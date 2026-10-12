Vietjet zahajuje provoz na linkách Praha–Hanoj a Praha–Almaty

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Praha 11. října 2026 (PROTEXT) - Vietjet oficiálně zahájil pravidelné lety spojující Prahu s Hanojí přes Almaty, čímž rozšířil své působení do Evropské unie. Nová letecká spojení přinášejí více možností cestování mezi Českou republikou, Vietnamem a Kazachstánem a podporují rozvoj cestovního ruchu, obchodu a kulturní výměny mezi Evropou a Asií. Lety jsou provozovány každé úterý a sobotu a nabízejí nové možnosti cestování českým turistům, vietnamské komunitě i cestujícím na služebních cestách. Úsek Praha–Almaty si mohou cestující rezervovat také samostatně v obou směrech.

Slavnostní zahájení provozu se uskutečnilo 10. října na Letišti Václava Havla Praha za vřelého přijetí místních představitelů, obyvatel i návštěvníků. První let přivítala tradiční vodní slavobrána a pestrá vystoupení. Oslavy symbolizovaly začátek nových cest propojujících tyto tři regiony a přivítání zahraničních cestujících ve Vietnamu. Cestující na prvních letech obdrželi také pamětní dárky od společnosti Vietjet a Letiště Praha, které jejich cestám dodaly slavnostní atmosféru.

Linku obsluhuje širokotrupý Airbus A330-300 s kapacitou 377 cestujících. Síť společnosti Vietjet zároveň nabízí návazná spojení do více než 40 dalších destinací v Asii a Austrálii.

V prvním roce se očekává více než 67 000 cestujících

Radomír Lašák, předseda představenstva Letiště Praha, uvedl: „Zahájení pravidelných letů do Hanoje představuje mimořádně důležitý krok v rozvoji sítě mezinárodních dálkových spojení pražského letiště. Těší nás, že si Vietjet při rozšiřování svého působení v Evropě vybral Prahu jako novou destinaci. Očekáváme, že nové linky v prvním roce provozu přepraví v obou směrech více než 67 000 cestujících.“

„Česká republika je již dlouho domovem početné vietnamské komunity. Nová linka proto reaguje na dlouhodobou poptávku po cestách za rodinou a přáteli a zároveň přináší významné příležitosti českým cestovatelům. Vedle pohodlnějšího spojení s Hanojí a Vietnamem otevírají tyto linky další možnosti poznávání destinací v celé jihovýchodní Asii. Pomohou podpořit cestovní ruch mezi Vietnamem a Českou republikou a současně posílí obchodní vztahy i leteckou nákladní dopravu,“ dodal.

Nové letecké spojení posiluje vztahy mezi Českou republikou a Vietnamem

Při slavnostním zahájení provozu nových linek uvedl J. E. Duong Hoai Nam, velvyslanec Vietnamu v České republice: „Vietnam a Českou republiku spojuje pevný základ dlouholetého přátelství. Nyní potřebujeme další mosty, které toto přátelství posunou dál. Letecké spojení je jedním z nich. Jsem přesvědčen, že tato nová linka přispěje k tomu, aby strategické partnerství mezi Vietnamem a Českem bylo nejen silnější na vládní úrovni, ale také živější ve vztazích mezi našimi občany. Dovolte mi při této příležitosti upřímně poděkovat společnosti Vietjet Air za důvěru v český trh a za její přínos k posilování spojení mezi Vietnamem a Evropou.“

Nguyen Thanh Son, generální ředitel společnosti Vietjet, uvedl: „Zahájení provozu těchto nových linek představuje důležitý milník v rozšiřování naší mezinárodní sítě. Vietjet bude i nadále rozšiřovat svá spojení do Evropy a usnadňovat cestování mezi Evropou, Austrálií a Asií. Těšíme se, že přivítáme návštěvníky ve Vietnamu a přiblížíme vietnamským i zahraničním cestujícím destinace bohaté na kulturu, historické dědictví a jedinečné zážitky. Zároveň tím podpoříme růst obchodu a investic.“

Objevte Hanoj a Vietnam se společností Vietjet

Hanoj, hlavní město Vietnamu s tisíciletou historií, okouzluje návštěvníky bohatým kulturním dědictvím, pestrou nabídkou pouličního jídla a vřelou pohostinností. Jako vstupní brána do Vietnamu nabízí snadný přístup k největším lákadlům severu země, včetně zátoky Ha Long a oblasti Ninh Binh s památkami zapsanými na seznamu světového dědictví UNESCO i hor zahalených mlhou v okolí Sa Pa. Z Hanoje se lze vydat také za zlatavými plážemi měst Da Nang a Nha Trang, na tropický ostrov Phu Quoc nebo za císařským dědictvím města Hue. Cestovatelé mohou zamířit i na jih do Ho Či Minova Města, pulzujícího obchodního centra Vietnamu. Díky pohodlným návazným spojením v rozsáhlé síti společnosti Vietjet je Hanoj ideálním výchozím bodem pro poznávání mimořádné rozmanitosti Vietnamu i dalších destinací v jihovýchodní Asii a za jejími hranicemi.

Vietjet v rámci svého hybridního modelu letecké společnosti nabízí širokou škálu tarifů a služeb, včetně Business a SkyBoss, díky nimž si cestující mohou zvolit způsob cestování odpovídající jejich potřebám.

V minulém měsíci Vietjet oznámil dohodu se společností Starlink o zavedení vysokorychlostního internetu na palubách letadel. V blízké budoucnosti tak nabídne bezplatné připojení na všech letech provozovaných leteckými společnostmi pod značkou Vietjet. Wi-Fi připojení Starlink umožní cestujícím během celé cesty pracovat, zůstat v kontaktu, využívat zábavu na palubě a streamovat obsah.

Na palubě si mohou cestující vychutnat čerstvě připravená teplá jídla vietnamské i mezinárodní kuchyně, včetně ph? a bánh mi, a také vietnamskou ledovou kávu s mlékem. O servis se stará profesionální a ochotný palubní personál v moderních letadlech s úspornou spotřebou paliva.

Letový řád (všechny časy jsou místní)

VJ032: Praha (PRG) 20:55 – Almaty (ALA) 06:40 (+1 den) / Almaty 08:10 – Hanoj (HAN) 16:20

VJ031: Hanoj (HAN) 08:25 – Almaty (ALA) 12:50 / Almaty 14:20 – Praha (PRG) 18:55

Doba přestupu v Almaty je 90 minut.

 

O společnosti Vietjet

Vietjet je letecká společnost nové generace, která zásadně proměnila leteckou dopravu ve Vietnamu a patří k průkopníkům v regionu i ve světě. Zaměřuje se na řízení nákladů, efektivní provoz a výkonnost, využívá nejnovější technologie ve všech oblastech své činnosti a udává nové trendy. Vietjet nabízí možnost létat za výhodné a flexibilní tarify spolu s rozmanitými službami, které odpovídají potřebám zákazníků.

Vietjet je plnoprávným členem Mezinárodního sdružení leteckých dopravců (IATA) a držitelem certifikace IATA Operational Safety Audit (IOSA). Jako největší soukromá letecká společnost ve Vietnamu získal nejvyšší, sedmihvězdičkové hodnocení bezpečnosti od airlineratings.com, jediného webu na světě zaměřeného na hodnocení bezpečnosti a produktů leteckých společností. Časopis Airfinance Journal jej po mnoho po sobě jdoucích let řadil mezi 50 nejlepších leteckých společností světa z hlediska finančního zdraví a provozu. Společnost také získala ocenění za nejlepší nízkonákladovou leteckou společnost od renomovaných organizací, jako jsou Skytrax, CAPA, Airline Ratings a řada dalších.

Další informace naleznete na www.vietjetair.com

 

Zdroj: Vietjet

 

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59573.

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