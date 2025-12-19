Dopravní podnik začal s přípravami na Dvorecký most už během tramvajové výluky na Barrandov v roce 2020, kdy s předstihem založil trojúhelníkovou odbočku k budoucímu přemostění. V červnu 2021 Praha schválila vypsání tendru na stavbu, samotná soutěž se ale rozběhla až v listopadu. Projekt podle vítězné architektonické soutěže připravily ateliéry Tubes a Atelier 6.
Reálný start stavby přišel až 13. září 2022, krátce poté, co Praha získala pravomocné stavební povolení a vybrala zhotovitele – sdružení firem Metrostav TBR, Firesta-Fišer a Strabag. Už v průběhu roku 2023 ale město přiznalo, že projekt nabírá zpoždění kvůli složitým geologickým podmínkám v korytě Vltavy. Nyní to ale vypadá, že otevření mostu už nic nebrání. Tramvaje, autobusy, cyklisté i chodci se na něj poprvé podívají v březnu 2026.
Změny v dopravě po otevření Dvoreckého mostu
Betonová zkratka přes Vltavu propojí Zlíchov a Dvorce a má výrazně ulehčit nedalekému Barrandovskému mostu. Ten se „zbaví“ denně zhruba 700 autobusů. Linky 118, 124, 196 a 197 mají nově využívat Dvorecký most.
Ten zamíchá i s tramvajovými spoji. Má se totiž stát základem jižní tramvajové tangenty, která bude do deseti let pokračovat na Budějovickou a do Záběhlic.
Dvorecký most přivítá tramvaje a autobusy v březnu 2026. Přes 20 linek pojede jinak
Od března po něm ale zatím začnou jezdit jen linky 20 a 21. Ty však budou mít jinou podobu, než na jakou jsou cestující doposud zvyklí. Například druhá zmiňovaná linka změní trasu úplně. Podle návrhu Regionálního organizátora Pražské integrované dopravy (ROPID) už totiž jednadvacítka dál nebude spojovat Modřany a Radlice. Naopak propojí Slivenec a Kubánské náměstí.
Změn bude víc
Nové spojení Prahy 4 a 5 ovlivní přes dvacet linek. Změny se dotkou autobusů i tramvají. Kompletní přehled změny zveřejnil ROPID na svém webu.
Nová trasa linky 20
DĚDINA – Ciolkovského – Sídliště Na Dědině – Vlastina – Divoká Šárka – Vozovna Vokovice – Nad Džbánem – Nádraží Veleslavín (A) (S) – Červený Vrch – Sídliště Červený Vrch – Bořislavka (A) – Na Pískách – Hadovka – Thákurova – Dejvická (A) – Vítězné náměstí (A) – Hradčanská (A) (S) – Chotkovy sady – Malostranská (A) – Malostranské náměstí – Pražské Jezulátko (T) – Tyršův dům (Z) – Újezd – Švandovo divadlo – Arbesovo náměstí – Anděl (B) – Na Knížecí (B) – Plzeňka – Smíchovské nádraží (B) (S) – Lihovar – Lihovar – Dvorce – Přístaviště – Pobřežní cesta – Nádraží Braník (S) – Černý kůň – Hodkovičky (ode dne vyhlášení) – Belárie – Modřanská škola – Nádraží Modřany (S) – Čechova čtvrť – Poliklinika Modřany – U Libušského potoka – Modřanská rokle – SÍDLIŠTĚ MODŘANY – LEVSKÉHO (Z)
Nová trasa linky 21
SLIVENEC – Holyně – Náměstí Olgy Scheinpflugové – Sídliště Barrandov – Poliklinika Barrandov – Chaplinovo náměstí – K Barrandovu – Geologická – Hlubočepy – Zlíchov – Lihovar – Kublov – Podolská vodárna – Výtoň – Palackého náměstí (B) – Palackého náměstí (B) – Moráň (Z) – Karlovo náměstí (B) – Štěpánská – I. P. Pavlova (C) – Náměstí Míru (A) – Jana Masaryka – Krymská – Ruská – Vršovické náměstí – Čechovo náměstí – Koh-i-noor – Slavia-Nádraží Eden (S) – KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ