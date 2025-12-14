Jaro plné novinek i velkých návratů. Premiérová sezona TV Nova a Oneplay rozhodně nebude nudit

  11:00
Televizní skupina Nova a streamovací služba Oneplay vstupují do jara s nejpestřejší nabídkou posledních let. Diváky čeká řada velkolepých návratů, premiér i originálních projektů. Od odvážných kriminálek a dramat až po emotivní dokumenty a populární reality show.

Jedním z hlavních taháků je nová osmidílná komediální detektivka Buldok z Poděbrad, ve které Sabina Remundová ztvární svéráznou kriminalistku Radku. Ta se po rozvodu stará o dva teenagery a zároveň řeší spolupráci s novým šéfem, pedantským majorem Benešem v podání Marka Adamczyka. Projekt napsal a produkoval Tomáš Baldýnský, známý díky titulům Comeback či Kosmo.

S novými epizodami se vrací také Odznak Vysočina. Tým posílí Adam Vacula, který přinese neortodoxní policejní metody i svérázný přístup ke služebním postupům. Finále čeká diváky v úspěšném seriálu Bratři a sestry, jenž dospěje k rozpletení klíčové genetické záhady.

Od 1. ledna startuje nová sezona Ulice, která slibuje dramatické zvraty, napětí i zásadní životní rozhodnutí oblíbených postav.

Televizní premiéry oceňovaných seriálů

Na jaře se do televizního vysílání poprvé dostane oceňovaný seriál Sex O’Clock – příběh dospívajícího Adama, který balancuje mezi pokusy přijít o panictví, rodinnými turbulencemi a vlastní nejistotou.

Televizní premiéru uvede také šestidílné drama Jitřní záře, inspirované skutečnými událostmi o rodině Junkových, které sociální úřady odeberou dítě kvůli nepovolenému jménu.

Extrémní proměny, Survivor a Farma: návraty velkých formátů

Na obrazovky se vrací Extrémní proměny. Trenér Martin Košťál se svým týmem odborníků povede skupinu dobrovolníků s těžkou obezitou k boji o druhou šanci na život.

Pokračuje i nejdrsnější reality show v Česku a na Slovensku – Survivor, letos hned třikrát týdně v hodinových epizodách. Nová sezona Farmy Česko 2026 přinese propracované výzvy a ještě důmyslnější systém úkolů.

Nabídneme televizní premiéry oceňovaných Oneplay Originálů i zcela novou původní detektivku Buldok z Poděbrad. Oneplay v první půli roku uvede pět premiérových projektů, na kterých se podílela nejzvučnější jména české audiovize.

Jedním z nejočekávanějších titulů je Metoda Markovič: Straka, dramatická krimisérie zasazená do roku 1985, kdy se Praha chystá na spartakiádu, zatímco ve městě řádí sériový vrah.

Komediální seriál Pád domu Kollerů od scenáristky Natálie Kocábové a režiséra Jana Hřebejka nabídne příběh třígeneračního soužití plného humoru, napětí a rodinných střetů.

Silným jarním titulem je šestidílná série Monyová, oceňovaný Oneplay Originál inspirovaný tragickým životem brněnské spisovatelky Simony Monyové. Představí se v ní Tereza Ramba, Igor Orozovič i Kryštof Hádek. Projekt získal hlavní cenu festivalu Serial Killer a vyvolal mimořádně silný ohlas.

Dokumenty: fotbalové drama i intimní příběhy o násilí

Oneplay rozšiřuje i své dokumentární portfolio. Čtyřdílná série Bohyně Slavie nahlédne do zákulisí ženského fotbalového týmu Slavie Praha a zachytí dramatickou sezonu plnou nečekaných zvratů.

Pestrost, autenticita a síla příběhů jsou klíčové hodnoty nové sezony. Oneplay se stal místem, kam přicházejí špičkoví tvůrci s projekty, které dokážou oslovit a zasáhnout českou veřejnost.

Třídílný dokument Láska nebolí navazuje tematicky na Monyovou a přináší autentické výpovědi lidí, kteří zažili domácí násilí – jako oběti, svědci i pachatelé. Nabízí nový, nekompromisní pohled na problém, který zasahuje do tisíců českých domácností.

