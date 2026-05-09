Pojedeme zkratkou. Je to sice delší, zato horší cesta! Znáte vtipný bonmot, který zazněl už ve filmu Sněženky a machři? V tomto filmu se, mimo jiné, také dopuje. Ale v puberťáckém stylu osmdesátých let, tedy ve formě levného ovocného vína za osm až jedenáct korun. Puberťáci si dodali odvahy a děvčata byla „povolnější“.
Současné mladé generace už nekonzumují levná ovocná vína nebo záhadné směsky typu Ostravský kahan, byť už za tehdy vysokou částku 24 korun československých. Ale vrhli se na tvorbu dokonalých těl a výkonů s pomocí podpůrných prostředků.
Svaly jako šampion
Vypadat lépe, být silnější a rychlejší. Ideál, který dnes utvářejí sami sportovci i sociální sítě. Ne vždy k němu ale vede férová cesta – někteří volí zkratku v podobě anabolických steroidů. Ty sice slibují rychlé výsledky, tělo si za ně ale podle kardiologů vybírá vysokou daň.
A nejvyšší částku zaplatí srdce. Odborníci upozorňují, že nejde jen o problém profesionálních sportovců, ale i běžných návštěvníků fitness center.
Užívání anabolik dnes není jen záležitostí vrcholového sportu, ale proniká i mezi amatéry a rekreační sportovce. Přesto zůstává tématem, o kterém se příliš nemluví.
„Přesná data nemáme, ale z praxe soudíme, že užívání anabolik není výjimečné ani u amatérských sportovců,“ říká Bogna Jiravská-Godula, vedoucí lékařka Centra sportovní kardiologie Nemocnice Agel Třinec-Podlesí.
Větší srdce nefunguje správně
„Anabolické steroidy způsobují, že srdce roste – podobně jako svaly. Jenže tenhle růst není přirozený. Na rozdíl od tzv. sportovního srdce, které se přirozeně adaptuje na zvyšující se sportovní zátěž, má srdce ovlivněné anaboliky odlišnou strukturu a horší funkci. Je sice větší, ale nefunguje správně a nemusí být dostatečně zásobeno krví. To může vést k jeho nedokysličení a zdravotním problémům,“ upozorňuje na další nebezpečí Vladimír Tuka, vedoucí Centra zátěžové kardiologie II. interní kliniky – kliniky kardiologie a angiologie 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecní fakultní nemocnice v Praze.
Jak uvádí Bogna Jiravská-Godula, kombinace anabolik, stimulantů a intenzivního tréninku zvyšuje riziko poruch srdečního rytmu, které mohou vést až ke kolapsu nebo náhlé smrti. Anabolika navíc ovlivňují i cévy, krevní tlak nebo hladinu cholesterolu, čímž dále zvyšují celkové kardiovaskulární riziko.
Lékař musí být tak trochu detektiv
Riziko spojené s užíváním anabolik se přitom netýká jen vrcholových sportovců, ale stále častěji mladých lidí. Ti jsou pod tlakem na výkon i vzhled, posilovaný sociálními sítěmi a fitness komunitou. „Významnou roli v konzumaci anabolik pak hraje snadná dostupnost těchto látek přes internet a zároveň zlehčování jejich nežádoucích účinků,“ vysvětluje Vladimír Tuka.
Zjistit, proč mladý zdravý člověk bez předchozích potíží skončí u kardiologa se zdravotními obtížemi, je pro lékaře často detektivní práce. „Pokud sportovec užívání anabolik nepřizná, máme pouze podezření. Jasný důkaz by přinesla dopingová kontrola nebo toxikologické vyšetření,“ vysvětluje doc. Tuka.
Šedá zóna doplňků. Se stopou anabolik
Specifickou kapitolou je pak šedá zóna doplňků stravy, které bývají prezentovány jako bezpečné alternativy anabolik.
„Podle zjištění Státní zemědělské a potravinářské inspekce se v minulosti do některých proteinových přípravků přidávala stopová množství anabolik,“ upozorňuje Tuka. Právě kombinace lepšího výkonu a rychlých výsledků dělá z anabolik atraktivní, ale zároveň velmi nebezpečný prostředek.
„Rychlá cesta k dobré fyzičce obvykle není ta správná. Pokud preferujeme dlouhodobý efekt a zdraví, je potřeba zaměřit se na kvalitní stravu, pravidelný pohyb, dostatek spánku a celkovou rovnováhu,“ uzavírá Bogna Jiravská-Godula.