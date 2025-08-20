Nejlepší světoví jezdci i domácí Prague Lions se zabojují v listopadu v O2 areně

Jedním z hlavních bodů programu je sobotní Super Grand Prix, v níž se představí nejlepší jezdci sezony. V minulých letech mezi vítězi figurovala například Edwina Tops-Alexander, Ben Maher, Henrik von Eckermann nebo Daniel Deusser. Letos se k nim přidá další jméno, které doplní historii soutěže.
Doprovodný program ve znamení „vesmíru“
Velkou pozornost bude samozřejmě přitahovat i další z vrcholů, týmová soutěž Global Champions League Super Cup. Zúčastní se jí šestnáct celků včetně domácího týmu Prague Lions s Annou Kellnerovou, který bude patřit k favoritům. V posledním ročníku obsadili čtvrté místo a stejné umístění jim zatím patří i v průběžném hodnocení letošní sezony.
Letos proběhnou každý den soutěže v jednom bloku. Pod taktovkou režiséra Michala Cabana se aréna během show promění v jinou galaxii. Akrobaté, artisté, tanečníci a animátoři rozechvějí ve stavu beztíže „devátou“ planetu sluneční soustavy. Na scéně objeví také akrobaté, tanečníci a divadelní soubor V.O.S.A. Theatre.
Zázemí pro návštěvníky
Diváci budou mít možnost navštívit i O2 universum, kde uvidí přípravy jezdců a koní, k dispozici bude fanzóna, nákupní prostor a doprovodné aktivity včetně hobbyhorsingu. Vstupenky jsou v prodeji na serverech Ticketmaster.cz a Ticketportal.cz.