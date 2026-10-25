V Praze napočítali až 72 typů odpadkových košů. Některé pamatují ještě Husáka

Pavel Hrabica
Pavel Hrabica
Praha? Aha!   12:00
Sledovat Metro na Googlu
Velká galerie pražských odpadkových košů. Na Andělu. V protisvětle, které...

Velká galerie pražských odpadkových košů. Na Andělu. V protisvětle, které fotografové milují, má odpadkový koš romantiku páně Sudkových fotografií... | foto: Pavel Hrabica, Metro.cz

Velká galerie pražských odpadkových košů. Uhříněves. Varianta v oranžové.
Velká galerie pražských odpadkových košů. Horní Měcholupy.
Velká galerie pražských odpadkových košů. Tylovo náměstí.
Velká galerie pražských odpadkových košů. Karlovo náměstí.
63 fotografií
Pražské ulice kdysi lemovaly plechové koše na otočném čepu, drátěné síťovky i těžké betonové nádoby. Některé zůstaly na svých místech tak dlouho, že si zahrály i ve filmu. Jeden betonový pamětník normalizace stojí v Loretánské ulici dodnes. Kolik podobných ještě v Praze objevíte?

Koše na odpadky vycházejí vstříc vkusu každého obyvatele i návštěvníka Prahy. Nabízejí se v téměř kompletním barevném spektru a materiálovém provedení. Co městská část, to jiný koš.

Kolik typů odpadkových nádob vlastně v metropoli máme? Některé zdroje hovoří o přibližně 40 až 45 druzích. Před devíti lety došel v reportáži České televize ředitel Institutu plánování a rozvoje (IPR) Ondřej Boháč k ještě vyšší cifře. „Zjistili jsme, že jen v širším centru Prahy je neuvěřitelných 72 typů odpadkových košů. Z toho 48 v pražské památkové rezervaci,“ uvedl ředitel IPRu.

Velká galerie pražských odpadkových košů. Metro I. P. Pavlova. Slogan „Předej radost dál“ je z pera redakčního kolegy Marka Hýře. Vybízí čtenáře Metra, aby noviny nevyhazovali, ale ponechávali je i pro ostatní cestující.

Nový mobiliář se šíří pomalu

Debata se tehdy vedla o připravovaném sjednocení pražského mobiliáře, které se v následujících letech projevilo zaváděním jednotného designu přístřešků MHD, laviček a také odpadkových košů. Nové přístřešky i koše přibývají postupně, ty stávající mizejí jen velmi, ale velmi pomalu.

Velká galerie pražských odpadkových košů. Odpadkový koš v duchu nového designu. Na stejně barevném sloupu to ladí.

Vydal jsem se proto do různých stran po našem hlavním městě a zaznamenával koše, kde se dalo. Asi jsem nepotkal a nenafotil sedmdesát či více typů, ale za podívání to jistě stojí. I tak jich nabízím asi čtyřicet nejrůznějších tvarových i barevných provedení.

Praha má lavičky s příběhem. Jedna připomíná Havla, jiná Foglara a další tajemnou lásku

Malý příběh „Husákova“ koše

Film Malostranské humoresky vznikl v roce 1995. Zachycuje bezčasí v této historické části Prahy v osmdesátých letech 20. století. Odehrává se zčásti i ve známé pivnici U Černého vola. Výhodou filmařů v roce 1995 bylo, že se dala, a to nejen na Malé Straně, točit realita normalizační Prahy v téměř nezměněných kulisách.

Záběr z filmu Malostranské humoresky z roku 1995. Opilá postava je v podání Karla Heřmánka. Pozice koše se od té doby nezměnila.

Koš, který pamatuje příjezdy Gustáva Husáka na Hrad a zahrál si i v Malostranských humoreskách, stojí dodnes na stejném místě.

Ještě zde nejezdily turistické vláčky, domy byly omšelé a omítka otlučená, chodníky hrbolaté a zarostlé travou. V současnosti už musejí filmové produkce nahrazovat pohledy do ulic zeleným plátnem a počítačovým dotvořením. Nebo uzavřít příslušnou ulici, přemalovat vývěsní štíty, fasády a další detaily. Nebo točit v Polsku, i to se děje.

Ke konci příběhu se jeho hrdina v podání Karla Heřmánka zcela opilý potácí od Černého vola. Na záběru, kdy se opírá o podloubí, je viditelný betonový odpadkový koš. Když půjdete Loretánskou ulicí dnes, koš najdete na stejném místě i 31 let poté…

Do čeho všeho jsme to házeli

    • Sloupkové kovové koše na otočném čepu. To byl nejrozšířenější typ v pražských ulicích. Jednalo se o válcovité plechové nádoby upevněné na samostatném kovovém sloupku (nebo na sloupech veřejného osvětlení a dopravních značek). Koš byl zavěšen na spodním a bočním čepu se západkou. Při vysypávání ho popeláři pomocí speciálního trojhranného klíče odemkli, koš otočili dnem vzhůru a vysypali. Koše měly většinou tmavě zelený, šedý nebo tmavě modrý nátěr. Často se potýkaly s korozí a mechanickým poškozením.
    • Drátěné koše (tzv. „síťovky“). Jednoduché a levné koše, které se umisťovaly zejména do parků, k tramvajovým zastávkám a do okolí metra (které se v Praze otevřelo v roce 1974). Koš tvořila mřížka ze silnějšího svařovaného drátu. Neměly pevnou vnitřní vložku ani dno, takže drobnější odpadky jimi propadávaly. Často se do nich vkládaly igelitové pytle, které však tehdejší vandalové rádi propalovali cigaretami.
    • Betonové a kameninové koše s texturou. Masivní, těžké koše tvaru válce nebo šestibokého hranolu, které dominovaly odpočinkovým zónám, náměstím, parkům a nově vznikajícím sídlištím. Vyráběly se z vymývaného betonu s hrubou strukturou (drobnými kamínky) nebo z těžké kameniny. Uvnitř byla buď volně vložená plechová nádoba s uchem pro snadné vyjmutí, nebo se do nich vkládaly velké pytle. Díky své extrémní váze byly v podstatě odolné vůči převrácení vandaly.

Velká galerie pražských odpadkových košů. Beton není na překážku ani v památkové rezervaci. Tady u Karlova mostu na Kampě.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Všimli jste si zelených trubek poházených v lese? Mají účel, který většinu lidí nenapadne

Roury v lesích. Proč tu jsou?

Při procházkách po lesích lze narazit na velké množství rozházených zelených rour. Třeba v oblasti středočeských Dobřichovic a Všenor. Podle firmy Lesy ČR se nejedná o zapomenutý materiál.

Do Kamenického Šenova historickým motoráčkem. Čekají vás sklářské poklady i čedičové varhany

Slavné čedičové varhany u Kamenického Šenova se proslavily především díky...

Když se řekne Kamenický Šenov, řadě lidí automaticky naskočí pohádka o nevychované princezně Krasomile a ušlechtilém králi Miroslavovi jak utíkají před zbrojnoši přes Panskou skálu. Ve městě dodnes...

Naděje pro lidi s artrózou. Vědci ze Stanfordu našli způsob, jak obnovit poškozenou chrupavku

Artróza není automatický konec pohybu, sportu ani aktivního života.

Bolavé klouby a omezený pohyb trápí miliony lidí po celém světě. Artróza se s věkem objevuje stále častěji a v pokročilých případech může vést až k operaci. Vědci ze Stanfordovy univerzity nyní...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Na Proseku otevřeli novou bobovou dráhu. Futuristické terasy nabízejí výhled až na Hradčany

Bobová dráha na Proseku

Známá bobová dráha na pražském Proseku se po 22 letech proměnila k nepoznání. Přibyla druhá trať Alpine Coaster 2.0, která nabídne jízdu rychlostí až 45 km/h. Místo původní restaurace vyrostly...

České tenisky dobývají svět. Tyhle limitky od Botasu i Prestige rozhodně stojí za pozornost

Botas × BJP Champ

Teniskový svět už dávno není jen hřištěm velkých globálních značek. I české firmy si našly vlastní cestu, jak z obyčejného páru bot udělat limitovaný kousek, o kterém se mluví, a někdy i sběratelský...

Nezletilí kvůli penězům hrozili seniorovi nožem. Policie hledá další oběti a svědky

ilustrační snímek

Ani ne patnáct let bylo podle zjištění iDNES.cz nejmladšímu členovi party nezletilých, kteří 9. října letošního roku naháněli hrůzu v Karlových Varech. Po seniorovi požadovali peníze, jeden z členů...

26. října 2026  11:22,  aktualizováno  11:22

Ostrava spustí zimní program pro bezdomovce už od listopadu

ilustrační snímek

Ostrava letos mění podmínky zimního programu pro lidi bez přístřeší. Spustí ho dříve bez ohledu na venkovní teploty. Program, díky němuž se v zařízeních...

26. října 2026  9:38,  aktualizováno  9:38

Firma nese poloviční odpovědnost za újmu způsobenou únikem fenolu, potvrdil NS

ilustrační snímek

Nejvyšší soud (NS) zamítl dovolání společnosti Chemotex Děčín a potvrdil, že nese padesátiprocentní zodpovědnost za újmu způsobenou únikem fenolu v roce 2018....

26. října 2026  9:32,  aktualizováno  9:32

Vandal ve vedení radnice? ANO kritizuje lídra Pirátů za nápis na podporu ČT

Lídr Pirátů v Hradci Králové sprejuje nápis před kanceláří ANO na Třídě ČSA...

Nápis „ruce pryč od ČT“ nastříkal křídovým sprejem na chodník před sídlem hnutí ANO v Hradci Králové lídr kandidátky Pirátů a STAN Kamil Kubica. ANO jeho chování označilo za ničení městského majetku....

26. října 2026  11:12

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Čínská značka hlásí útok na evropské silnice. Tohle představila v Paříži

26. října 2026  10:57

Nevydařený seskok. Paraglidista seděl na větvi ve výšce 20 metrů, ale dolů nemohl

Paraglidista skončil po nevydařeném seskoku v koruně stromu na Orlickoústecku....

Pravděpodobně silný vítr stál za nehodou paraglidisty, který v sobotu odpoledne uvázl v koruně vysokého stromu. Do těžko přístupného terénu pod vrchem Kamenáč na Orlickoústecku museli v sobotu...

26. října 2026  10:52

Mezi Třebíčí a Vladislaví se chystá uzavírka, momentálně je provoz řízen semafory

26. října 2026  10:47

Řidička zastavila stopařce v papučích. Seniorka měla namířeno 150 kilometrů daleko

Všímavost pohotové řidičky zachránila ve čtvrtek odpoledne v...

Všímavost pohotové řidičky zachránila ve čtvrtek odpoledne v Ostravě-Michálkovicích šestasedmdesátiletou dezorientovanou ženu. Seniorka stopovala u krajnice v Rychvaldské ulici pouze v papučích a...

26. října 2026  10:12,  aktualizováno  10:37

Dopamine decor nahrazuje minimalismus. O co se jedná a proč byste ho měli chtít také?

Barvy lze do interiéru vnést skrze doplňky a dekorace.

Zatímco dříve býval za vrchol luxusu považován minimalismus a čisté linky, v současnosti se do interiérů nebo stylu oblékání čím dál tím více dostává hravost, romantika a pestrá paleta barev. Nový...

26. října 2026  10:36

Extrémní sucho. Nebýt hracholuské a nýrské přehrady, byla letos Plzeň bez vody

Vyschlá přehrada Hracholusky na Plzeňsku odhaluje další zatopené objekty....

Sucho je letos extrémní. Rybáři kvůli nedostatku vody nemohou v některých nádržích v západních Čechách obnovovat rybí obsádku. Nejnižší podzimní hladinu za dobu existence má hracholuská přehrada....

26. října 2026  10:32

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

A|X Armani Exchange otevírá svůj první obchod v Praze

26. října 2026  10:30

RSE s.r.o. představila na Chillventě 2026 průmyslový chiller s turbokompresorem

26. října 2026  10:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×