Pálení čarodějnic 2026: Kde v Praze zdarma oslavit filipojakubskou noc a kde zabavit děti?

Veronika Reicheltová
  10:36
Poslední dubnový den se tradičně ponese v duchu vyhánění zlých sil a vítání jara. Tematické akce k pálení čarodějnic se budou konat po celé metropoli. Vybrat si můžete z pestrého programu od dětských soutěží přes komorní opékání buřtů až po jednodenní festivaly s koncerty, na kterých vystoupí například Monkey Business.
Ve starém pivovaru v Rosicích na Brněnsku pálili čarodějnice, které si děti samy vyrobily ve výtvarné dílně (30. dubna 2017).

Přestože se hlavní čarodějnické reje budou soustředit na čtvrtek 30. dubna 2026 v Praze, některé aktivity proběhnou již během víkendu. Ať už vás láká tajemný průvod čarodějnic, kouzelný program pro nejmenší nebo ohňová show, letošní kalendář je nabitý k prasknutí.

Praha 1: Střelecký ostrov a Kampa

Malostranské čarodějnice

Proč se pálí čarodějnice?

  • Noc z 30. dubna na 1. května, které se také říká Valpuržina nebo filipojakubská noc, má podle pověr největší magickou moc. Lidé věřili, že zapálením ohňů odeženou zlé síly, očistí zemi a získají ochranu.
  • Jedná se také o symbolické zakončení zimy a přivítání jara.

Tradiční Malostranské čarodějnice, které se budou konat ve čtvrtek 30. dubna, patří k nejmalebnějším v Praze. Patří k nim průvod, hudba i program pro děti. Vstup je zdarma.

  • Park Kampa: Od 14:30 startuje dětský program (kolotoč, skákací hrad, rytířská cesta nebo test síly „bouchačka“).
  • Průvod: Sraz čarodějnic je v 18:00 na Malostranském náměstí, odkud se průvod s bubeníky vydá přes Karlův most na Kampu. Tam bude za smrákání zapálena hlavní vatra.
  • K tanci a poslechu zahrají kapely Lovesong Orchestra a Krless.

Čarodějnice na Střeláku

Na Střeleckém ostrově se mohou návštěvníci 30. dubna od 11 do 21 hodin těšit na degustaci vín, občerstvení, živou hudbu.

  • Na programu bude světelná a ohňová show.
  • Vstupné je zdarma.
Praha 2: Kouzla v Sadech Svatopluka Čecha

Čarodějnická škola

Sady Svatopluka Čecha nabídnou program pro děti od 3 do 8 let už ve středu 29. dubna 2026 od 13:30 do 17:00 hodin.

  • Na programu je kouzelnické rychlostudio ve světě čar a kouzel.
  • Vstupné je 50 Kč.

Praha 3: Pohádkové čarodějnice v Ulitě

Pohádkové čarodějnice v Ulitě

Dům dětí a mládeže Ulita připravuje na čtvrtek 30. dubna program s pohádkovými čarodějnicemi a čaroději.

  • Akce bude probíhat od 16:00 do 19:00 hodin.
  • Na děti bude čekat Saxána, Mrakomor nebo Nesmrtelná teta Závist, kteří budou provázet soutěžními úkoly.
  • Pro účastníky bude připraveno občerstvení, opékání buřtů či hudba.
  • Vstupné pro děti od 2 let a dospělé je 110 Kč. Pořadatelé doporučují zakoupit vstupenky předem.

Co se smí pálit na čarodějnice?

Do ohniště patří výhradně suché dřevo, dřevěné uhlí nebo čistý dřevní odpad bez jakékoli chemické úpravy či nátěru.

  • Co do vatry nesmí: Je přísně zakázáno pálit plasty, pneumatiky, lakované dřevo, starý nábytek, textil nebo jakýkoli jiný domovní odpad, který při hoření uvolňuje toxické látky.
  • Hrozící sankce: Za porušení zákona o ochraně ovzduší a spalování nevhodných materiálů může být fyzické osobě uložena pokuta až do výše 50 000 Kč.

Praha 4: Žluté lázně, Modřany či Šeberák

Čarodějnice na Vltavě

Rodinná akce v areálu Vltavanů 229 se bude konat v neděli 26. dubna od 14:00 do 18:00.

  • Nabídne taneční vystoupení, čarodějnickou diskotéku nebo kouzelnickou show.
  • Pro návštěvníky budou připravené kreativní a pohybové aktivity, děti mohou využít další místní atrakce.
  • Vstup je zdarma.

Čarodějnice na Šeberáku

V restauraci Šeberák bude 30. dubna od 17:00 do 22:00 probíhat čarodějnická oslava.

  • Na programu bude opékání špekáčků, zábava pro děti i dospělé za doprovodu kapely Kurník Petra Nedvěda.
  • Vstupné 100 Kč.
Pálení čarodějnic v Modřanské rokli

Ve čtvrtek 30. dubna se bude od 16:00 do 19:00 konat tradiční pálení čarodějnic v Modřanské rokli u Libušského lomu.

  • Na programu budou dětské soutěže, skákací hrad, občerstvení, živá hudba a ukázky hasičské techniky.
  • Hranice bude zapálena v 18:00.
  • Vstupné zdarma.

Čarodějnice ve Žlutých lázních

Čarodějnická akce se ve Žlutých lázních uskuteční 30. dubna od 15:00 do 22:00.

  • Na programu bude taneční show, hudební vystoupení, pouťové atrakce a další doprovodný program včetně opékání špekáčků.
  • V 18:00 bude zapálena vatra.
  • Vstupné pro dospělé 100 Kč, pro děti, studenty a seniory 50 Kč.

Praha 5: Klamovka a Stanice přírodovědců

Čarodějnice na Stanici přírodovědců

Kouzelné odpoledne mezi zvířaty proběhne 25. dubna od 10:00 do 16:00.

  • Na malé i velké návštěvníky bude čekat čarodějnický program, sportovní disciplíny, ochutnávka lektvaru a další.
  • Vstup je zdarma.

Čarodějnice na Klamovce

Čarodějnický program pro děti a rodiče se bude v Klubu Klamovka a parku Klamovka konat 29. dubna od 16:00 do 18:00.

  • Na akci bude možné navštívit čarodějnický fotokoutek nebo si opéct špekáčky. Ty je potřeba přinést vlastní.
  • Připravena budou také tvořivá stanoviště či kouzelnické představení.
  • Vstup je zdarma.
Praha 6: Ladronka, Břevnov a Dejvice

Čarodějnice na Ladronce

Největší čarodějnická událost proběhne 30. dubna od 12:00 do 21:00 v parku Ladronka.

  • Pro malé i velké návštěvníky je připravená řada aktivit, hudebních a divadelních vystoupení, pálení čarodějnic nebo čarodějnická stezka.
  • Na akci vystoupí SLZA, Tereza Balonová a Matěj Plšek.
  • Vstup je zdarma.

Jarní břevnovské trhy s pálením čarodějnic

Ve čtvrtek 30. dubna se od 14:00 do 22:00 bude u Břevnovského kláštera konat tradiční pálení čarodějnic.

  • Pro malé návštěvníky bude přichystané malování na obličej, skákací hrad a nafukovací skluzavka.
  • Labužníci se mohou těšit na stánky s občerstvením. Namístě bude možné si opéct buřty.
  • Vstup je zdarma.

ČaroDejvice ve Stanici techniků

Čarodějnické odpoledne bude ve Stanici techniků probíhat 30. dubna od 14:00 do 19:00.

  • Pro děti budou připraveny řemeslné dílny a zábavné aktivity.
  • Na ohni bude možné opéct buřty a hady z těsta.
  • Součástí akce bude swap rostlin.
  • Vstup je zdarma.
Praha 8: Ďáblice a loděnice

Pálení čarodějnic v Ďáblicích

Na louce u Květnové bude 30. dubna od 15:00 probíhat pálení čarodějnic.

  • Na programu budou hudební vystoupení, ohňová show, občerstvení i zóna pro děti.
  • Vatra bude zapálená v 18:00.
  • Vstup je zdarma.

Čarodějnice v Loděnici Vltava

Malé i velké návštěvníky přivítá 30. dubna od 15:30 do 18:30 čarodějnický program v Loděnici Vltava.

  • Připraveny budou výtvarné dílny, čarodějnické aktivity, divadelní vystoupení a další program.
  • Součástí bude občerstvení a opékání buřtů.
  • Vstup je zdarma.
Praha 9: Čarodějný Střížkov

Pálení čarodějnic a stavění májky na Střížkově

V parku Václavka na Střížkově se bude 30. dubna od 16:00 konat čarodějnické veselí.

  • Na programu bude živá hudba, atrakce pro děti, soutěže a další.
  • Vstup je zdarma.

Praha 10: Kouzla u Hostivařské přehrady

Čarodějnice na Hostíku

Na Hostivařské pláži se uskuteční čarodějnické veselí 30. dubna od 15:00 do 23:59.

  • Na programu bude táborák, opékání buřtů, soutěže pro děti a ohňová show.
  • Vstupné pro děti 140 Kč, dospělí 180 Kč.
Praha 11: Akce v Chodovské tvrzi

Čarodějnice na Chodovské tvrzi

Tradiční akce v parku u Chodovské tvrze pro rodiny se bude konat 30. dubna od 16:00 do 20:00.

  • Návštěvníci se mohou těšit na čarodějná herní stanoviště, doprovodný program i opékání buřtů.
  • Vstup je zdarma.

Praha 12: Pohádkový Kamýk a slet na Točné

Pohádkový příběh v lesoparku Kamýk

V lesoparku Kamýk bude 25. dubna od 14:00 do 18:00 možné prožít pohádkovou trasu v čarodějnickém lese.

  • V cíli bude možné si opéct buřty.
  • Vstup je zdarma.

Slet a pálení čarodějnic na letišti Točná

Na letišti Točná se bude 30. dubna od 17:00 do 19:00 konat pálení čarodějnic.

  • Pro malé i velké budou připravené čarodějnické soutěže, soutěž o nejlepší kostým, prohlídka hasičské a letecké techniky nebo skákací atrakce pro děti.
  • Vstup je zdarma.

Praha 20: Monkey Business na Chvalské tvrzi

Čarodějnice na Chvalské tvrzi

Akce v areálu Chvalské tvrze proběhne 30. dubna od 15:00 do 22:00.

  • Nejmenší návštěvníci se mohou těšit na zábavné aktivity, soutěže či pouťové atrakce.
  • V rámci odpoledního programu vystoupí místní zájmové kroužky a spolky.
  • V rámci hudebního programu zahrají kapely Výstřední ROCK, Marie Rezlerová s kapelou. The Fab Sounds – Beatles Tribute Band. Hlavní hvězdou večera bude Monkey Business.
  • Vstupné 100 Kč.

