V Londýně skončila měsíční přehlídka české kultury. Festival Made in Prague uvedl více než dvě desítky akcí a zaznamenal rekordní návštěvnost

Autor:
  10:53
Praha 2. prosince 2025 (PROTEXT) - Již 29. ročník populárního festivalu Made in Prague zakončil v neděli 30. listopadu koncert Pavla Šporcla v doprovodu Anglického komorního orchestru. V kostele Holy Sepulchre v centru britské metropole se v první adventní neděli rozezněla mimo jiné Šporclova variace na českou hymnu či Dvořákova Mazurka. Koncert českého houslového virtuosa uzavřel pětitýdenní festival pořádaný každoročně Českým centrem Londýn.

Bylo mi velkou ctí vrátit se po roce do Londýna a zakončit letošní festival Made in Prague. Společně s English Chamber Orchestra jsme uvedli skladby Dvořáka a Mendelssohna. Publikum bylo nadšené a dlouhotrvající potlesk byl pro mě tou nejkrásnější odměnou. Co víc si může člověk přát?“ reflektuje nedělní koncert Pavel Šporcl.

Letošní ročník festivalu nabídl londýnskému publiku již tradičně to nejlepší ze současné kulturní scény v Česku. Programově obsáhl film, hudbu, literaturu, divadlo a výtvarné umění.

V rámci filmových projekcí u diváků nejvíce rezonovaly britské premiéry snímků Vlny a Karavan, doplněné o debaty s tvůrci. V největším britském kině BFI IMAX s diváky diskutovali Jiří Mádl, Táňa Pauhofová, a producentka filmu Vlny Monika Kristel. Ve vůbec nejstarším britském kině Regent Street Cinema se pak diváci setkali třeba s Aňou Geislerovou, která uvedla snímek Karavan, nebo Ivou Janžurovou, která o týden později ve stejném kině představila dokument Janžurka.

Vedle silného filmového programu dominovala letošnímu festivalu také hudba. Mimo již zmíněný koncert Pavla Šporcla obsáhl hudební program vystoupení mezinárodně uznávané české zpěvačky Aiko, koncert nejtalentovanějších mladých českých klavíristů na půdě Královské hudební akademie, či historicky první uvedení Janáčkovy Věci Makropulos v ikonické budově Královské opery pod taktovkou Jakuba Hrůši. K této příležitosti festival uvedl také dvě výstavy mapující Janáčkovu tvorbu.

Letošní festival české kultury v Londýně se setkal s obrovským zájmem i rekordní diváckou návštěvností. Jsem přesvědčen, že k vyprodaným představením a filmovým projekcím přispěla velmi rozmanitá kulturní a umělecká programová nabídka festivalu a spolupráce s nejprestižnějšími londýnskými kulturními institucemi, jako Královskou operou, Královskou hudební konzervatoří, divadlem Coronet či renomovanými filmovými partnery BFI Imax a Regent Street Cinema,“ dodává Přemysl Pela, ředitel Českého centra v Londýně.

Jedním ze zlatých hřebů programu bylo dle očekávání organizátorů představení Sólo předního českého mima Radima Vizváryho, který na prknech historického divadla The Coronet předvedl odzbrojující výkon, který místní diváci ve vyprodaném sále odměnili dlouhými ovacemi ve stoje.

Sám Vizváry ke svému vystoupení na festivalu říká: „Festival Made in Prague je skvělou přehlídkou české kultury v Londýně a jsem moc rád, že jsem byl jeho součástí a mohl zahrát své Sólo před vyprodaným sálem v kultovním divadle The Coronet Theatre. Dlouho jsem usiloval o vystoupení v Londýně a díky Českému centru Londýn se mi to podařilo. Celá akce byla úspěšná a potěšilo mě, s jakým nadšením londýnské publikum pantomimu přijalo.“

Festival Made in Prague pořádá České centrum Londýn www.czechcentre.org.uk

31. října 2025 – 30. listopadu 2025

Film, literatura, hudba, divadlo, a výtvarné umění

Místa konání: BFI IMAX, The Coronet Theatre, České centrum Londýn a Velvyslanectví České republiky v Londýně, Church House, The Garden Cinema, Holy Sepulchre, ICA, Regent Street Cinema, Royal Opera House, Royal Academy of Music, Victoria & Albert Museum

Kompletní program festivalu: 

https://bit.ly/MadeInPragueFestival2025

Česká centra, příspěvková organizace Ministerstva zahraničních věcí ČR, jsou stěžejním nástrojem veřejné diplomacie zahraniční politiky Česka a rozvíjejí kulturní vztahy mezi zeměmi. Jakožto kulturní institut jsou členem sítě zahraničních evropských kulturních institutů EUNIC. Prezentují naši zemi v široké škále kulturních a společenských oblastí: od umění přes kreativní průmysly až po propagaci úspěchů české vědy a inovací. Věnují se výuce češtiny v zahraničí. Zapojují se do mezinárodních projektů a slouží jako platforma pro rozvoj mezinárodního kulturního dialogu. V současnosti působí v zahraničí celkem 26 poboček na 4 kontinentech. Kromě Českých center spravují také Český dům v Bělehradě, Bratislavě a Jeruzalémě.

Newsletter Facebook Instagram X YouTube LinkedIn

Zdroj: Česká centra

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Prahu ovládla vánoční flotila. Galerie na kolech svítí víc než strom na Staromáku

Po celý advent až do Tří králů, tedy do pondělí 6. ledna 2026, mohou cestující...

Pražské ulice se krátce před první adventem proměnily v netradiční galerii. Jen místo obrazů po nich jezdí tramvaje, autobusy a dokonce i nový tříčlánkový trolejbus. Dopravní podnik (DPP) totiž opět...

Do českých poboček McDonald’s dorazí Přátelé. Někteří nechápou, jiní se těší

Ze seriálu Přátelé

Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler a Ross. Svět je miluje. Na televizní obrazovky vtrhli už před více než 30 lety, dodnes mají miliony fanoušků. Toho využil i řetězec rychlého občerstvení...

Biatlon je tu! Program olympijské sezony 2025/2026 začíná už v sobotu

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

Olympijská sezona startuje. Fanoušci biatlonu se už těší na 29. listopad. Ve švédském Östersundu je na programu Světový pohár. Jednu ze zastávek soutěže hostí i Nové Město na Moravě. Hlavní událostí...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praha rozsvítí vánoční tramvaje a autobusy. Známe novinky pro sezonu 2025

Vánoční flotila pražské MHD

Tramvaje či autobusy viditelné po setmění na dálku, to už je v Praze „taková tradice“. V sobotu vyjedou vyzdobené vánoční vozy do ulic. Máme pro vás podrobnosti i trasu průvodu.

PŘEHLEDNĚ: Podpora pro lidi bez práce se od ledna 2026 změní. Kolik dostanete vy?

Úřad práce

Podpora v nezaměstnanosti se od ledna 2026 radikálně změní. Jiný bude výpočet částky, jakou lidé bez práce dostanou, i věková hranice, od které jsou nezaměstnaní zvýhodnění. Co všechno změna přináší...

U počátku zednářů v Ostravě byl i Alfons Mucha, říkají autoři výstavy o místní lóži

Výstava Světlo v temnotách připomíná 90 let od vzniku ostravské lóže svobodných...

Světlo v temnotách je název výstavy připomínající devadesát let od vzniku ostravské lóže svobodných zednářů Lux in tenebris. K vidění je v podkroví Ostravského muzea na Masarykově náměstí. Expozice...

2. prosince 2025  12:52,  aktualizováno  12:52

Z Vysočiny až k Severnímu moři. Vánoční strom urazí 1100 kilometrů napříč Evropou

Pracovníci havlíčkobrodských Technických služeb vypravili vánoční strom na...

Po dálnicích se napříč Evropou přepravuje nejrůznější zboží. Ale aby se na cestu dlouhou bezmála 1100 kilometrů, z Vysočiny až k Severnímu moři, vydal vánoční strom, se zas tak často neděje. Přesně...

2. prosince 2025  12:32,  aktualizováno  12:32

Zlínský kraj dokončil stavbu domova pro seniory v Liptále za 250 mil. Kč

ZlĂ­nskĂ˝ kraj dokonÄŤil stavbu domova pro seniory v LiptĂˇle za 250 mil. KÄŤ

Zlínský kraj dokončil stavbu domova pro seniory v Liptále na Vsetínsku. Jeho kapacita je 58 lůžek, k dispozici jsou převážně jednolůžkové pokoje. První klienti...

2. prosince 2025  10:58,  aktualizováno  10:58

Jako každoročně, na Veronském náměstí v Horních Měcholupech, mms děti z místních škol a školek zdobí své smrčky.

vydáno 2. prosince 2025  12:31

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nadace Historický Cheb dokončuje opravu zastavení křížové cesty v Hrozňatově

ilustrační snímek

Nadační fond Historický Cheb, který je v likvidaci, dokončuje projekt rekonstrukce dvou zastavení křížové cesty u poutního místa Maria Loreto v Hrozňatově u...

2. prosince 2025  10:50,  aktualizováno  10:50

Havelský trh

Havelský trh

Vánoční výzdoba na Havelském trhu v Praze 1 na Starém Městě.

vydáno 2. prosince 2025  12:29

Ve vánočně vyzdobeném autobuse je odkaz na možnost pomoci Dětským domovům.

vydáno 2. prosince 2025  12:29

Ve vánočně vyzdobeném autobuse je odkaz na možnost pomoci Dětským domovům.

vydáno 2. prosince 2025  12:29

Na vánočních trzích na Andělu na pěší zóně v Praze 5, Smíchově je kromě stánků s občerstvením, vánočního stromku u pódia pro vánoční program na nich, postaráno i o informaci jak se bránit před...

vydáno 2. prosince 2025  12:28

Na vánočních trzích na Andělu na pěší zóně v Praze 5, Smíchově je kromě stánků s občerstvením, vánočního stromku u pódia pro vánoční program na nich, postaráno i o informaci jak se bránit před...

vydáno 2. prosince 2025  12:28

Pořádná zábava v Brně: Vyhrajte rodinné vstupenky do BRuNo Family Parku
Pořádná zábava v Brně: Vyhrajte rodinné vstupenky do BRuNo Family Parku

Hledáte místo, kde se zabaví celá rodina? BRuNO Family Park v Brně nabízí desítky atrakcí, spoustu zábavy a skvělé zázemí pro děti i dospělé....

Objevte zimní Val di Non. Klidné údolí ticha, tradic, poutních míst a výjimečné jablečné produkce

Chystáte se do Trentina?

Kdo přijede do Trentina v lednu či únoru kvůli zimním olympijským hrám, často zjistí, že region nabízí mnohem víc než sportovní dění. Stačí ujet pár kilometrů od hlavních center a krajina se promění...

2. prosince 2025,  aktualizováno  13:17

V Teplicích u zříceniny hradu Škvárovník našel kolemjdoucí mrtvolu v rozkladu

Hrad Škvárovník v Teplicích na Letné.

V lese u zříceniny hradu Škvárovník na Letné v Teplicích policie prošetřuje nález mrtvoly ve značném stupni rozkladu. Příčinu úmrtí má určit nařízená soudní pitva.

2. prosince 2025  12:22,  aktualizováno  12:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.