Chcete pomoci planetě? Swap Festival začíná už příští týden a přináší zajímavé novinky

Tereza Šimurdová
  5:19
Swapování už dávno není jen aktivitou pro úzkou skupinu nadšenců do udržitelnosti. Z výměny oblečení se stává běžná součást života, která šetří peníze i planetu. Spoluzakladatelka Swap Prague Kristýna Holubová v rozhovoru popisuje, jak se mění přístup lidí k věcem, proč swapy dávají stále větší smysl a kam se může celý koncept dál vyvíjet.
Fotogalerie2

Druhý ročník celostátní akce propojí stovky lokálních pořadatelů v desítkách měst a obcí, kteří dají věcem šanci na nový příběh. | foto: Swap Prague

Každý rok končí miliony tun oblečení na skládkách, podle odhadů se celosvětově vyprodukuje přes 90 milionů tun textilního odpadu ročně. Rychlá móda zlevnila oblečení natolik, že ho často bereme jako spotřební zboží na pár použití. Jenže zároveň roste i opačný trend, snaha zpomalit, nakupovat vědoměji a hledat udržitelnější cesty, jak s věcmi zacházet. Jednou z nich je i swapování. Výměna věcí, která se z okrajové aktivity postupně stává běžnou součástí městského života.

Naučíte se nelpět na věcech, říkají zakladatelky Swap Prague festivalu

Už dávno nejde jen o eko bublinu, ale o praktický a často i ekonomicky výhodný způsob, jak obměnit šatník a zároveň neplýtvat. Právě u zrodu tohoto trendu u nás stojí i Kristýna Holubová, jedna ze zakladatelek projektu Swap Prague. Další ročník akce proběhne už příští týden, od 20. do 26. dubna, po celé republice. V rozhovoru pro Metro Holubová popisuje, jak se za poslední dekádu proměnilo vnímání swapů, kdo na ně chodí, proč dávají lidem smysl a kam by se mohl celý koncept třeba dál posouvat.

Jak se proměňuje význam swapování v dnešní době?
Když jsme před 10 lety swapování v ČR se spoluzakladatelkou Lucií Poubovou představovaly, chodili hlavně lidé z naší eko bubliny. Nyní přichází mnohem širší spektrum lidí, návštěvníci v největší rozmanitosti, kteří prostě nechtějí zbytečně plýtvat nebo se zajímají o věci z druhé ruky a o kvalitu. Swap se pro ně stává normální volbou, ne něčím alternativním, přišli na to, že swap se dlouhodobě vyplácí i finančně.

Móda rozkvétá. Jaru povládne silueta „column“, denim nebo tlumené barvy

Co vás letos překvapuje a posouvá vpřed?
Nejkrásnější mi přijde, jak úžasné skupiny lidí potkáváme přes místa, která se zapojují. Vytváříme takovou celorepublikovou síť míst, kde nejsou lidé lhostejní k městskému ani přírodnímu prostředí, naopak jsou vřelí a velmi otevření.

Jaké momenty nebo situace ze swapů vám nejvíc ukazují, že to má smysl?
Drobné momenty, když si někdo na swapu něco najde a pronese „tohle je přesně ono“ nebo někdo něco donese a má radost z toho, že vidí, že si to někdo okamžitě vzal a rozzářily se mu oči. Nebo když si lidé mezi sebou začnou sdílet tipy, jak vyprat flek nebo kde si nechat opravit židli. A někdy se nám dokonce děje, že slyšíme, že někdo díky swapu začal o věcech přemýšlet jinak, a hned si pak můžeme říct: „Má to smysl.“

Co jsme ochotni přehlížet, abychom mohli dál nakupovat? Pražští studenti míří do Milana

Jak lidé v současnosti přemýšlí o věcech, které vlastní? Mění se to nějak?
Vnímám, že si lidé víc uvědomují, kolik toho mají a že ne všechno potřebují nové a hned teď. Zároveň ale pořád žijeme v prostředí, kde je strašně jednoduché věci nakupovat a fakt v tristní kvalitě, že by to nemělo být vůbec možné... O to víc mi dává smysl vytvářet alternativy, které jsou reálně dostupné.

Kam by se mohl koncept swapování dál vyvíjet? Má nějaké vyhlídky?
Ve Swap Prague bychom si moc přáli, aby se swap stal úplně běžnou součástí života ve městech, ale i na vesnici a zároveň prostor, kde se lidi potkávají a sdílí a učí se od sebe navzájem. Nejen o oblečení, ale obecně o tom, jak žít udržitelněji.

V podpatcích můžete sedět i na lavičce u pískoviště, říká zakladatelka módní značky

Jak konkrétně se bude letošní ročník lišit od toho prvního?
Letos víc vnímám, že se z organizátorů už stává takový stabilní okruh, který se vzájemně obohacuje, a my se ptáme, jak se daří a jen připomínáme nějaké věci, ale zároveň jsme objevili i nové místa a organizátory a moc se těšíme na výsledek.

Mapa swapovacích míst v úzkém centru Prahy. Více najdete na stránkách festivalu. Loni se vyswapovalo 21 tun věcí.

Duben ve znamení udržitelnosti

  • Swapovat se letos bude i v Obchodním centru Westfield Černý Most. Návštěvníci se během posledního dubnového víkendu mohou těšit na koncept Reloved Market, jenž vychází z úspěšného mezinárodního projektu Good Festival.
  • Akce přibližuje moderním a atraktivním způsobem principy udržitelného životního stylu, především v oblasti módy, a ukazuje, že i v prostředí nákupního centra lze vybírat oblečení promyšleně, tedy takové, které dobře sedí, má delší životnost a skutečně najde své využití.
  • Součástí programu bude také dražba módních kousků známých osobností, přičemž výtěžek poputuje na podporu organizace AutTalk, nadačního fondu Kateřiny Sokolové.
  • Program proběhne každý den od 10 do 18 hodin na hlavním pódiu před¨prodejnou Peek & Cloppenburg, kde vzniknou čtyři tematické zóny. Tři z nich představí různé přístupy k módě, zatímco čtvrtá nabídne charitativní second hand s výběrem stylových kousků od influencerů.
  • Součástí akce budou i panelové diskuse s osobnostmi jako Nikol Moravcová, Petra Nesvačilová, Sharlotta, Michaela Štoudková nebo Natálie Kotková. Diskuse doplní také studenti UMPRUM a zaměří se například na investice do kvalitního oblečení, vliv sociálních sítí nebo tvorbu funkčního šatníku.
  • Po celou dobu konání budou probíhat i interaktivní workshopy vedené studenty UMPRUM. Návštěvníci si vyzkouší například oživení oblečení pomocí barev, výrobu vlastních doplňků nebo opravy a úpravy denimu.
  • Účastníci obdrží speciální udržitelný pas a vydají se na cestu napříč pěti stanovišti, kde na ně čekají různé aktivity.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Už zítra se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění autobusové...

Speciální tramvaje i plavby zdarma. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu bude velkolepé

Testovací jízdy tramvají a autobusů po novém Dvoreckém mostě v Praze (12....

Spojuje lidi s prací, školou, rodinou, zábavou i kulturou. Je neodmyslitelnou součástí životů miliard lidí po celém světě. Veřejná doprava už v pátek 17. dubna oslaví svůj velký den. Do akce...

Dvorecký most se pro veřejnost otevře už zítra. Kolem je zatím staveniště

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...

V pátek 17. dubna 2026 se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobusy plné cestujících. Most, který propojí Prahu 4 a 5, je výjimečný. Auta na něj nesmí, zato nabídne prostor pro MHD,...

Turisté našli nový způsob, jak zaneřádit města. Problém má New York i Praha

Petřín (duben 2026)

Čtvrť Brooklyn patří k nejnavštěvovanějším místům v USA. Turisté míří k ikonickému Brooklynskému mostu, odkud se otevírají výhledy na panorama Manhattanu i na Sochu svobody. Jenže romantická...

Výluka tramvají mezi Želivského a Vinice potrvá téměř 3 měsíce. ROPID mění trasy

V ulici Želivského došlo ke srážce tramvají (16. prosinec 2025)

Kvůli napojení nové tramvajové trati bude od soboty 18. dubna 2026 přerušen provoz tramvají v úseku mezi zastávkami Želivského a Vinice na okraji pražských Vinohrad. Omezení začne v sobotu přibližně...

Politická kariéra Vaňkové: od začátků s Blažkem přes kauzy až po náplavku

Brněnskou primátorkou se znovu stala Markéta Vaňková (ODS).

Brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS) zanechala v politice i mezi obyvateli města nesmazatelnou stopu. Na podzim ve funkci po osmi letech skončí, protože se ze zdravotních důvodů rozhodla...

17. dubna 2026  6:32,  aktualizováno  6:32

Mladá žena okradla muže spícího na ulici. Prošacovala ho, pak mu vzala mobil

Mladá žena okradla spícího muže na ulici v Ostravě

Nečekanou příležitost využila devatenáctiletá žena, která v centru Ostravy procházela okolo spícího muže. Nejprve mu prohledala kapsy a nakonec mu vzala mobilní telefon. Krádež ale viděl dispečer...

17. dubna 2026  5:32,  aktualizováno  5:32

Krátké zimy a nízko položená sjezdovka. Město zkouší pronajmout zakletý areál

Zlaté Hory, sjezdovka - Čtyřsedačková lanovka Doppelmayr funguje po celý rok....

Po letech, kdy stál ladem, by se do kontroverzního skiareálu Příčná ve Zlatých Horách na Jesenicku mohl opět vrátit sportovní život. Město, jemuž se jej doposud nepodařilo prodat, nyní hledá firmu,...

17. dubna 2026  5:02,  aktualizováno  5:02

Jako první jsme projeli nový most na kole. Chodníky jsou OK, ale kde si dát pozor?

Redaktor iDNES.cz projel nový Dvorecký most na kole. (14. dubna 2026)

Chodníky na novém Dvoreckém mostě jsou pro cyklojízdu dostatečně široké v obou směrech. Při nájezdu z podolské strany je třeba dát pozor, aby vám galuska neuvázla v tramvajových kolejích, kritický je...

17. dubna 2026  4:32,  aktualizováno  4:32

Opožděně, dráž a zapovězený autům. Dvorecký most mění tok dopravy

Dvorecký most, který bude spojovat břehy Prahy 4 a 5 se oficiálně otevře...

Slavnostní otevření s historickými autobusy, ale i největší změny v městské hromadné dopravě za posledních deset let. Také to Pražanům od pátku 17. dubna přinese otevření nové spojnice přes Vltavu...

17. dubna 2026,  aktualizováno 

Zkušební provoz této trolejbusové linky č. 52 již probíhá z termínálu Na Knížecí v Praze 5 přes stanici U Waltrovky až do Jinonic, jak je patrné i z informační tabule uvnitř vozu této linky, kdy...

vydáno 16. dubna 2026  23:24

Hnutí Za Lužánky povede do podzimních voleb ředitelka TIC Brno Janulíková

ilustrační snímek

Nové hnutí Za Lužánky povede do podzimních komunálních voleb ředitelka TIC Brno Jana Janulíková. Řekla to dnes ČTK. Chce přispět k tomu, aby Brno bylo...

16. dubna 2026  19:18,  aktualizováno  19:18

ODS v Praze připouští SPOLU bez lidovců, kritizuje jejich handl o kandidátku

ilustrační snímek

V komunálních volbách v roce 2022 dosáhla koalice SPOLU (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) významného úspěchu, zejména v hlavním městě. Před nadcházejícími volbami se však situace mění – i v metropoli začíná...

16. dubna 2026  20:52,  aktualizováno  20:52

Počty robotických operací liberecká urologie navyšuje, tvoří desetinu výkonů

ilustrační snímek

Chirurgického robota stále častěji používají lékaři urologie v Liberci, přínosný a šetrnější je při léčbě nádorových onemocnění. K dispozici ho mají od roku...

16. dubna 2026  18:56,  aktualizováno  18:56

Muži z Tachovska chodil 25 let důchod mrtvé tchyně, soud ho potrestal za podvod

ilustrační snímek

Podmíněný trest udělil dnes tachovský okresní soud pětasedmdesátiletému Milanu Brabcovi za podvod. Podle zatím nepravomocného rozsudku mu 25 let chodil na jeho...

16. dubna 2026  18:51,  aktualizováno  18:51

Teplické muzeum představuje díla z nejstarší sklářské školy, slaví 170 let

Teplické muzeum vystavuje díla studentů nejstarší sklářské školy na světě, která letos slaví 170. výročí založení. Práce ze Střední uměleckoprůmyslové školy...

16. dubna 2026  18:46,  aktualizováno  18:46

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.