  12:00
Po více než deseti letech od vydání GTA V se Rockstar Games chystá vrátit svou nejslavnější sérii na scénu. Grand Theft Auto VI (GTA) slibuje moderní Vice City, dvojici hlavních postav a dosud nejambicióznější otevřený svět v historii značky. Hra, která ještě ani nevyšla, už v současnosti láme rekordy a přitom se kolem ní odehrávají i silné lidské příběhy, včetně prosby těžce nemocného fanouška, který se bojí, že se premiéry vůbec nedožije.
Grand Theft Auto 6

Když herní společnost Rockstar Games v prosinci 2023 zveřejnila první oficiální trailer ke hře Grand Theft Auto VI, herní internet se na několik dní prakticky zastavil. Video během krátké doby nasbíralo desítky milionů zhlédnutí a potvrdilo, že návrat GTA není jen další herní premiérou, ale globální kulturní událostí.

Poslední díl série, GTA V, vyšel už v roce 2013. Od té doby se prodalo přes 190 milionů kopií a hra si i po více než deseti letech udržuje aktivní komunitu hráčů díky online režimu GTA Online. Očekávání od nástupce jsou proto mimořádná a tlak na Rockstar obrovský.

Grand Theft Auto: Vice City - Definitive Edition

Studio potvrdilo, že GTA 6 míří nejprve na konzole PlayStation 5 a Xbox Series X|S. Přesné datum vydání zatím oficiálně oznámeno nebylo, Rockstar však hovoří o vydání ke konci roku 2026. O verzi pro PC se zatím pouze spekuluje, vyjít by však mohla v roce 2027.

Vice City v moderní podobě

Nový díl série se odehrává ve fiktivním státě Leonida, inspirovaném americkou Floridou. Jeho centrem je Vice City – město, které fanoušci znají už z legendárního dílu GTA: Vice City z roku 2002.

Grand Theft Auto: Vice City - Definitive Edition

Tentokrát se ale nejedná o stylizovanou verzi 80. let. Trailer ukazuje moderní metropoli plnou influencerů, sociálních sítí, mobilních telefonů, luxusních pláží i pochybné kriminální periferie. Rockstar zjevně navazuje na svou tradici satiry současné Ameriky, tentokrát zaměřené na online kulturu, virální videa a mediální hysterie.

Tvůrci zároveň potvrdili, že se hra nebude odehrávat pouze v jednom městě. Region Leonida má zahrnovat více typů prostředí, od hustě zastavěného města, přes venkov, bažiny a pobřeží až po menší osady. Očekává se tak dosud největší a nejrozmanitější mapa v historii série. GTA 6 by podle spekulací měl obýt levnější. Hovoří se o částce 80 dolarů, tedy zhruba 1659 korun.

Lucia a Jason. Nový kriminální pár

Poprvé v historii série bude jednou z hlavních postav žena. Jmenuje se Lucia a v traileru ji vidíme jak ve vězeňském prostředí, tak při ozbrojených loupežích po boku svého partnera Jasona.

Grand Theft Auto 6

Rockstar oficiálně potvrdil, že GTA 6 bude mít dvě hratelné hlavní postavy. Jejich dynamika připomíná klasický motiv Bonnie a Clyde, tedy kriminální pár, který společně čelí následkům svých činů.

Grand Theft Auto 6

Technologický skok a živější svět

RAGE

Rockstar je známý tím, že každým novým dílem posouvá technické hranice. GTA 6 běží na modernizované verzi enginu RAGE, který má přinést.

  • realističtější animace postav,
  • výrazně pokročilejší umělou inteligenci,
  • dynamičtější chování NPC,
  • propracovanější fyziku vozidel i prostředí,
  • živější město s proměnlivým počasím a denním cyklem

Z traileru je patrné, že důraz je kladen i na detaily. Drobné interakce mezi postavami, realistický pohyb davů, prostředí reagující na chování hráče a bohatší vizuální styl než kdy dřív.

Rockstar zatím nezveřejnil žádné konkrétní informace o herních mechanikách, online režimu ani ekonomickém modelu hry. Fanoušci ale očekávají další evoluci GTA Online – možná v podobě samostatné platformy navázané na GTA 6.

Grand Theft Auto 6

Příběh fanouška, který se bojí, že se hry nedožije

Vedle herního hype se kolem GTA 6 objevil i silný lidský příběh, který zasáhl komunitu po celém světě.

Na začátku roku 2024 se na sociálních sítích a v herních médiích objevil případ terminálně nemocného fanouška GTA, jehož blízcí veřejně požádali Rockstar Games, aby mu umožnili zahrát si GTA 6 ještě před oficiálním vydáním.

Grand Theft Auto 6

Podle dostupných informací mu lékaři dávali jen omezený čas života a on sám se obával, že se premiéry hry vůbec nedožije. Prosba se rychle rozšířila po internetu a získala masivní podporu fanoušků.

Rockstar Games na žádost reagoval soukromě a podle vyjádření blízkých fanouška se studiem skutečně komunikoval. Konkrétní detaily nebyly zveřejněny, ale herní média jako PC Gamer potvrdila, že Rockstar se případem zabýval.

