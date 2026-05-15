vrahem, ale přechází do jiného typu případu, a to více psychologického a vlastně i osobního. Místo honu na sériového vraha diváci dostávají psychologické drama o stalkingu a dysfunkčních vztazích, což v tomhle případě není právě ideální živná půda pro zajímavou, natož veselou podívanou. Aktuální druhá série je tedy pro množství tuzemských fandů spíše zklamáním. Bude i pro vás?
Druhá série Kaštánka nesměla chybět v naší internetové rubrice Strážce streamu.
Krvavá Kodaň a jiná liga
Jak jsem již psal před zmiňovanými pěti lety, první řada Kaštánka nepatřila mezi absolutní vrchol severské krimi. Netflix však fanouškům skandinávských thrillerů doručil přesně to, co zhruba chtějí a potřebují – syrovou atmosféru, chladné prostředí a vraždy, z nichž mrazilo. I přes poměrně snadno odhadnutelného pachatele (když v něčem hraje David Dencik, tak je v podstatě vymalováno) si dánský hit rychle vybudoval věrnou fanouškovskou základnu, a to i v tuzemsku.
O pokračování se následně spekulovalo tak dlouho, až řada diváků začala věřit, že už nikdy nevznikne. Po pěti letech čekání se ale Netflix konečně vrací do temných ulic Kodaně a znovu posílá vyšetřovatelskou dvojici Hesse a Thulinovou do dalšího případu plného psychologického napětí a znepokojivých tajemství. Problém je však v tom, že oproti jedniččce už jde vyloženě o průměrnou kriminálku. Nedávný netflixovský hit Harry Hole, který měl rovněž své mouchy, je oproti druhé řadě Kaštánka naprosto jiná liga. Možná i jiný sport.
Ptáčátko, které se odchýlilo
Adaptaci Ptáčátka, jak se kniha Sørena Sveistrupa, podle které se druhá řada Kaštánka natočila, spousta českých fandů vyhlížela. Svůj podíl měla na celé věci přirozeně i netflixovská seriálová adaptace, po jejímž zhlédnutí se spousta diváků následně proměnila i ve čtenáře. Nejdřív přečetli Kaštánka, a potom, o několik let později, konkrétně loni, skočili po novém českém překladu již zmiňovaného Ptáčátka. Knížky jsem nečetl a proto si musím vypomoct fanouškovskými srovnávačkami na zájmových webech. Všichni přiznaní čtenáři svorně tvrdí, že se tvůrci v případě druhé sezony odchýlili od knížní předlohy poněkud příliš. Pro některé je to klad, pro jiné katastrofa.
„Na adaptaci Ptáčátka jsem se hodně těšil, protože knižní předloha mě opravdu bavila, a stejné nadšení ve mně vyvolávala i první polovina seriálu, která se jí držela poměrně věrně. Jenže pak se tvůrci rozhodli vydat úplně jiným směrem a přišli se zvratem, který působil naprosto přitaženě za vlasy a podle mě celou sérii zbytečně potopil,“ píše na portálu Česko-Slovenské filmové databáze CSFD.cz píše uživatel M.i.k.e.
Válcuje žebříčky
Nové epizody Kaštánka si okamžitě po svém uvedení získaly velkou diváckou pozornost. Podle dat FlixPatrol se druhá řada držela v první polovině globální TOP 10 nejsledovanějších seriálů Netflixu, zatímco v Česku žebříčku dokonce kralovala. V popularitě tak předstihla tituly jako Nejhorší ex, Utajené legendy, Muž v ohni nebo Mám si vzít vraha?.
Je tedy otázkou, zda by aktuální nezpochybnitelná ztráta originality, a celkově mnohem rutinnější přístup tvůrců, mohly potenciálně odradit diváky od sledování případného nášupu. Vznik třetí řady nicméně doposud nikdo nepotvrdil.
