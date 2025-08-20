Nejlepší světoví jezdci i domácí Prague Lions se zabojují v listopadu v O2 areně

Iveta Benáková
Iveta Benáková
  7:00aktualizováno  19:00
Praha se v listopadu stane opět dějištěm finále prestižního parkurového seriálu Longines Global Champions Tour. Od 20. do 23. listopadu hostí O2 arena už šestý ročník Prague Playoffs, na který se sjede jezdecká elita z celého světa.

Společně se svým týmem Prague Lions se domácímu publiku představí také Anna Kellnerová. | foto: GLOBAL CHAMPIONS

Jedním z hlavních bodů programu je sobotní Super Grand Prix, v níž se představí nejlepší jezdci sezony. V minulých letech mezi vítězi figurovala například Edwina Tops-Alexander, Ben Maher, Henrik von Eckermann nebo Daniel Deusser. Letos se k nim přidá další jméno, které doplní historii soutěže.

Doprovodný program ve znamení „vesmíru“

Velkou pozornost bude samozřejmě přitahovat i další z vrcholů, týmová soutěž Global Champions League Super Cup. Zúčastní se jí šestnáct celků včetně domácího týmu Prague Lions s Annou Kellnerovou, který bude patřit k favoritům. V posledním ročníku obsadili čtvrté místo a stejné umístění jim zatím patří i v průběžném hodnocení letošní sezony.

Letos proběhnou každý den soutěže v jednom bloku. Pod taktovkou režiséra Michala Cabana se aréna během show promění v jinou galaxii. Akrobaté, artisté, tanečníci a animátoři rozechvějí ve stavu beztíže „devátou“ planetu sluneční soustavy. Na scéně objeví také akrobaté, tanečníci a divadelní soubor V.O.S.A. Theatre.

Zázemí pro návštěvníky

Diváci budou mít možnost navštívit i O2 universum, kde uvidí přípravy jezdců a koní, k dispozici bude fanzóna, nákupní prostor a doprovodné aktivity včetně hobbyhorsingu. Vstupenky jsou v prodeji na serverech Ticketmaster.cz a Ticketportal.cz.

