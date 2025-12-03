Wolt a Teta drogerie spojují síly: lidem ve městech i regionech doručí drogistické zboží až domů

  8:02
Praha 3. prosince 2025 (PROTEXT) - Technologická společnost Wolt významně rozšiřuje své portfolio služeb a přichází s důležitou novinkou pro české zákazníky. Uzavírá exkluzivní partnerství s největším řetězcem drogerií v zemi – Teta drogerií. Zákazníci si tak mohou přes aplikaci Wolt pohodlně objednat veškeré drogistické zboží ze širokého sortimentu Tety a nechat si jej doručit až domů. Tato služba je k dispozici ve všech regionech, kde Wolt aktuálně působí, což obyvatelům měst i regionů přináší skvělou možnost rychlého a pohodlného nákupu potřebného drogistického sortimentu přímo k jejich dveřím.

Pro svou první spolupráci na poli q-commerce si Teta vybrala Wolt a přináší tak zákazníkům možnost využívat expresní doručení i pro každodenní potřeby z oblasti drogistického zboží. Lidé si budou moci v aplikaci Wolt vybírat z až 10 tisíc produktů – od pracích prášků a čistících prostředků, přes kosmetiku a produkty péče o tělo, až po hygienické potřeby pro děti a miminka.

Wolt chce tímto partnerstvím umožnit lidem využívat dalších výhod rychlého, bezstarostného a pohodlného nakupování. „Služby Woltu už dávno nejsou jen o rozvozu jídla. Naší ambicí je vytvořit největší obchodní dům v kapse, kde lidé seženou vše od večeře až po šampon. Spolupráce s Teta drogerií je přirozeným a klíčovým krokem tímto směrem, do aplikace přidáváme další silnou a oblíbenou značku, kterou zákazníci dobře znají a důvěřují jí. Lidé mají nyní možnost si nechat doručit kompletní sortiment drogistického zboží od takto tradičního českého prodejce rychle, pohodlně a bez dlouhého čekání,“ říká Tomáš Kubík, tiskový mluvčí společnosti Wolt.

Teta drogerie, která provozuje více než 500 prodejen po celé republice, vnímá partnerství s Woltem jako důležitý krok směrem k modernímu zákaznickému zážitku. „Chceme být zákazníkům co nejblíž, nejen na každém rohu, ale i přímo v jejich mobilním telefonu a nabídnout jim možnost expresního doručení nákupu až domů. Wolt nám pomáhá tuto vizi naplnit a doručit zákazníkovi náš kompletní sortiment během několika desítek minut tam, kde se zrovna nachází,“ říká Jan Doleček, člen vedení společnosti a personální ředitel Teta drogerie.

Spolupráce posouvá pohodlí nakupování blíž k obyvatelům měst o regionů. „Toto partnerství pro nás představuje klíčový milník, protože se jedná o síť, která má jedinečné pokrytí napříč celou republikou. Zatímco Teta je díky své husté síti prodejen tradičně blízko lidem v každém regionu, Wolt nyní tuto výhodu přibližuje ještě více k lidem, domů do práce či kamkoli zboží zrovna potřebují. Díky naší spolupráci si tak obyvatelé velkých měst i menších regionů mohou nechat doručit kompletní sortiment, který dosud nakupovali jen osobně. Spojujeme zavedenou dostupnost s moderním komfortem expresního doručení,” dodává manažer maloobchodního prodeje Wolt Česko František Cmunt.

Jak funguje objednávka z Teta drogerie?

Objednání je rychlé a intuitivní. V aplikaci Wolt si zákazník vybere nejbližší prodejnu Teta. Následně přidá do košíku produkty, které potřebuje koupit – od šamponu a dětských plen až po čisticí prostředky. Objednávku poté jednoduše potvrdí a zaplatí. Kurýr následně vyzvedne připravené zboží od personálu drogerie a doručí ho během 30 minut až domů, nebo do práce.

Společnost Wolt tímto krokem potvrzuje své odhodlání být klíčovým hráčem v oblasti rychlého doručování i mimo oblast gastronomie. Po úspěšných spolupracích se supermarketovými řetězci a rozvoji vlastní sítě Wolt Market přináší další inovaci do každodenního života Čechů.

Partnerství mezi Woltem a Teta drogerií tak potvrzuje rostoucí trend digitalizace maloobchodu a důraz na zákaznický komfort. Díky spojení sil dvou silných značek mohou lidé snadno a rychle získat potřebné produkty bez nutnosti návštěvy prodejny.

 

Zdroj: Wolt

 

 

