDO na bázi uhlí také konkurenceschopné ekonomické podmínky. Celosvětově se ročně vyrábí více než 2,5 milionu tun BDO. Pokud by se veškerý BDO vyráběl prostřednictvím technologie Geno™ BDO, zabránilo by se produkci více než 14 milionů tun skleníkových plynů ročně, což odpovídá redukci množství celosvětově provozovaných automobilů o celé 3 miliony.

Společnost Hyosung TNC očekává, že prostřednictvím svých aktivit v oblasti Bio-BDO dokáže zajistit přechod použití klíčových surovin v chemickém průmyslu na udržitelné alternativy a přispět tak k rozšíření trhu s bílými biotechnologiemi.

Jako ocenění úrovně udržitelnosti spandexu regen™ BIO získala společnost Hyosung TNC v roce 2023 mezinárodní certifikaci ISCC+, která představuje globální systém certifikace udržitelnosti a míry produkce uhlíkových emisí. V roce 2022 získala také certifikaci SGS, která potvrzuje, že při výrobě biospandexu zčásti využívá obnovitelné suroviny, kterými nahrazuje složky na bázi ropy.

Předseda představenstva Hyun-Joon Cho: „Zacílení na globální trh s udržitelnými biomateriály"

Hyun-Joon Cho, předseda představenstva společnosti Hyosung, prohlásil: „Aktivity v oblasti ekologický udržitelné produkce, které zajišťují přechod z konvenčních fosilních surovin na ekologické, se stanou středem zájmu společnosti Hyosung na příštích 100 let. Zlepšíme status již tak vysoké kvality značky Hyosung posílením našich globálně udržitelných aktivit na trhu zavedením konzistentního systému výroby Bio-BDO a Bio Spandexu."

Již od konce prvního desetiletí 21. století Cho pozorně sleduje rychle probíhající reorganizaci světového textilního trhu, zejména v Evropě a Americe, který směřuje k udržitelným výrobkům, a při svém vedení společnosti Hyosung TNC na tyto změny pružně reaguje.

S tím, jak se na světových trzích, například v Evropě a Americe, zpřísňují ekologické předpisy, včetně zavádění uhlíkových daní, se trh s textilem a módou aktivně vyvíjí a šance udržet se na něm bez nabídky certifikovaných udržitelných výrobků je výhledově prakticky nemožná.

S rostoucí poptávkou po udržitelných výrobcích, zejména mezi zástupci mileniálů a generace Z, výrazně narůstá také marketingové úsilí chemických společností v oblasti budování image udržitelné značky. Za tímto účelem chce proto tato společnost zaujmout vedoucí postavení na trhu s udržitelnými produkty. Toho hodlá docílit dalším pokračováním spolupráce s významnými světovými zákazníky a chemickými značkami při zavádění funkčních a udržitelných produktů na bázi materiálu Bio-BDO.

Společnost Hyosung TNC chce do roku 2030 zvýšit úroveň prodeje udržitelných textilií na více než 20 %

Materiál regen™ BIO je považován za inovativní výrobek, který zcela mění trendy v oblasti udržitelného módního a textilního průmyslu využitím přírodních zdrojů jako surovin a v důsledku toho tedy minimalizací spotřeby zdrojů a znečištění životního prostředí.

V letošním roce se celosvětový trh s udržitelným textilem a módou vyšplhal na hodnotu přibližně 23 miliard dolarů, přičemž jeho průměrná roční míra růstu přesahuje hodnotu 12,5 %. Očekává se, že do roku 2030 jeho hodnota naroste o dalších přibližně 75 miliard dolarů, a to včetně obchodních aktivit v oblasti přípravy materiálů a také aktivit na něj navazujících. Společnost Hyosung TNC plánuje do roku 2030 zvýšit objem prodeje udržitelného spandexu, který v současnosti tvoří 4 % celkového prodeje spandexu, na úroveň přibližně 20 %, což představuje více než pětinásobek současného stavu.

O společnosti Hyosung TNC

Hyosung TNC je poskytovatelem kompletních udržitelných řešení pro textilní průmysl, který nabízí prvotřídní úroveň produktů a je setrvalým zdrojem inovací. Společnost Hyosung TNC je největším světovým výrobcem spandexu, který pod značkami CREORA® Spandex a regen™ dodává vůbec nejširší nabídku strečových vláken, podpořenou uplatněním výjimečných technologií a výjimečnou kvalitou. Speciální nylon a polyester společnosti Hyosung představují funkční a udržitelná řešení výroby vláken, která jsou pro dnešní dynamický textilní trh nezbytná. Společnost Hyosung je na partnerské úrovni členem organizace Textile Exchange a taktéž členem organizace Ocean Protection. Náš blog můžete navštívit na adrese blog.hyosungtnc.com, kde najdete všechny informace o nejnovějších trendech, událostech a produktech. Společnost Hyosung TNC najdete také na Instagramu @hyosung_textiles a na síti LinkedIn jako Hyosung Performance Textiles.

O společnosti Geno

Společnost Geno (Genomatica, Inc.) prostřednictvím biologie přetváří každodenní výrobky a urychluje přechod na udržitelné materiály. V reakci na naléhavost klimatické krizi společnost Geno vyvíjí a rozšiřuje výrobu udržitelných materiálů, které jsou namísto z fosilních paliv získávány z rostlinných nebo odpadních surovin. Technologie společnosti Geno, kterou buduje již 20 let, nyní nabízí na komerční úrovni udržitelné alternativy běžně používaných přísad a materiálů v několika průmyslových odvětvích, včetně kosmetického, oděvního a automobilového průmyslu a výroby domácí a osobní péče, obalů a funkčních potravin a nápojů, a podporuje masové uplatnění těchto materiálů. Společnost Geno spolupracuje s předními světovými značkami, mezi něž patří například lululemon, Unilever, Kao nebo L'Oréal.

Další informace naleznete na stránkách genomatica.com.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2375773/Introduction_of_Hyosung_TNC_s_regen_Bio__Bio_BDO.mp4

Fotografie - https://mma.prnewswire.com/media/2375772/HYOSUNG_17.jpg

KONTAKT: Marketingový tým Hyosung TNC Spandex, Sejeong Oh Pro - E-mailová adresa: sejeong.oh@hyosung.com