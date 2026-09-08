Naked Attraction se vrací. Druhá řada přidá známé tváře, mnohem více žen a charitu

Tereza Šimurdová
Tereza Šimurdová
  10:10
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Martina se zaměřila především na pánská pozadí a na rozdíl od ostatních epizod,...

Martina se zaměřila především na pánská pozadí a na rozdíl od ostatních epizod, kdy se nápadníci ukazují zezadu všichni naráz, tady došlo na hodnocení hýždí jednotlivě. Místo u stolu na oblečeném rande si zajistil Jirka díky tomu, že Martinu požádal ve finále o ruku. V diskuzích se nejvíce řešilo, odkud prstýnek vlastně vytáhl. Vysvětlení se dočkáte v rozhovoru v pořadu Naked Warm Up. | foto: TV Óčko/Naked Attraction

Matěj se netajil tím, že by rád prozkoumal svět BDSM praktik a osahal si...
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Nahá seznamovací show Naked Attraction se v polovině října vrátí na prima+ a Óčko TV. Druhá řada s podtitulem Holky to chtěj taky nabídne více ženských účastnic, známé osobnosti, charitativní díly, nečekané zvraty i nové místo pro první rande. Moderátorkou zůstává Monika Timková.

Televizní obrazovky na podzim oživí druhá řada odvážné seznamovací show Naked Attraction. Provázet jí bude znovu herečka Monika Timková. Na streamovací platformě prima+ a na stanici Óčko TV se premiérové epizody s podtitulem Holky to chtěj taky objeví už letos v říjnu.

Hledání lásky bez filtrů

Upravené fotografie, falešné profily a identity vytvořené umělou inteligencí. Právě to stále více unavuje mladé lidi na seznamovacích aplikacích. Zájem o hledání partnera před kamerami proto překvapivě roste také u mladší generace.

Televizní formát Naked Attraction jde opačným směrem než svět filtrů a pečlivě upravených profilových fotografií. Sází na absolutní tělesnou autenticitu a realitu. Vybírající účastník hledá svůj ideální protějšek mezi pěti zcela nahými lidmi, kteří se před ním postupně odhalují od nohou nahoru.

Matěj se netajil tím, že by rád prozkoumal svět BDSM praktik a osahal si dominantní vs. submisivní hry. Zároveň jako milovník skautingu měl blízko k uzlování jako takovému. Oba tyto sklony se propojily v úkolu, kdy se měly slečny, ze kterých si vybíral, svázat provazem, jako by to bylo bondage. Znalost této techniky v jednom z boxů, kde Matěj detekoval pokus o hrudníkový harness úvaz, měla velký vliv na finální výběr.

Roli při rozhodování může hrát každý centimetr těla, a to od specifického ochlupení přes jizvy až po drobný piercing.

Vysoké číslo

  • První česko-slovenská verze seznamovací show Naked Attraction oslovila podle stanice Óčko více než 1,3 milionu diváků a na sociálních sítích překročila hranici 105 milionů zhlédnutí.
  • Pořad zaznamenal silný zásah zejména u mladších diváků do 34 let, vysokoškolsky vzdělaného publika i diváků z domácností s vyšší socioekonomickou úrovní. Nejvyšší podíl na sledovanosti měla premiéra druhého dílu. V době vysílání bylo Óčko třetí nejsledovanější stanicí v Česku. Show doplnily i tematické formáty Naked Warm Up a One Blade Naked.

Ve studiu se díky tomu potkávají lidé různého věku i nejrůznějších tělesných proporcí. Pořad chce zároveň otevírat debatu o intimitě bez předsudků a připomínat, že každý detail na lidském těle může vyprávět osobní příběh.

Známé tváře podpoří dobrou věc

Do role moderátorky se vrací herečka Monika Timková. Soutěžícím pomáhá s intimním rozhodováním jako zkušená kamarádka, do pořadu přináší nadhled a mluví také o vlastních zkušenostech se sebepřijetím. Druhá sezona nabídne rovněž dvě charitativní epizody inspirované populárními benefičními kalendáři. Zapojí se do nich známé osobnosti. „Díky castingu už vím, kdo budou pickeři, a moc se na ně těším. Už si připravuji různé otázky. Určitě se můžete těšit na dva charitativní díly, které budou moc hezké a objeví se v nich známé osobnosti,“ svěřila se Timková.

Taky vás čeká spousta twistů a nových nápadů. Myslím si, že to bude o hodně aktivnější.

Monika Timková, moderátorka

Na první rande do nového baru

Natáčení premiérových dílů už naplno běží v ateliérech Óčko TV. Štáb pro účinkující připravil několik novinek a vylepšil také studiové boxy. Nejvýraznější proměnou prošlo zázemí, ve kterém se odehrávají následná rande. „Padla první klapka a začal nahý maraton natáčení nových epizod. Letos jsme vytvořili i reálný pop up night bar ve spolupráci s Palírnou U Zeleného stromu, který přímo vybízí k flirtování u drinku. Randíčka tak dostanou fancy prostor, aby se opět podařilo seznámit spoustu lidí,“ vysvětlil režisér a producent Matěj Pichler. Právě nový bar má prvním schůzkám dodat uvolněnější atmosféru a vytvořit prostor, ve kterém mohou účastníci zjistit, zda za prvotní fyzickou přitažlivostí existuje také vzájemná chemie.

Enn byl v jednom z minulých dílů v kabince. Nyní se vrací jako ten, kdo si vybírá.

Více žen a nečekané zvraty

Naked Attraction zůstává otevřená různým sexuálním orientacím a nabídne i epizody věnované LGBTQ komunitě. Druhá řada s podtitulem Holky to chtěj taky má navíc přivést výrazně více ženských účastnic. Tvůrci zároveň slibují, že se letos nebude pouze opakovat známý koncept. Nové díly mají být aktivnější a přinesou situace, které diváci v první sezoně neviděli. „Taky vás čeká spousta twistů a nových nápadů. Myslím si, že to bude o hodně aktivnější a objeví se tam mnoho situací, které v předchozí řadě nebyly,“ usmívala se Timková.

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