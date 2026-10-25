Koše na odpadky vycházejí vstříc vkusu každého obyvatele i návštěvníka Prahy. Nabízejí se v téměř kompletním barevném spektru a materiálovém provedení. Co městská část, to jiný koš.
Kolik typů odpadkových nádob vlastně v metropoli máme? Některé zdroje hovoří o přibližně 40 až 45 druzích. Před devíti lety došel v reportáži České televize ředitel Institutu plánování a rozvoje (IPR) Ondřej Boháč k ještě vyšší cifře. „Zjistili jsme, že jen v širším centru Prahy je neuvěřitelných 72 typů odpadkových košů. Z toho 48 v pražské památkové rezervaci,“ uvedl ředitel IPRu.
Nový mobiliář se šíří pomalu
Debata se tehdy vedla o připravovaném sjednocení pražského mobiliáře, které se v následujících letech projevilo zaváděním jednotného designu přístřešků MHD, laviček a také odpadkových košů. Nové přístřešky i koše přibývají postupně, ty stávající mizejí jen velmi, ale velmi pomalu.
Vydal jsem se proto do různých stran po našem hlavním městě a zaznamenával koše, kde se dalo. Asi jsem nepotkal a nenafotil sedmdesát či více typů, ale za podívání to jistě stojí. I tak jich nabízím asi čtyřicet nejrůznějších tvarových i barevných provedení.
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Malý příběh „Husákova“ koše
Film Malostranské humoresky vznikl v roce 1995. Zachycuje bezčasí v této historické části Prahy v osmdesátých letech 20. století. Odehrává se zčásti i ve známé pivnici U Černého vola. Výhodou filmařů v roce 1995 bylo, že se dala, a to nejen na Malé Straně, točit realita normalizační Prahy v téměř nezměněných kulisách.
Záběr z filmu Malostranské humoresky z roku 1995. Opilá postava je v podání Karla Heřmánka. Pozice koše se od té doby nezměnila.
Ještě zde nejezdily turistické vláčky, domy byly omšelé a omítka otlučená, chodníky hrbolaté a zarostlé travou. V současnosti už musejí filmové produkce nahrazovat pohledy do ulic zeleným plátnem a počítačovým dotvořením. Nebo uzavřít příslušnou ulici, přemalovat vývěsní štíty, fasády a další detaily. Nebo točit v Polsku, i to se děje.
Ke konci příběhu se jeho hrdina v podání Karla Heřmánka zcela opilý potácí od Černého vola. Na záběru, kdy se opírá o podloubí, je viditelný betonový odpadkový koš. Když půjdete Loretánskou ulicí dnes, koš najdete na stejném místě i 31 let poté…
Do čeho všeho jsme to házeli