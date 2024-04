Společnost Shanghai Electric vydává zprávu ESG, která připomíná úspěchy v oblasti udržitelného rozvoje za rok 2023

• Spotřeba vody klesla o 40 %. Investice společnosti do ochrany životního prostředí vzrostly na 70 milionů RMB.

• Shanghai Electric zůstává i nadále jedničkou v oblasti ekologických technologií, dosáhla několika průlomových úspěchů na poli nízkouhlíkových technologických inovací a její investice do výzkumu a vývoje dosáhly pětiletého rekordu.

Společnost Shanghai Electric (SEHK:2727, SSE:601727) oznámila zveřejnění zprávy o životním prostředí, sociálních aspektech a řízení za rok 2023, která představuje její nejnovější aktivity v oblasti udržitelného rozvoje napříč všemi podnikovými provozy v průběhu celého roku. Nejnovější zpráva, která je již osmou edicí od vydání první zprávy v roce 2016, přináší přehled technologických milníků společnosti Shanghai Electric ve třech hlavních oborech jejího podnikání, tedy energetických zařízeních, průmyslových zařízeních a integrovaných službách, jejichž prostřednictvím společnost pomáhá usnadňovat ekologickou a nízkouhlíkovou transformaci v zemích, jako jsou Čína, Pákistán a Spojené arabské emiráty.

„Ve společnosti Shanghai Electric klademe důraz na inovace v oblasti zelených technologií, urychlujeme nízkouhlíkový rozvoj a zaměřujeme se na ekologické investice v rámci naší snahy posílit naši roli při řešení globálních klimatických problémů. V loňském roce jsme rozšířili spolupráci na ekologických projektech v oblasti dopravy, energetiky a infrastruktury a pomohli tak podpořit hospodářský růst s minimálním dopadem na životní prostředí. V průběhu roku 2023 společnost Shanghai Electric rovněž pokračovala v aktivitách na podporu Agendy OSN pro udržitelný rozvoj 2030 (United Nations' 2030 Agenda for Sustainable Development), přispěla k mezinárodní výměně poznatků o klimatické krizi prostřednictvím podpory konference COP28 a účinně se podílela na dekarbonizaci," uvedl předseda představenstva společnosti Shanghai Electric Wu Lei.

Významný posun k udržitelnosti díky technologickým inovacím

Během uplynulého roku společnost Shanghai Electric zvýšila investice do vývoje nových technologií a produktů podporujících dekarbonizaci a ochranu globálního klimatu. V roce 2023 dosáhly výdaje společnosti na výzkum a vývoj (R&D) 5,381 miliardy jüanů, což je nejvíce za posledních pět let. Portfolio solárních produktů společnosti Shanghai Electric posílil její nejnovější počin v oblasti heteropřechodové technologie (HJT) a bifaciálních modulů typu N, přičemž podíl investic do výzkumu a vývoje se zvýšil na 33,5 %. Technologický náskok společnosti v roce 2023 dále zvýšilo uvedení řady nových produktů, mezi něž patří 16MW větrná turbína na moři využívající platformu Poseidon, 500kW kontejnerový systém vanadových průtočných baterií pro skladování energie a alkalický elektrolyzér s kapacitou 2000 Nm3/h. Díky úsilí v oblasti výzkumu a vývoje dosáhla společnost 2931 patentů.

„Rok 2023 byl pro společnost Shanghai Electric rokem inovací. Věříme, že technologie je hlavní produktivní silou, která žene naše podnikání vpřed, a proto posilujeme svou pozici v odvětví zelené energie a zaměřujeme se na vývoj energetických zařízení, průmyslových zařízení a integrovaných služeb směřujících k průmyslové transformaci a modernizaci," řekl prezident společnosti Shanghai Electric Liu Ping.

Společnost Shanghai Electric v roce 2023 využila své strategické výhody a odborné znalosti v oboru, aby poskytla ekologická řešení dalším energetickým a průmyslovým společnostem a přispěla tak k nízkouhlíkové ekologické transformaci a rozvoji. Společnost Shanghai Electric se podílela na výstavbě první jaderné elektrárny čtvrté generace na světě a ultra-superkritického uhelného generátoru s dvojitým ohřevem, který vytvořil nový světový rekord v nízké spotřebě uhlí. Kromě toho byl v roce dokončen přelomový projekt společnosti Shanghai Electric, první plovoucí systém integrující větrnou elektrárnu a rybářství na světě, jehož řešení podporují zelenou transformaci v Číně, Spojených arabských emirátech, Pákistánu, Srbsku, Malajsii, Velké Británii, Uzbekistánu a dalších zemích.

Rozmanité profesní možnosti podporují kariérní rozvoj zaměstnanců

Společnost Shanghai Electric neustále rozvíjí možnosti vzdělávání a kariérního postupu pro své zaměstnance a poskytuje jim programy pro zvyšování a změnu kvalifikace. Společnost dále buduje kulturu inkluzivity a podporuje tak stálý růst a flexibilitu svých zaměstnanců v dynamickém globálním prostředí. Během roku 2023 připravovala semináře a školicí programy pro vedoucí a technické pracovníky středního a mladého věku, vydala bílou knihu o managementu ochrany zdraví při práci, přijala opatření k posílení povědomí o bezpečnosti na pracovišti a realizovala řadu aktivit pro rozšíření zkušeností zaměstnanců a zlepšení jejich zaměstnatelnosti.

Podpora rozvoje komunity a zlepšení lokálních životních podmínek

V roce 2023 společnost Shanghai Electric investovala 30,433 miliardy jüanů do podpory venkovské výstavby v Číně, přičemž dary poskytnuté společností a jejími pobočkami na zlepšení místní infrastruktury a životních podmínek dosáhly celkem 5,088 milionu jüanů. V Dubaji společnost Shanghai Electric spolupracovala s místními komunitami na vývoji systému řízení HSE (Health, Safety, and Environment – ochrana zdraví, bezpečnosti a životního prostředí) s cílem zlepšit životní prostředí a biodiverzitu v okolí solárního parku Mohammed bin Rashid Al Maktoum.

Komunitám v sousedství integrovaného uhelného dolu a energetického projektu Thar v Pákistánu, které byly postiženy přírodními katastrofami, poskytla společnost Shanghai Electric klimatizační zařízení a počítače a postavila nemocnici o rozloze 000 m2 , kterou místní obyvatelé nazývají „mobilní nemocnicí". Při příležitosti svátku Íd al-fitr v roce 2024 darovala společnost Shanghai Electric sousedním vesnicím také potraviny a zeleninu v rámci své iniciativy na propojení místních komunit a podporu multikulturního soužití.

Plné znění zprávy najdete na adrese https://www.shanghai-electric.com/listed_en/upload/resources/file/2024/04/28//101437.pdf .

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2399342/2024_04_04_10_05_23.mp4

