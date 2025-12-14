Jedním z hlavních taháků je nová osmidílná komediální detektivka Buldok z Poděbrad, ve které Sabina Remundová ztvární svéráznou kriminalistku Radku. Ta se po rozvodu stará o dva teenagery a zároveň řeší spolupráci s novým šéfem, pedantským majorem Benešem v podání Marka Adamczyka. Projekt napsal a produkoval Tomáš Baldýnský, známý díky titulům Comeback či Kosmo.
S novými epizodami se vrací také Odznak Vysočina. Tým posílí Adam Vacula, který přinese neortodoxní policejní metody i svérázný přístup ke služebním postupům. Finále čeká diváky v úspěšném seriálu Bratři a sestry, jenž dospěje k rozpletení klíčové genetické záhady.
Od 1. ledna startuje nová sezona Ulice, která slibuje dramatické zvraty, napětí i zásadní životní rozhodnutí oblíbených postav.
Televizní premiéry oceňovaných seriálů
Na jaře se do televizního vysílání poprvé dostane oceňovaný seriál Sex O’Clock – příběh dospívajícího Adama, který balancuje mezi pokusy přijít o panictví, rodinnými turbulencemi a vlastní nejistotou.
Televizní premiéru uvede také šestidílné drama Jitřní záře, inspirované skutečnými událostmi o rodině Junkových, které sociální úřady odeberou dítě kvůli nepovolenému jménu.
Extrémní proměny, Survivor a Farma: návraty velkých formátů
Na obrazovky se vrací Extrémní proměny. Trenér Martin Košťál se svým týmem odborníků povede skupinu dobrovolníků s těžkou obezitou k boji o druhou šanci na život.
Pokračuje i nejdrsnější reality show v Česku a na Slovensku – Survivor, letos hned třikrát týdně v hodinových epizodách. Nová sezona Farmy Česko 2026 přinese propracované výzvy a ještě důmyslnější systém úkolů.
Nabídneme televizní premiéry oceňovaných Oneplay Originálů i zcela novou původní detektivku Buldok z Poděbrad. Oneplay v první půli roku uvede pět premiérových projektů, na kterých se podílela nejzvučnější jména české audiovize.
Ředitelka programu TV Nova a Oneplay Silvia Majeská
Jedním z nejočekávanějších titulů je Metoda Markovič: Straka, dramatická krimisérie zasazená do roku 1985, kdy se Praha chystá na spartakiádu, zatímco ve městě řádí sériový vrah.
Komediální seriál Pád domu Kollerů od scenáristky Natálie Kocábové a režiséra Jana Hřebejka nabídne příběh třígeneračního soužití plného humoru, napětí a rodinných střetů.
Silným jarním titulem je šestidílná série Monyová, oceňovaný Oneplay Originál inspirovaný tragickým životem brněnské spisovatelky Simony Monyové. Představí se v ní Tereza Ramba, Igor Orozovič i Kryštof Hádek. Projekt získal hlavní cenu festivalu Serial Killer a vyvolal mimořádně silný ohlas.
Dokumenty: fotbalové drama i intimní příběhy o násilí
Oneplay rozšiřuje i své dokumentární portfolio. Čtyřdílná série Bohyně Slavie nahlédne do zákulisí ženského fotbalového týmu Slavie Praha a zachytí dramatickou sezonu plnou nečekaných zvratů.
Pestrost, autenticita a síla příběhů jsou klíčové hodnoty nové sezony. Oneplay se stal místem, kam přicházejí špičkoví tvůrci s projekty, které dokážou oslovit a zasáhnout českou veřejnost.
Ředitel vývoje Oneplay a TV Nova Michal Reitler
Třídílný dokument Láska nebolí navazuje tematicky na Monyovou a přináší autentické výpovědi lidí, kteří zažili domácí násilí – jako oběti, svědci i pachatelé. Nabízí nový, nekompromisní pohled na problém, který zasahuje do tisíců českých domácností.