Pod hladinou bazénu se v sobotu odehrají napínavé souboje. Do Prahy dorazí více než dvě stě hráčů a hráček z celé Evropy, což z turnaje dělá jeden z největších podvodních hokejových podniků v regionu.
Favorité z Maďarska i Turecka
Na turnaji se představí špičkové týmy například z Maďarska a Turecka. Své zastoupení budou mít také Německo, Velká Británie, Francie, Slovinsko či Itálie, takže konkurence bude mimořádně silná.
Českou republiku budou reprezentovat hned čtyři týmy – ženský výběr Czech Ladies a trojice týmů v kategorii OPEN: pražští Narwhals, plzeňští Pilsen Squids a mezinárodní tým SerraOrca, složený z českobudějovických a belgických hráčů.
Sport, který se hraje pod hladinou
Podvodní hokej je dynamický týmový sport, při kterém se hráči s dýchací maskou, ploutvemi a šnorchlem snaží posunout olověný puk po dně bazénu do soupeřovy branky. Utkání jsou fyzicky velmi náročná – vyžadují výbornou kondici i spolupráci pod vodou.
|
Zkusil jsem hrát hokej pod vodou. Při šanci mi ale došel kyslík
Turnaj přístupný veřejnosti
Pro soutěž bude celý den vyhrazen vnitřní padesátimetrový bazén, ostatní části areálu však zůstanou otevřené pro veřejnost. Návštěvníci se tak mohou přijít na vlastní oči podívat na netradiční sport a podpořit domácí týmy.