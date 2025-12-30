Silvestrový program České televize odstartuje Výborná Show s Lucií Výbornou a jejími hosty. Naváže na ni Vladimír Kořen a Maroš Kramár se silvestrovským dílem pořadu Zázraky přírody, který nabídne i tentokrát řadu (ne)vědeckých pokusů. Zábava bude pokračovat s Karlem Šípem ve Všechnopárty. Třešničkou na silvestrovském koktejlu pak bude StarDance Tour… když hvězdy tančí na Silvestra, zábavní pořad z pražské O2 areny doplněný o sestřih toho nejzajímavějšího, co se na tour, která na podzim procestovala Česko, odehrálo. Bude to dlouhá noc, která neskončí slavnostním novoročním přípitkem s moderátorskou dvojicí Terezou Kostkovou a Markem Ebenem.
Tanec, show, věda a Vlny
Na Silvestra nabídne Nova mimořádné vydání pořadu Možné je všechno. Moderátor Aleš Háma v něm přivítá mimo jiné i oblíbeného slovenského herce Tomáše Maštalíra. Diváci uvidí také silvestrovský souboj týmů Ondřeje Sokola a Jakuba Štáfka, ve kterém Eva Burešová s Vicou Kerekes skončí doslova až po krk v barvě.
O půlnoci pak Nova odvysílá speciální televizní sestřih ze dvou vyprodaných narozeninových koncertů hudební legendy Michala Davida, který letos v O2 areně oslavil své 65. narozeniny.
Na oslavy nového roku připravila Prima speciální silvestrovský díl pořadu Inkognito. Diváci se mohou těšit na téměř všechny panelisty, kteří je pořadem provázeli po celý rok. Chybět nebudou ani zajímaví hosté – dorazí například Jiřina Bohdalová.