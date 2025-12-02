V Londýně skončila měsíční přehlídka české kultury. Festival Made in Prague uvedl více než dvě desítky akcí a zaznamenal rekordní návštěvnost

„Bylo mi velkou ctí vrátit se po roce do Londýna a zakončit letošní festival Made in Prague. Společně s English Chamber Orchestra jsme uvedli skladby Dvořáka a Mendelssohna. Publikum bylo nadšené a dlouhotrvající potlesk byl pro mě tou nejkrásnější odměnou. Co víc si může člověk přát?“ reflektuje nedělní koncert Pavel Šporcl.
Letošní ročník festivalu nabídl londýnskému publiku již tradičně to nejlepší ze současné kulturní scény v Česku. Programově obsáhl film, hudbu, literaturu, divadlo a výtvarné umění.
V rámci filmových projekcí u diváků nejvíce rezonovaly britské premiéry snímků Vlny a Karavan, doplněné o debaty s tvůrci. V největším britském kině BFI IMAX s diváky diskutovali Jiří Mádl, Táňa Pauhofová, a producentka filmu Vlny Monika Kristel. Ve vůbec nejstarším britském kině Regent Street Cinema se pak diváci setkali třeba s Aňou Geislerovou, která uvedla snímek Karavan, nebo Ivou Janžurovou, která o týden později ve stejném kině představila dokument Janžurka.
Vedle silného filmového programu dominovala letošnímu festivalu také hudba. Mimo již zmíněný koncert Pavla Šporcla obsáhl hudební program vystoupení mezinárodně uznávané české zpěvačky Aiko, koncert nejtalentovanějších mladých českých klavíristů na půdě Královské hudební akademie, či historicky první uvedení Janáčkovy Věci Makropulos v ikonické budově Královské opery pod taktovkou Jakuba Hrůši. K této příležitosti festival uvedl také dvě výstavy mapující Janáčkovu tvorbu.
„Letošní festival české kultury v Londýně se setkal s obrovským zájmem i rekordní diváckou návštěvností. Jsem přesvědčen, že k vyprodaným představením a filmovým projekcím přispěla velmi rozmanitá kulturní a umělecká programová nabídka festivalu a spolupráce s nejprestižnějšími londýnskými kulturními institucemi, jako Královskou operou, Královskou hudební konzervatoří, divadlem Coronet či renomovanými filmovými partnery BFI Imax a Regent Street Cinema,“ dodává Přemysl Pela, ředitel Českého centra v Londýně.
Jedním ze zlatých hřebů programu bylo dle očekávání organizátorů představení Sólo předního českého mima Radima Vizváryho, který na prknech historického divadla The Coronet předvedl odzbrojující výkon, který místní diváci ve vyprodaném sále odměnili dlouhými ovacemi ve stoje.
Sám Vizváry ke svému vystoupení na festivalu říká: „Festival Made in Prague je skvělou přehlídkou české kultury v Londýně a jsem moc rád, že jsem byl jeho součástí a mohl zahrát své Sólo před vyprodaným sálem v kultovním divadle The Coronet Theatre. Dlouho jsem usiloval o vystoupení v Londýně a díky Českému centru Londýn se mi to podařilo. Celá akce byla úspěšná a potěšilo mě, s jakým nadšením londýnské publikum pantomimu přijalo.“
31. října 2025 – 30. listopadu 2025
Film, literatura, hudba, divadlo, a výtvarné umění
Místa konání: BFI IMAX, The Coronet Theatre, České centrum Londýn a Velvyslanectví České republiky v Londýně, Church House, The Garden Cinema, Holy Sepulchre, ICA, Regent Street Cinema, Royal Opera House, Royal Academy of Music, Victoria & Albert Museum
Česká centra, příspěvková organizace Ministerstva zahraničních věcí ČR, jsou stěžejním nástrojem veřejné diplomacie zahraniční politiky Česka a rozvíjejí kulturní vztahy mezi zeměmi. Jakožto kulturní institut jsou členem sítě zahraničních evropských kulturních institutů EUNIC. Prezentují naši zemi v široké škále kulturních a společenských oblastí: od umění přes kreativní průmysly až po propagaci úspěchů české vědy a inovací. Věnují se výuce češtiny v zahraničí. Zapojují se do mezinárodních projektů a slouží jako platforma pro rozvoj mezinárodního kulturního dialogu. V současnosti působí v zahraničí celkem 26 poboček na 4 kontinentech. Kromě Českých center spravují také Český dům v Bělehradě, Bratislavě a Jeruzalémě.
