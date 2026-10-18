Nejvíc uchazečů do druhého kola a pak velká nula. Je prohra vládnoucího hnutí předzvěstí hubených časů?
Miloš Vystrčil z ODS zřejmě zůstane předsedou horní parlamentní komory. Devět nových nebo znovuzvolených senátorů za STAN plus dobrý výsledek ODS. Vyjádření šéfů obou subjektů naznačilo, že proti prodloužení Vystrčilova mandátu nejsou velké námitky. On sám tyto ambice má.
Havlíček byl optimista
Andreje Babiše minulý týden po komunálním nezdaru potěšil alespoň fakt, že jeho hnutí, s ohledem na velký počet postupujících, ve druhém kole zaboduje. Jeho věrný zástupce Karel Havlíček počítal v druhém kole až s patnácti anoisty, když jich postoupilo dvanáct, stále sršel optimismem. „Pokud by jich bylo pět, byl bych velmi spokojený,“ prohlásil pro Respekt a před kamerou České televize byl ještě optimističtější. „Očekávám pět až deset senátorů, Senát přestane být centrem opozice,“ doufal.
Vyšší zájem
Účast ve druhém kole senátních voleb byla 21,12 procent. Jde o nejvyšší účast od roku 2010.
Někteří uchazeči porazili soupeře z ANO „o parník“, například Miloslav Plavník na Chebsku byl na v cíli se 71 procenty vůči 29 procentům Sandry Tsoukernik. Ale i zcela nově zvolená senátorka Zuzana Ceralová Petrofová za ODS na Královéhradecku porazila zkušeného stanistu Martina Dvořáka 60:40, tedy „o klavír“. Dědička klavírního impéria je však jedinou zvolenou ženou v letošních volbách.
Šípová netrefila cíl
Druhý mandát neobhájila v Kladně pirátka Adéla Sucharda Šípová. Jde o nejnižší počet zvolených žen od vzniku horní komory v roce 1996. Před čtyřmi lety to bylo rekordních devět žen.
Starostové a nezávislí sice přišli o dva senátorské hlasy, ale šest mandátů je potěšilo. Lidovci třikrát obhajovali, třikrát uspěli. Navíc šestkrát zabodovali v dalších koalicích. Dvakrát obhajovala ODS a dvakrát se jí to podařilo. Své první senátní křeslo má také nové hnutí Naše Česko Martina Kuby. Jeho senátor Tomáš Fiala je bývalým senátorem za ODS.
Opozice udržela i posílila