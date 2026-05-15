Jedna, dvě, severský vrahoun jde! Netflix znovu vyvařuje temné detektivky

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
Strážce streamu   14:00
Dánský kriminální hit Kaštánek se po dlouhých pěti letech vrací na obrazovky Netflixu s druhou řadou. Tvůrci se v ní snažili navázat na mrazivou atmosféru, která ze seriálu udělala jeden z nejúspěšnějších severských thrillerů (nejen) této streamovací platformy posledních let. Nové epizody, v jejichž středu stojí vršící se hromada znepokojivých důkazů o stalkingu, kvůli němuž následně kodaňská policie znovu otevře dva roky starý případ nevyjasněné vraždy mladé dívky, vracejí do hry divákům dobře známou vyšetřovatelskou dvojici. Tedy dánskou vyšetřovatelku Naiu Thulin (Danica Curcic) a jejího kolegu z Europolu Marka Hesse (Mikkel Boe Følsgaard).
Thulinovou čeká rozhodující střetnutí..

Thulinovou čeká rozhodující střetnutí.. | foto: NETFLIX

Hess a dcera Thulinové
Ústřední dvojce detektivů Thulinová a Hess.
Thulinová a Hess na místě činu.
Detektivka Thulinová.
5 fotografií

vrahem, ale přechází do jiného typu případu, a to více psychologického a vlastně i osobního. Místo honu na sériového vraha diváci dostávají psychologické drama o stalkingu a dysfunkčních vztazích, což v tomhle případě není právě ideální živná půda pro zajímavou, natož veselou podívanou. Aktuální druhá série je tedy pro množství tuzemských fandů spíše zklamáním. Bude i pro vás?

Druhá série Kaštánka nesměla chybět v naší internetové rubrice Strážce streamu.

Krvavá Kodaň a jiná liga

Jak jsem již psal před zmiňovanými pěti lety, první řada Kaštánka nepatřila mezi absolutní vrchol severské krimi. Netflix však fanouškům skandinávských thrillerů doručil přesně to, co zhruba chtějí a potřebují – syrovou atmosféru, chladné prostředí a vraždy, z nichž mrazilo. I přes poměrně snadno odhadnutelného pachatele (když v něčem hraje David Dencik, tak je v podstatě vymalováno) si dánský hit rychle vybudoval věrnou fanouškovskou základnu, a to i v tuzemsku.

Hess a dcera Thulinové

O pokračování se následně spekulovalo tak dlouho, až řada diváků začala věřit, že už nikdy nevznikne. Po pěti letech čekání se ale Netflix konečně vrací do temných ulic Kodaně a znovu posílá vyšetřovatelskou dvojici Hesse a Thulinovou do dalšího případu plného psychologického napětí a znepokojivých tajemství. Problém je však v tom, že oproti jedniččce už jde vyloženě o průměrnou kriminálku. Nedávný netflixovský hit Harry Hole, který měl rovněž své mouchy, je oproti druhé řadě Kaštánka naprosto jiná liga. Možná i jiný sport.

Ptáčátko, které se odchýlilo

Adaptaci Ptáčátka, jak se kniha Sørena Sveistrupa, podle které se druhá řada Kaštánka natočila, spousta českých fandů vyhlížela. Svůj podíl měla na celé věci přirozeně i netflixovská seriálová adaptace, po jejímž zhlédnutí se spousta diváků následně proměnila i ve čtenáře. Nejdřív přečetli Kaštánka, a potom, o několik let později, konkrétně loni, skočili po novém českém překladu již zmiňovaného Ptáčátka. Knížky jsem nečetl a proto si musím vypomoct fanouškovskými srovnávačkami na zájmových webech. Všichni přiznaní čtenáři svorně tvrdí, že se tvůrci v případě druhé sezony odchýlili od knížní předlohy poněkud příliš. Pro některé je to klad, pro jiné katastrofa.

„Na adaptaci Ptáčátka jsem se hodně těšil, protože knižní předloha mě opravdu bavila, a stejné nadšení ve mně vyvolávala i první polovina seriálu, která se jí držela poměrně věrně. Jenže pak se tvůrci rozhodli vydat úplně jiným směrem a přišli se zvratem, který působil naprosto přitaženě za vlasy a podle mě celou sérii zbytečně potopil,“ píše na portálu Česko-Slovenské filmové databáze CSFD.cz píše uživatel M.i.k.e.

Ústřední dvojce detektivů Thulinová a Hess.

Válcuje žebříčky

Nové epizody Kaštánka si okamžitě po svém uvedení získaly velkou diváckou pozornost. Podle dat FlixPatrol se druhá řada držela v první polovině globální TOP 10 nejsledovanějších seriálů Netflixu, zatímco v Česku žebříčku dokonce kralovala. V popularitě tak předstihla tituly jako Nejhorší ex, Utajené legendy, Muž v ohni nebo Mám si vzít vraha?.

Mrazivá detektivka s Kristýnou Ryškou a Kryštofem Hádkem prošuměla kiny. Dáte jí šanci na streamu?

Je tedy otázkou, zda by aktuální nezpochybnitelná ztráta originality, a celkově mnohem rutinnější přístup tvůrců, mohly potenciálně odradit diváky od sledování případného nášupu. Vznik třetí řady nicméně doposud nikdo nepotvrdil.

Kaštánek - druhá řada

  • Tvůrci: Dorte Warnøe Høgh, David Sandreuter, Mikkel Serup, Emilie Lebech Kaae, Søren Sveistrup
  • Režie: Milad Alami, Roni Ezra
  • Předloha: Søren Sveistrup
  • Scénář: Dorte Warnøe Høgh, Emilie Lebech Kaae, Christian Bengtson
  • Hudba: Martin Dirkov
  • Hrají: Danica Curcic, Mikkel Boe Følsgaard, Sofie Gråbøl, Katinka Lærke Petersen, Özlem Saglanmak, Ester Birch, Wili Wulff Botoft, Bjørk Storm a další
  • Produkce: Morten Kjems Hytten Juhl
  • Casting: Anja Philip
  • Střih: Per Sandholt
  • Zvuk: Andreas Kongsgaard, Bo Asdal Andersen, Thomas Huus
  • Scénografie: Simone Grau Roney
  • Kostýmy: Stine Thaning

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)

Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na summitu Severoatlantické aliance v červenci v Ankaře skončilo bez dohody obou politiků. „Musím říci,...

O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče

Upozornění na měření rychlosti v ulici A. Dvořáka nechybí, avšak řidiči...

Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti. Řešit jej mohou pouhou domluvou i mnohatisícovými částkami. V krajním případě hrozí i zákaz řízení až...

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

KVÍZ: Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?

David Tomášek a Lukáš Dostál po vyhraném zápase s Norskem na hokejovém MS v...

Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do historie. Zlaté medaile, legendární zápasy i slavná jména hráčů dodnes vyvolávají emoce mezi fanoušky...

Levnější doprava pro lidi nad 70 let? Další pražská radnice spustila Senior taxi

ilustrační snímek

Od začátku května mohou senioři z Praha 14 využívat novou službu Senior taxi. Lidé nad 70 let zaplatí za jednu jízdu po městské části jen 50 korun a ročně mohou absolvovat až 50 jízd. Radnice si od...

Lebku Zdislavy ochrání neprůstřelné sklo, chce arcibiskup. Pachatel ji zalil do betonu

Vzácná lebka svaté Zdislavy, kterou v úterý večer ukradli z baziliky v...

Kriminalisté už mají lebku svaté Zdislavy ukradenou z baziliky v Jablonném v Podještědí. Zadržený pachatel jim vzácnou relikvii vydal. Zalil ji do betonu, odborníci ji zkusí vyjmout. Muž nesouhlasil...

15. května 2026  11:02,  aktualizováno  16:31

Kovozoo ve Starém Městě vystaví práce karikaturisty a ilustrátora Mareše

ilustrační snímek

Kovozoo ve Starém Městě na Uherskohradišťsku vystaví práce karikaturisty a ilustrátora Štěpána Mareše. Známý je především díky komiksu Zelený Raoul, který léta...

15. května 2026  14:54,  aktualizováno  14:54

Galerie ve zlínském zámku představí Čtyřlístek i tvorbu animátora Hejcmana

ilustrační snímek

Galerie Václava Chada ve zlínském zámku představí známý komiks Čtyřlístek i tvorbu zlínského animátora a režiséra Iva Hejcmana. Galerie připravila výstavy ve...

15. května 2026  14:50,  aktualizováno  14:50

Cizineckou policii vede bývalý ředitel jihočeské policie Procházka

ilustrační snímek

Ředitelem cizinecké policie se stal Luděk Procházka, jenž byl v čele jihočeské policie. Nahradí Aleše Benedikta, který se stal ředitelem policie na jihu Čech...

15. května 2026  14:25,  aktualizováno  14:25

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Hukvaldské slavnosti slibují největší draky v zemi, rytířský turnaj i loutkové divadlo

Šermířská vystoupení patří k oblíbeným záminkám k návštěvám hradu či zámku.

Zažijte na hradě Hukvaldy největší draky v České republice, loutkové koně ovládané herci, rytířský turnaj, dobovou hudbu i loutkové divadlo.

15. května 2026

Na Václavském náměstí byl otevřen nový vstup do stanice metra Muzeum.

vydáno 15. května 2026  15:59

Na Václavském náměstí byl otevřen nový vstup do stanice metra Muzeum.

vydáno 15. května 2026  15:58

Na Václavském náměstí byl otevřen nový vstup do stanice metra Muzeum.

vydáno 15. května 2026  15:58

Zařízení školky zdemolovali dva místní výrostci, není jim ještě ani patnáct

Totální zkáza. Neznámý pachatel se vloupal do školky v Černošíně a kromě toho,...

Překvapivé rozuzlení má případ vloupání do Mateřské školy v Černošíně na Tachovsku z konce dubna. Pachatelé tam tehdy zničili vše, co jim přišlo pod ruku. Navíc ukradli peníze. Policisté nyní...

15. května 2026  15:52,  aktualizováno  15:52

Lidé v Hradišti bojují peticí proti výstavbě luxusních domů na kopci Rochus

Lidé bojují peticí proti výstavbě domů na kopci Rochus u Uherského Hradiště....

Dlouhé roky sloužil jako vojenské cvičiště. I díky této uzavřenosti před světem se v lokalitě nad Uherským Hradištěm vytvořil zelený ostrov přírodního bohatství s chráněnou faunou i florou. V...

15. května 2026  15:52,  aktualizováno  15:52

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Trestanci pomůžou při živelních událostech, chystá se dohoda s vězeňskou službou

Vazební věznice Hradec Králové

Karlovarský kraj plánuje využít část trestanců, kteří sedí ve zdejších věznicích, na pomoc při mimořádných situacích a živelných pohromách. Hejtmanství chce s vězeňskou službou uzavřít memorandum o...

15. května 2026  15:52

Kočky musely na chirurgii, neodolaly návnadám se zapíchnutými jehlami

Návnadami byly uzeniny, do kterých někdo schoval špendlík či kancelářskou sponu.

Zranit psy a kočky má podle všeho v úmyslu pachatel, který v Kamenném Újezdu na Českobudějovicku a jeho okolí pohazuje návnady se špendlíky, jehlami či jinými ostrými předměty. Nyní ho hledají...

15. května 2026  15:42,  aktualizováno  15:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.