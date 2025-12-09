Z Českých Budějovic na Písek musí počítat řidiči se zdržením kvůli stavbě obchvatu obcí Dasný a Češnovice

Vladimíra Hrušková, ředitelka ŘSD pro Jihočeský kraj: "Stavba Pištín - České Vrbné byla zahájena loni v srpnu a v současné době jsou hotová násypová tělesa hlavní čtyřpruhové komunikace, a staví se už konstrukce mostu přímo na silnici I/20."
Půjde o šest mostů a přes ni povedou čtyři nová přemostění.
Vladimíra Hrušková, ředitelka ŘSD pro Jihočeský kraj: "Hlavní silnice nikdy nebude samozřejmě uzavřená, protože neexistují objízdné trasy, proto se tam vybudoval ten bypass, který už je zprovozněný a po kterém se už dneska jezdí."
To ovšem neplatí pro silnice nižších tříd, které jsou uzavřené v místě křížení s I/20 a práce tu potrvají ještě dva roky. K otevření nadjezdu ale dojde dříve.
Vladimíra Hrušková, ředitelka ŘSD pro Jihočeský kraj: "Tam je smůla dnes té cesty na Bezdrev, protože ta je uzavřená, protože tam se dělá mimoúrovňové křížení, a to by mělo být otevřené někdy v červenci příštího roku."
Změnou projde také mimoúrovňová křižovatka na Hlubokou, tedy křížení silnic I/20 a II/105. U provizorního kruhového objezdu se tvoří ve špičkách dlouhé kolony.
Vladimíra Hrušková, ředitelka ŘSD pro Jihočeský kraj: “Tam se to bude opravdu celkově měnit, teď je doprava opravdu stažená mimo stavbu, aby práce na stavbě mohly probíhat. Nahoře bude na II/105 kruhová křižovatka z toho důvodu, aby z toho mohl být sjezd na původní silnici I/20 do Dasného.”
Na nový obchvat obcí Dasný a Češnovice si řidiči ještě počkají několik let.
Vladimíra Hrušková, ředitelka ŘSD pro Jihočeský kraj: "Stavba Pištín - České Vrbné je 8,5 kilometru dlouhý úsek ve čtyřpruhu děleném a měl by být otevřený ve třetím čtvrtletí roku 2027."
Původní silnice zůstane zachovaná kvůli přístupu na pozemky a jako místní komunikace v obcích se tak konečně sníží hlučnost a emise a zvýší se bezpečnost a plynulost provozu.
