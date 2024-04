Živě: Sociální demokracie startuje kampaň do evropských voleb

Sociální demokracie dnes představí všechny kandidáty do Evropského parlamentu i do Senátu a krajské lídry do podzimních voleb. Lídrem strany do Evropských voleb je zkušený politik Lubomír Zaorálek. Zahájení kampaně ze Spojky Karlín můžete sledovat od 10:00, následující tiskovou konferenci od 13:30.