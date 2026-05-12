Vodíkové koridory znovu potvrzeny jako projekty společného zájmu EU

„Zařazení obou projektů na seznam PCI vnímáme jako důležité potvrzení jejich strategického významu. Zároveň jde o jasný signál, že transformace plynárenské infrastruktury směrem k nízkoemisním plynům – včetně vodíku – může významně přispět k posílení energetické bezpečnosti i k naplnění klimatických cílů,“ uvedla Lenka Krausová, ředitelka programu H2 Readiness.
Díky své poloze v srdci Evropy má Česko potenciál stát se přirozenou křižovatkou budoucích toků vodíku – jak od připravovaných zdrojů vodíku, tak i směrem k rostoucím poptávkovým centrům ve střední Evropě. Právě tento výrazný mezinárodní a přeshraniční rozměr je jedním z důvodů, proč byly projekty NET4GAS zařazeny na seznam PCI: posilují propojení evropské vodíkové infrastruktury, přispívají k integraci trhu, energetické bezpečnosti v regionu a k naplňování evropských cílů v oblasti dekarbonizace.
Projekty na tomto seznamu mohou využít zjednodušené povolovací procesy a mají přístup k potenciální finanční podpoře z evropských nástrojů, včetně dotačního programu Connecting Europe Facility (CEF).
Projekt „Západ“ spočívá ve vytvoření infrastruktury pro přepravu vodíku mezi Českem a Německem s cílem přivést do ČR a dále do jižního Německa vodík z oblasti severního Německa, Skandinávie, Severního a Baltského moře. Projekt „Sever“ propojí budoucí českou vodíkovou přepravní soustavu na západě s německou a na jihovýchodě se slovenskou vodíkovou přepravní soustavou, přes kterou by v budoucnu byl dopravován vodík z Ukrajiny, Balkánského poloostrova nebo severní Afriky do střední a západní Evropy.
Vedle toho oba projekty umožní zásobování poptávkových center v Česku podél celé délky koridorů, zejména očekávaného vodíkového klastru v severních Čechách.
Zdroj: NET4GAS
