Vybavení za 420 tisíc korun pomohlo školám, dětským domovům i seniorům

Sedm nových prodejen a dvanáct modernizací letos přineslo pomoc organizacím po celé republice – maloobchodní řetězec podpořil domovy pro děti, seniory, školy či sportovní kluby vybavením v hodnotě 420 tisíc korun.
Dánská společnost JYSK propojuje svou expanzi s podporou lokálních komunit. Při každém otevření nebo modernizaci prodejny putují výrobky z jejího sortimentu místním neziskovým organizacím podle výběru zaměstnanců.
Od začátku roku firma otevřela sedm nových poboček a dalších dvanáct prošlo modernizací podle nového konceptu inspirovaného skandinávským designem. Součástí každé z těchto událostí byla také podpora vybrané místní instituce.
Radost ve škole na Šumavě
Příkladem je otevření nové prodejny ve Vimperku, kde se obdarovanou institucí stala Základní škola a Mateřská škola v Šumavských Hošticích. Dar v podobě vybavení pomohl škole zpříjemnit prostředí pro výuku i volnočasové aktivity dětí.
„My v ZŠ a MŠ Šumavské Hoštice teď víme, že JYSK dokáže vykouzlit úsměv i na dětských tvářích. Díky této štědrosti se naše škola stala ještě příjemnějším místem, kde se dá učit s radostí, hrát si a objevovat,“ uvedla ředitelka školy v děkovném dopise.
Celkem bylo při otevřeních a modernizacích prodejen rozděleno vybavení v hodnotě 420 tisíc korun, které pomohlo 19 organizacím. JYSK plánuje v podpoře místních komunit pokračovat i v příštím roce.
Zdroj: JYSK