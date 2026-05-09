Češi zobou jako o život. Utrácejí miliardy za doplňky a ničí se anabolickými steroidy

Pavel Hrabica
  6:12
Ideál dokonalého těla, síly a výkonu dnes formují nejen sportovci, ale i sociální sítě. Někteří lidé kvůli němu sahají po anabolických steroidech, které slibují rychlé výsledky. Lékaři ale varují, že tělo za tuto zkratku platí vysokou cenu – a nejvíce ohrožené je srdce.
foto: Václav Hubata-VacekMF DNES

Kulturisté se propracovávají k muskulatuře dlouhé roky. Někteří to ale chtějí...
Doping mnoha generací, Ostravský kahan bílý
5 fotografií

Pojedeme zkratkou. Je to sice delší, zato horší cesta! Znáte vtipný bonmot, který zazněl už ve filmu Sněženky a machři? V tomto filmu se, mimo jiné, také dopuje. Ale v puberťáckém stylu osmdesátých let, tedy ve formě levného ovocného vína za osm až jedenáct korun. Puberťáci si dodali odvahy a děvčata byla „povolnější“.

Současné mladé generace už nekonzumují levná ovocná vína nebo záhadné směsky typu Ostravský kahan, byť už za tehdy vysokou částku 24 korun československých. Ale vrhli se na tvorbu dokonalých těl a výkonů s pomocí podpůrných prostředků.

Svaly jako šampion

A nejvyšší částku zaplatí srdce. Odborníci upozorňují, že nejde jen o problém profesionálních sportovců, ale i běžných návštěvníků fitness center.

Užívání anabolik dnes není jen záležitostí vrcholového sportu, ale proniká i mezi amatéry a rekreační sportovce. Přesto zůstává tématem, o kterém se příliš nemluví.

„Přesná data nemáme, ale z praxe soudíme, že užívání anabolik není výjimečné ani u amatérských sportovců,“ říká Bogna Jiravská-Godula, vedoucí lékařka Centra sportovní kardiologie Nemocnice Agel Třinec-Podlesí.

Větší srdce nefunguje správně

„Anabolické steroidy způsobují, že srdce roste – podobně jako svaly. Jenže tenhle růst není přirozený. Na rozdíl od tzv. sportovního srdce, které se přirozeně adaptuje na zvyšující se sportovní zátěž, má srdce ovlivněné anaboliky odlišnou strukturu a horší funkci. Je sice větší, ale nefunguje správně a nemusí být dostatečně zásobeno krví. To může vést k jeho nedokysličení a zdravotním problémům,“ upozorňuje na další nebezpečí Vladimír Tuka, vedoucí Centra zátěžové kardiologie II. interní kliniky – kliniky kardiologie a angiologie 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecní fakultní nemocnice v Praze.

Vzpěrač Ota Zaremba zvítězil na olympiádě v Moskvě v roce1980. Po několika desetiletích přiznal, že v přípravě dopoval. Užívání podpůrných látek mu zkrátilo život. Zemřel v 69 letech.

Jak uvádí Bogna Jiravská-Godula, kombinace anabolik, stimulantů a intenzivního tréninku zvyšuje riziko poruch srdečního rytmu, které mohou vést až ke kolapsu nebo náhlé smrti. Anabolika navíc ovlivňují i cévy, krevní tlak nebo hladinu cholesterolu, čímž dále zvyšují celkové kardiovaskulární riziko.

Lékař musí být tak trochu detektiv

Riziko spojené s užíváním anabolik se přitom netýká jen vrcholových sportovců, ale stále častěji mladých lidí. Ti jsou pod tlakem na výkon i vzhled, posilovaný sociálními sítěmi a fitness komunitou. „Významnou roli v konzumaci anabolik pak hraje snadná dostupnost těchto látek přes internet a zároveň zlehčování jejich nežádoucích účinků,“ vysvětluje Vladimír Tuka.

Zjistit, proč mladý zdravý člověk bez předchozích potíží skončí u kardiologa se zdravotními obtížemi, je pro lékaře často detektivní práce. „Pokud sportovec užívání anabolik nepřizná, máme pouze podezření. Jasný důkaz by přinesla dopingová kontrola nebo toxikologické vyšetření,“ vysvětluje doc. Tuka.

Šedá zóna doplňků. Se stopou anabolik

Specifickou kapitolou je pak šedá zóna doplňků stravy, které bývají prezentovány jako bezpečné alternativy anabolik.

„Podle zjištění Státní zemědělské a potravinářské inspekce se v minulosti do některých proteinových přípravků přidávala stopová množství anabolik,“ upozorňuje Tuka. Právě kombinace lepšího výkonu a rychlých výsledků dělá z anabolik atraktivní, ale zároveň velmi nebezpečný prostředek.

„Rychlá cesta k dobré fyzičce obvykle není ta správná. Pokud preferujeme dlouhodobý efekt a zdraví, je potřeba zaměřit se na kvalitní stravu, pravidelný pohyb, dostatek spánku a celkovou rovnováhu,“ uzavírá Bogna Jiravská-Godula.

