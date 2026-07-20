Když zalovíte na internetu, před nějakými deseti lety radili finanční experti, že do penze by měl jít člověk s asi milionem korun, aby si pak udržel životní standard z ekonomicky aktivního období. V posledních třech čtyřech letech se už ale hovoří o dvou naspořených milionech.
Ještě nám, prosím, povězte, kdy hodláte umřít
„Penzijní spoření jsem zrušil,“ říká Václav, kterému do penze schází ještě deset let. „Spočítal jsem si, že i při mírné inflaci mi pak vyplatí méně, než jsem do spoření celou dobu vyplácel,“ konstatuje budoucí penzista. To si ty peníze raději užije teď.
Na jak dlouho?
Deník Metro položil otázku Michalu Strakovi, sociologovi a analytikovi výzkumné agentury Ipsos. Ta nyní zpracovala průzkum veřejného mínění pro Českou bankovní asociaci (ČBA), mimo jiné na problematiku plánování penze u Čechů, jak se na ni připravují a kolik by si v ní představovali peněz.
Otázka zněla, zda si respondenti dokážou představit, na jak dlouho jim soukromě naspořené peníze vystačí, jakou částku by si měli měsíčně vyplácet, aby úspory vydrželi po celou dobu jejich důchodu. „To se opravdu neptáme, je to to samé, jako bychom se jich dotazovali, kdy hodláte umřít,“ říká s pochopitelným úsměvem Straka. Průzkum ale ukázal, že očekávaná výše penze je u většiny dotazovaných mnohem vyšší, než ta reálně vyplácená.
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Nereálné představy o budoucí penzi
Také proto přišla ČBA s projektem Máš to spočítaný? Ten má lidem radit s přípravou na důchod tak, zorientovat se, s čím do něj půjdou a kolik si mají odkládat, aby jejich životní úroveň příliš neklesla.
„Lidé si většinou myslí, že jim státní penze nahradí polovinu až sedmdesát procent současných příjmů,“ říká Jaromír Šindel, hlavní ekonom ČBA. Současná průměrná penze však odpovídá 43 procentům oficiální průměrné mzdy v Česku.