Právě na tuto rostoucí poptávku reagují dvě čerstvé novinky z československé scény. Organizace Oktagon spouští první oficiální MMA Fantasy ligu v Evropě, která fanouškům umožní soutěžit mezi sebou na základě skutečných výsledků zápasů. Současně přichází český bojovník Jiří „BJP“ Procházka s vlastní digitální platformou BJP TV, díky níž nabízí osobní obsah, živé přenosy i pohled do každodenního života.
Nedržet jen krok, ale udávat tempo
Fantasy soutěže patří k nejoblíbenějším formám fanouškovské interakce ve fotbale, basketbalu či hokeji. Hráči si sestavují týmy, soupeří mezi sebou a sbírají body podle skutečných výkonů sportovců. V MMA ale podobný projekt v Evropě doposud neexistoval.
Organizace nyní přináší Oktagon Fantasy. Princip je jednoduchý. Před turnajem si fanoušci vyberou trojici bojovníků a tipnou způsob ukončení jednoho konkrétního zápasu. Úspěšné tipy přinášejí body a posouvají hráče po výkonnostních úrovních. Registrace je zdarma a probíhá na webu organizace. Součástí projektu je i oficiální komunita na platformě Discord, kde se účastníci dělí podle svého ranku a mohou komunikovat s dalšími hráči. Podobně jako v jiných sportech, i zde jde nejen o hru samotnou, ale také o sdílení a soupeření v rámci komunity. „Jsme hrdí, že jako první v Evropě přinášíme takto propracovaný fantasy formát právě my,“ říká Pavol Neruda, spolumajitel Oktagonu.
„Od prvního dne se snažíme být víc než jen sportovní organizace. Jsme inovátory v tom, jak MMA fanouškům servírujeme, a Oktagon Fantasy je dalším krokem – přinášíme formát, který nabízí možnost soutěžit mezi sebou o prestiž i zážitky, které nikde jinde nezažijí,“ dodává.
Hlasování před zápasem
První draft nové platformy pro turnaj OKTAGON 77 v Bratislavě se otevřel včera a uzavře se v pátek ve 13 hodin. Vyhodnocení bude zveřejněno v neděli 5. října ve 14 hodin. Bojové sporty se za poslední dekádu proměnily z okrajové disciplíny v globální fenomén. Velké arény se pravidelně zaplňují, zápasy sledují miliony diváků a kolem jednotlivých bojovníků vznikají silné fanouškovské komunity. MMA už není jen o samotném výkonu v ringu. Diváci chtějí znát zákulisí příprav, prožívat příběhy sportovců a hledají nové způsoby, jak se zapojit i mimo hlavní galavečery.
