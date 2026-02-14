Rychlobruslení na zimní olympiádě 2026: zbývají program českých závodníků i výsledky

Zimní olympijské hry jsou v plném proudu. Jednou z nejsledovanějších disciplín z českého pohledu je rychlobruslení. Martina Sáblíková se loučí s kariérou, Metoděj Jílek nadchl stříbrem z trati 5000 metrů a euforii rozpoutal zlatek na desetikilometrové distanci. Co nás čeká dál?
Martina Sáblíková jedoucí závod na 5000 metrů. (12. února 2026)

Martina Sáblíková jedoucí závod na 5000 metrů. (12. února 2026)

Loučení Sáblíkové s diváky v Miláně. (12. února 2026)
Martina Sáblíková a trenér Petr Novák. (12. února 2026)
Děkující Martina Sáblíková po dokončení závodu na 5000 metrů. (12. února 2026)
Martina Sáblíková na její poslední olympiádě v Miláně. (12. února 2026)
Rychlobruslařské závody ZOH 2026 hostí Milán od 7. do 21. února 2026.

Program, rychlobruslení na ZOH 2026:

DisciplínaDatumZačátek (CET)Česká účast🏁 Výsledek
1Ženy – 3000 mSobota 7. 2. 202616:001. Lollobrigidaová
2Muži – 5000 mNeděle 8. 2. 202616:00Metoděj JílekSTŘÍBRO
3Ženy – 1000 mPondělí 9. 2. 202617:30Nikola Zdráhalová10. místo
4Muži – 1000 mStředa 11. 2. 202612:301. Stolz
5Ženy – 5000 mČtvrtek 12. 2. 202616:30Martina Sáblíková11. místo
6Muži – 10 000 mPátek 13. 2. 202616:00Metoděj JílekZLATO
7Muži – 500 mSobota 14. 2. 202616:00
8Ženy – 500 mNeděle 15. 2. 202616:00Nikola Zdráhalová?
9Muži – Stíhací závod družstevÚterý 17. 2. 202614:30
10Ženy – Stíhací závod družstevÚterý 17. 2. 202614:30
11Muži – 1500 mČtvrtek 19. 2. 202616:30Metoděj Jílek
12Ženy – 1500 mPátek 20. 2. 202616:30Nikola Zdráhalová, Martina Sáblíková
13Muži – Hromadný startSobota 21. 2. 202615:00Metoděj Jílek
14Ženy – Hromadný startSobota 21. 2. 202615:00Nikola Zdráhalová? (možná někdo další)

Vizitky českých reprezentantů:

Martina Sáblíková

Datum narození: 27. listopadu 1987
Místo narození: Nové Město na Moravě, ČR
Trenér: Petr Novák

🏅 Úspěchy Martiny Sáblíkové:

  • Olympijské hry:
    • 3× zlato (5000 m – 2010 Vancouver, 2014 Soči; 3000 m – 2010 Vancouver)
    • 2× stříbro (3000 m – 2014 Soči, 5000 m – 2018 Pchjongčchang)
    • 2× bronz (1500 m – 2010 Vancouver, 3000 m – 2018 Pchjongčchang)
  • Mistrovství světa na jednotlivých tratích:
    • 21× zlato
    • 9× stříbro
    • 5× bronz
    • Celkem 35 medailí (16× zlato, 7× stříbro, 4× bronz)
    • Mistrovství Evropy ve víceboji:
    • 5× zlato
    • 3× stříbro
    • 3× bronz
  • Světový pohár:
    • 13× celková vítězka

🕒 Osobní rekordy

  • 500 m: 39,23 s (07. 03. 2015, Calgary)
  • 1000 m: 1:15,86 (14. 11. 2015, Calgary)
  • 1500 m: 1:53,44 (21. 11. 2015, Salt Lake City)
  • 3000 m: 3:52,02 (09. 03. 2019, Salt Lake City)
  • 5000 m: 6:41,18 (15. 02. 2020, Salt Lake City)
  • 10 000 m: 13:48,33 (15. 03. 2007, Calgary)

Metoděj Jílek

Datum narození: 11. června 2006
Místo narození: Praha, ČR
Trenér: Kalon Dobbin

🏅 Úspěchy Metoděje Jílka

  • Olympijské hry:
  • Zatím bez účasti (žádné olympijské medaile)
  • Mistrovství světa (senioři):
  • Bronz – 10 000 m, Mistrovství světa 2025 (Hamar)
    (První medaile českého muže na MS v rychlobruslení)
  • Mistrovství světa juniorů:
  • 2× zlato – Závod s hromadný startem a 5000 m, Mistrovství světa juniorů 2025 (Collalbo)
  • Rekordy:
  • Juniorské světové rekordy na 5000 m a 10 000 m
    – České seniorské rekordy na 1500 m, 3000 m, 5000 m a 10 000 m

Inline bruslení:
– 5× zlato na Inline Speed Skating World Championships 2024 (junioři)

Světový pohár:

  • 1. místo na 10 000 m v Heerenveenu (2025/26) – Jílek poprvé zvítězil ve Světovém poháru, když ovládl závod na 10 000 m s časem 12:29,63 – což je zároveň čtvrtý nejlepší čas v historii závodu
  • 2. místo na 10 000 m v Calgary (2025) – v závodě Světového poháru skončil druhý a připsal si osobní rekord v této disciplíně (12:37,81)

🕒 Osobní rekordy

  • 500 m 37,60 (18.10.2024, Inzell)
  • 1000 m 1:11,36 (18.10.2024, Inzell)
  • 1500 m: 1:43,91 (15.11.2025, Salt Lake City)
  • 3000 m: 3:32,52 (26.10.2025, Salt Lake City)
  • 5000 m: 6:01,98 (24.1..2026, Inzell)
  • 10 000 m: 12:29,63 (06.12.2025, Heerenveen)

Nikola Zdráhalová

Datum narození: 1. dubna 1996
Místo narození: Dvůr Králové nad Labem, ČR
Trenér: Petr Novák

🏅 Úspěchy Nikoly Zdráhalové

Zimní olympijské hry:
– Účast na Zimních olympijských hrách 2018 v Pchjongčchangu a 2022 v Pekingu
– V Pchjongčchangu byla osmá ve finále závodu s hromadným startem.

Nikola Zdráhalová

Mistrovství světa:
– 9. místo na trati 1000 m, Mistrovství světa 2025 (Hamar) – nejlepší výsledek kariéry

Světový pohár:
– 9. místo na 1500 m ve Světovém poháru v Milwaukee (2025)
– Pravidelná účast v divizi A na tratích 1000 m a 1500 m

🕒 Osobní rekordy

  • 500 m: 38,10 s (11. 12. 2021, Calgary)
  • 1500 m: 1:53,47 (5. 12. 2021, Salt Lake City)
  • 3000 m: 3:59,66 (10. 12. 2021, Calgary)

