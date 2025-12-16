Systém C&I GFM ESS společnosti Huawei Digital Power prošel extrémním testem vznícení

Extrémní výzva: přísné testovací prostředí
Test byl navržen tak, aby vytvořil nejnáročnější ověřovací prostředí v oboru a vyhodnotil bezpečnostní výkon ESS v extrémních scénářích vznícení. K vyvolání současného tepelného úniku v 60 bateriových článcích byla použita metoda přebití na úrovni balení. Ve srovnání s testy zahrnujícími pouze jeden nebo několik článků se závažnost tohoto hodnocení exponenciálně zvyšuje.
Další přísnost byla zajištěna prostřednictvím následujících podmínek
Pro maximalizaci dostupnosti kyslíku je použita metoda zkoušky zapálení při otevřených dveřích specifikovaná v normě UL 9540A:2025.Všechny baterie jsou plně nabité na 100 % stavu nabití.Všechny proaktivní a pasivní systémy hašení požáru jsou během zkoušky deaktivovány, což vyžaduje, aby systémy pro skladování energie (ESS) spoléhaly výhradně na svou vlastní konstrukci, aby odolaly hoření při plné energetické kapacitě.
Osvědčená síla: pětistupňový ochranný systém
Za těchto extrémních podmínek prokázal systém C&I GFM ESS společnosti Huawei vynikající bezpečnostní výkon, který je podpořen jeho inovativní pětistupňovou ochrannou konstrukcí.
Tepelná izolace mezi články: Účinně zpomaluje šíření tepelného úniku mezi články a poskytuje první obranu pro bezpečnost systému.Celokovové pouzdro: Pouzdro odolává teplotám vyšším než 1500 °C a zachovává si strukturální integritu i při intenzivním požáru, čímž minimalizuje škody.Blokování kyslíku přetlakem a směrové odvětrávání kouře: Tato inovativní konstrukce přesměrovává hořlavé látky, čímž výrazně snižuje dopad požáru.Protipožární labyrintová konstrukce: Všechny těsnicí povrchy ESS mají labyrintovou strukturu, která účinně brání šíření plamenů.Vylepšená požární odolnost kontejneru: Kontejner je pancéřován, aby poskytoval komplexní ochranu proti požáru.
Důkazy v podobě dat: klíčové ukazatele dokládající vynikající výkon
Testovací data jednoznačně potvrzují bezpečnost a spolehlivost systému C&I GFM ESS společnosti Huawei. Když teplota ohně dosáhla 961 °C, nejvyšší teplota článku sousedního ESS byla pouze 45,3 °C, což je výrazně pod prahovou hodnotou pro otevření protivýbuchového ventilu článku. Systém plně splňoval požadavky normy UL 9540A:2025, přičemž nedošlo k šíření ohně mezi jednotkami.
Zaznamenaná maximální rychlost uvolňování tepla (HRR) byla 3 MW. Celkové hoření trvalo méně než tři hodiny, než došlo k samovolnému uhašení. Za podmínek hoření při otevřených dveřích systém rychle zvládl uvolňování tepla, čímž prokázal vynikající schopnost tepelného řízení.
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2846494/Huawei_Digital_Power_s_C_I_GFM_ESS_Passes_Extreme_Ignition_Test.jpg