Tiché dřevo ve službách kvalitního pracovního prostředí

Hluk v pracovních prostorech, kde trávíme významnou část dne, má mnohem větší dopad, než si mnozí uvědomují a připouští. Mnoho mezinárodních studií potvrdilo, že přetrvávající ruch působí na lidský organismus jako nadlimitní zátěž, která vede ke snížení koncentrace, vnitřnímu napětí, podrážděnosti a tím ovlivňuje kvalitu práce. Dokonce se uvádí, že hluk předběhl faktory jako je dlouhá cesta do práce, čerstvý vzduch nebo dostatečný přísun denního světla.

Komfort v práci na prvním místě

Optimální prostorová akustika rozhodně už není výsadou jen profesionálních hudebních studií a koncertních sálů. Akustická pohoda je dnes nezbytná v kancelářích, zasedacích místnostech a dalších veřejných prostorách. Protože kancelář, to už není jen stůl, židle a počítač. Zvlášť mladá generace ji nevnímá pouze jako místo, kam chodí vykonávat své povolání. Je si vědoma, že zde tráví značnou část pracovního týdne a toto prostředí ovlivňuje jejich výkonnost i zdravotní stav. Co z toho plyne? Hlavně to, že komfort zaměstnanců je stále důležitější. To, jak se zaměstnanec cítí v práci, značně ovlivňuje jeho produktivitu a tím i profit celé firmy. Vydělávání peněz již není jediným benefitem, na který zaměstnanci slyší. A díky tomu firmy komfort pracovního prostoru začínají brát velmi vážně i u nás.

I když je vnímání hluku do jisté míry subjektivní záležitostí, norma stanovuje hygienické limity hluku pro různé typy pracovišť. Pro potlačení nepříjemných zvuků v kancelářích se nejběžněji používají stropní a stěnové akustické obklady. Jejich hlavním účelem je zlepšit prostorovou akustiku v interiéru, to znamená vylepšit srozumitelnost mluveného slova, minimalizovat nežádoucí ozvěny, snížit celkovou hlučnost a tím vytvořit příjemnější pracovní prostředí. Účinné odhlučnění mohou zajistit i různé typy paravánů, kterými se oddělují např. tiskárny, odpočinkové zóny nebo i jednotlivá oddělení.

„Počítat s akustickými opatřeními by měla každá firma bez ohledu na to, zda se jedná o výstavbu nových kanceláří nebo o rekonstrukci stávajících prostor. Prostorová akustika by měla být řešena již v úvodní fázi každého projektu, ale z důvodu tlaku na nízkou cenu bývá často ze strany investorů opomíjena. A přitom designový trend dnešní doby, který se vyznačuje používáním převážně hladkých odrazivých povrchů, jakými jsou především sklo a pohledový beton, působí na akustiku kancelářských prostor velmi negativně. Dobrou zprávou je, že i v případě, kdy se na akustiku v počáteční fázi projektu zapomnělo, existují řešení, která umožní akustickou kvalitu zlepšit dodatečně. S pomocí zkušených architektů a odborníků na prostorovou akustiku lze vytvořit téměř v jakékoli fázi prostor, v němž se snoubí vysoké nároky na estetiku i funkci,“ říká Jiří Oslizlo, předseda představenstva společnosti vyrábějící akustické panely NOVATOP.

Pokles výkonu o 6 % v důsledku hluku

Pracovníci by měli v průměru trávit 60 % času soustředěným výkonem, aby mohli efektivně vykonávat svou každodenní práci. Rušivé vlivy zpomalují produktivitu. Pracovníkovi trvá v průměru 25 minut, než se vrátí k původnímu úkolu po přerušení, a dalších osm minut trvá, než pracovník dosáhne stejné úrovně soustředění. Výkonnost se při úkolech vyžadujících soustředění právě v tichém prostředí zvyšuje až o 50 %.

„Obecně hluk snižuje paměť, ale též také odolnost vůči zátěži, zasahuje do běžných regulačních pochodů organismu, ovlivňuje pracovní výkon a zhoršuje komunikaci mezi lidmi. Kancelářský hluk, zejména řeč v pozadí, může způsobovat subjektivní poruchy a zhoršovat výkon v úlohách verbální krátkodobé paměti Také je zdrojem nespokojenosti a zvyšování stresu i snižování schopnosti k mezilidské spolupráci. Zvyšuje také spotřeba času k dokončení úkolu. Někteří odborníci rozdělují hluk na rušivý, škodlivý a obtěžující element s poukazem na to, že škodlivý hluk nemusí vždy obtěžovat. Mimo jiné poukazují na jakési dobrovolné podřízení se škodlivému hluku např. na koncertech se silně vybuzenými reproduktory. Takový řízený zážitek může vyvolávat euforii a mít dopad na emocionální stránku člověka, ale obtížnost hluku se tím neumenšuje. V prostorech, které mají minimální množství stavebních či dekoračních prvků, které by 'rozbíjely zvuková vlnění' působí hluk téměř vždy nezdravě. Některé nové kanceláře postavené na systému 'open space' mohou tím být negativním příkladem a úpravy takových prostorů pak generují dodatečné náklady,“ vysvětluje psycholog Petr Polák.

Dřevo ve službách akustiky

Současné poptávce ve stavebnictví vládnou trendy vyznačující se preferencí přírodních a udržitelných materiálů. „A to nám hraje do karet,“ říká Jiří Oslizlo a dodává: “Naše akustické panely NOVATOP vyrábíme pouze z přírodního masivního dřeva. Každý kus dřeva je už ze své podstaty jedinečný, zároveň je to tak univerzální materiál, který se hodí do různých stylů interiérů, od moderních a minimalistických po tradiční i rustikální. Navíc může pozitivně ovlivňovat pocity a náladu lidí. Bonusem je charakteristická vůně dřeva, kterou postřehne snad každý nově příchozí.“

Zkušenosti s implementací dřevěných akustických řešení již dávno nejsou jen teoretické. Příkladem jsou doma i ve světě nejen kancelářské budovy, ale i školy, koncertní sály, sakrální stavby nebo obřadní síně. Akustika se začíná řešit v restauracích, obchodech, sportovištích, wellness centrech, protože lidem dochází, že jsou takřka nepřetržitě vystaveni působení hluku, ať už pracují, cestují, nebo relaxují.

„Pokud se podíváme na dnešní moderní interiéry, pak v nich moc „měkkých“ materiálů, které pohlcují hluk a zpříjemňují akustiku, nenajdeme,“ vysvětluje Michal Kotlas, vedoucí architekt týmu Prodesi/Domesi. „Akustické panely NOVATOP jsou proto pro nás skvělou volbou. Jejich využití nacházíme v rodinných domech, kancelářích, školských stavbách a dalších. Díky těmto panelům vylepšujeme prostorovou akustiku a zároveň dostaneme do interiéru pohlcující materiál, který ruší nepříjemné ozvěny, přispívá ke zlepšení a srozumitelnosti při mluvení, poslechu hudby. Sami jsme si osobně akustické panely vyzkoušeli při instalaci v našich kancelářích a v jednom z našich vzorových domů. Tato zkušenost nám pomohla a ujistila nás ve smyslu využití těchto panelů v našich projektech, kde s panely hojně pracujeme,“ upřesňuje architekt.

Vývoj v oblasti akustiky v kancelářích nabízí široké spektrum možností pro vylepšení pracovního prostředí a zvyšování produktivity. Výběr vhodného akustického řešení by měl být promyšlený a přizpůsoben konkrétním potřebám daného pracoviště. Akustiku lze měřit a predikovat už ve fázi projektu a dosáhnout tak optimálního výsledku, jsou na to velmi sofistikované softwary. Najít rovnováhu mezi estetickými požadavky a funkčností je dost zásadní, proto se doporučuje konzultovat projekty s odborníky, aby se následná řešení zbytečně nekomplikovala a neprodražovala. Prostorová akustika je jednou z nejnáročnějších disciplín patřících k vědnímu oboru stavební akustiky a vzhledem k tomu, kolik času uvnitř budov trávíme, měla by to být důležitá součást parametrů vykazujících zdravé vnitřní prostředí.

„V posledních dvou letech zaznamenáváme velký zájem o dřevěné akustické panely i v Čechách, díky kreativitě architektů vznikla už celá řada velmi krásných a funkčních projektů, které inspirují k dalším aplikacím. Naše panely je možné použít v novostavbách, při rekonstrukcích, ale i do již hotových interiérů, protože instalace je rychlá a čistá a může probíhat i za provozu,“ uzavírá téma Jiří Oslizlo.

O společnosti AGROP NOVA

AGROP NOVA – česká společnost, lídr v oboru výroby CLT, producent uceleného stavebního systému z masivního dřeva NOVATOP. AGROP NOVA je česká výrobní společnost, která přes třicet let konkuruje velkým evropským hráčům. Společnost je jedním z nejmodernějších výrobců velkoplošných vícevrstvých desek a CLT v Evropě. Tržby společnosti se pohybují kolem tři čtvrtě miliardy korun českých ročně. Společnost dodává převážně na vyspělé trhy jako je Švýcarsko, Rakousko, Německo, Itálie, Francie, Norsko, USA, Kanada i Japonsko. Aktuálně ve výrobním závodě v Ptení pracuje více než 230 zaměstnanců.

Jiří Oslizlo je předsedou představenstva společnosti AGROP NOVA a.s., která je výrobcem uceleného stavebního systému z masivního dřeva NOVATOP. Jiří Oslizlo ve firmě zodpovídá za řízení společnosti, za strategii a business development. V dřevozpracujícím odvětví se pohybuje více než 20 let. Dříve působil 10 let v potravinářském sektoru na pozici majitele a generálního ředitele. Jiří vystudoval strojírenský obor na Technické univerzitě v Ostravě. Jeho podnikatelským cílem je přispívat k naplňováni základních lidských potřeb jako je jídlo a bydlení s přesahem na energetickou soběstačnost.

