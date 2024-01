Toto jsou predikce pro rok 2024, aneb Štěstí přeje připraveným

Společně s analytikem společnosti Zlaťáky.cz Jakubem Petruškou jsme se podívali na to, jaké “černé labutě” konkrétně mohou ohrozit trhy v letošním roce a ovlivnit tak cenu zlata.

Růst a eskalace geopolitického napětí

Asi tou nejčernější labutí může být další eskalace napětí na Ukrajině, Blízkém východě a možné postupné přerůstání válečného konfliktu až do globálních rozměrů. Změna je bohužel zatím v nedohlednu a je velké riziko, že se krize bude i nadále prohlubovat. Již nyní vidíme rozšiřování blízkovýchodního konfliktu směrem k Libanonu, dále pak do Rudého moře, kde jsou ohrožovány nákladní lodě, tankery a to ze strany jemenských povstalců, které podporuje Írán. Tato nebezpečná situace se může rychle vyhrotit a opět zasáhnout celý globální svět, ať už prostřednictvím ekonomické krize – dodávky ropy, plynu, zboží, jelikož mnoho přepravních společností odkloňuje kontejnerovou přepravu ze Suezského průplavu směrem k Mysu Dobré naděje a tím dochází k navyšování nákladů přepravy, což se pak může promítnout do cen a být potenciálním spouštěčem další inflační vlny, případně i rozšířením konfliktu do dalších zemí.

Další potenciální hrozbou je možné vyhrocení situace kolem Tchaj-wanu a to v oblasti Východočínského a Jihočínského moře a dále. Čína si totiž nárokuje i další oblasti a buduje umělé ostrovy. To se logicky nelíbí jejím sousedům například Vietnamu a Filipínám.

A aby toho nebylo málo, KLDR opět chřestí zbraněmi, vyhrožuje ostatním zemím a provádí vojenská testování jako třeba nové mezikontinentální balistické rakety, nadzvukové střely středního až dlouhého doletu či podvodní drony schopné nést jaderné zbraně.

Čínská krize

Čína se řadí mezi největší světové spotřebitele zlata, avšak ekonomika se potýká s výraznými problémy v mnoha oblastech jako třeba se zadlužeností, stárnutím populace, nezaměstnaností mladé generace, poklesem růstu HDP (zadluženost země dosahuje přes 250 % HDP – domácnosti + firmy + stát) a v neposlední řadě s prohlubujícími se deflačními problémy. Zemi navíc aktuálně trápí šíření respiračních onemocnění, které jsou podobné koronaviru. Sice pandemie jako byl covid, je dost nepravděpodobná, i tak se může Čína setkat s opětovnou neochotou spotřebitelů utrácet, což může mít za následek prohlubování ekonomických problémů s možným dopadem na celosvětovou ekonomiku. V krajním případě může dokonce vést až ke kolapsu čínské ekonomiky, krachu realitního trhu, ještě většímu nárůstu nezaměstnanosti a dalšího oslabování měny.

Prezidentské volby v USA

Sice se nejedná o černou labuť, nicméně i americké prezidentské volby mohou mít výrazný dopad na světové trhy. V celostátních průzkumech z posledních dní má Trump mírně navrch nad svým nejpravděpodobnějším demokratickým soupeřem, současným prezidentem Joem Bidenem. Trumpův návrat na scénu dokazuje i jasné vítězství nad svými rivaly v primárkách v Iowě. Rovněž také vede průzkumy v několika dalších klíčových státech, jejichž výsledek bude pro zvolení nového amerického prezidenta rozhodující: v Nevadě, Georgii, Arizoně, Pensylvánii a Michiganu.

Hlavní republikánský favorit, Donald Trump, čelí jako první exprezident v historii USA kriminálním žalobám ve čtyřech různých případech. O tom, zdali se bude moci jako kandidát zúčastnit voleb, rozhodne Nejvyšší soud. Ten by měl oznámit svůj verdikt do primárkového “superúterý” dne 5. března.

Mezi další očekávané události patří:

Poptávka centrálních bank po zlatě

Poptávka centrálních bank představuje významnou část celkové poptávky po zlatě. Již od roku 2010, tedy čtrnáct let v řadě, centrální banky ve velkém hromadí žlutý kov. Tento trend by měl pokračovat i nadále. Rostoucí poptávka bude pravděpodobně pokračovat především ve východních zemích, avšak podle odhadů by se měl trend zlepšit i v západní části světa, která zatím v hromadění zlata stále zaostává.

Českou korunu čeká oslabení

V neposlední řadě je pro nás Čechy důležitý vývoj koruny. Z důvodu změny monetární politiky ČNB (snižování sazeb) se očekává její oslabování. Tedy slabší koruna bude prodražovat cenu zlata.

V roce 2024 nás čeká spousta událostí, těch očekávaných i nenadálých, které se v různé míře podepíší na ceně zlata. Nicméně stále platí, že zlato mělo, má a bude mít svou budoucnost, protože jeho pravá hodnota je ověřena historií. Mělo by být tedy součástí každého správně diverzifikovaného portfolia.

