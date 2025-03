„Lidé chtějí při hubnutí vidět výsledky co nejdříve, proto se pouští do diet, které slibují rychlý úbytek váhy, ale tak to nefunguje. Člověk si musí zautomatizovat nové návyky zdravého životního stylu a to nějakou dobu trvá,“ vysvětluje Lenka Vymlátilová, výživová poradkyně a lektorka skupinových kurzů zdravého hubnutí v organizaci STOB (Stop obezitě). Právě v tom většina lidí selhává.

Den obezity 4. březen je Světovým dnem obezity. Vyhlášen byl v roce 2010. Upozorňuje na zdravotní rizika spojená s nadváhou a obezitou.

„Zkoušela jsem různé rychlé neefektivní diety a držela také hladovky. Nic z toho dlouhodobě nefungovalo, neustále jsem přibírala,“ rekapituluje Jana dvě dekády neúspěšných snah o zhubnutí. Těžce se to podepisovalo i na její psychice. Teprve pak se jí podařilo v rámci odborného vedení se STOB ubírat na kilogramech a také si spravila pošramocené sebevědomí.

Tloustneme od kolébky

Bude-li dítě jednou obézní, to lze snadno odvodit podle toho, jaký životní styl vedou jeho rodiče. Dětská obezita je to, co v současnosti trápí Česko. „Výrazně nám v posledních letech stoupá počet dětí se závažnou formou obezity s metabolickými komplikacemi. Tyto problémy mohou vést k rozvoji vážných onemocnění, jako je cukrovka, vysoký cholesterol nebo cévní poruchy, a to ve velmi mladém věku,“ říká Jan Boženský, předseda Sekce pediatrické obezitologie České obezitologické společnosti.

Zkušený dětský obezitolog Zlatko Marinov má denně v ordinaci plno. Proto varuje drsnou formou ty rodiče, kteří berou obezitu potomků na lehkou váhu. „Otevřeně jim říkám, že když budou takto pokračovat, půjdou dítěti na pohřeb. Ať se na to připraví,“ říká Zlatko Marinov nekompromisně.