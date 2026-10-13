Jubilejní ročník Českého mejdanu s Impulsem nabídne vedle známých hitů také několik překvapení. Lucie Vondráčková si zazpívá duet s Michalem Davidem, zatímco moderátoři Olga Lounová a Vlasta Korec představí společnou píseň Zapaříme podle plánu aneb Jedem.
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Součástí večera bude také hudební pocta Karlu Gottovi a bratrům Nedvědům. Na jejich počest vystoupí Vojta Nedvěd a Honza Nedvěd mladší.
Program začne už před samotnou halou. Od 15 hodin budou návštěvníky před O2 arenou vítat bubeníci a balkánská dechovka. Organizátoři zároveň oznámili, že v prodeji zbývají poslední vstupenky.
Český mejdan s Impulsem 2026