Teď je ta nejvýhodnější chvíle vyměnit starý kotel na pevná paliva

Praha 4. dubna 2024 (PROTEXT) - Do konce srpna musí být vyměněno víc jak 150 tisíc starých kotlů 1. a 2. třídy na pevná paliva. Nelze sice očekávat, že státní správa zvládne zkontrolovat všechny domácnosti, které kotle nevyměnily, o to větší přijde tlak od spoluobčanů, kteří již do výměny investovali, a teď jim budou hříšníci kouřit pod okny. Čím déle budete výměnu oddalovat, tím více za ni zaplatíte.

„Poslední půlrok byl ve znamení velkého útlumu v prodejích i instalacích nových zdrojů tepla, o to větší nárůst zájmu o výměny se očekává v druhé polovině roku“, upozorňuje Zdeněk Lyčka, prezident Asociace podniků topenářské techniky. Topenáři mají zpravidla ještě volné podzimní termíny, ale s blížícím se koncem topné sezóny se to změní. Ceny zdrojů tepla i instalací zůstanou nízké již jen několik týdnů, od poloviny roku pravděpodobně jen porostou.

Kontakt:

Ing. Zdeněk Lyčka, prezident APTT

e-mail: belocka@aptt.cz