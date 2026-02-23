Survivor Česko & Slovensko 2026: Nejdrsnější reality show začíná, známe složení kmenů

Dneškem odstartovala pátá řada drsného Survivoru na Oneplay! Kdo se postaví komu a jak budou soutěžící rozděleni do kmenů ještě před prvním soubojem? Nahlédněte pod pokličku hry dřív než ostatní.
Survivor Česko a Slovensko 2026 | foto: TV Nova

Survivor Česko & Slovensko 2026 je tady! Po názvech Nomádi, Skvadra nebo Rošťáci jsou tu nové názvy kmenů a samozřejmě i jiní trosečníci.

Kmeny budou tradičně dva a ponesou názvev Hrdinové a Padouši. „Soutěžící byli rozděleni podle svých herních motivací i osobnostních rysů. Na castingu často mluvili o tom, že chtějí být největším záporákem nové série, nebo naopak věří, že se dá vyhrát i bez lží a zrady. Nakonec ale rozhodne, z koho drsné podmínky a nejtěžší hra na světě udělají Hrdinu a z koho Padoucha,“ přiblížila kreativní producentka TV Nova Adéla Brož. A kdo, do kterého patří?

Hrdinové

Podle TV Nova se jedná o kmen těch, kteří v životě ctí pravdu a respekt k soupeři. Už od castingů se netají tím, že se dá Survivor vyhrát bez lží a zrady. Hrdinové si chtějí úspěch především zasloužit a také hrát fér. Jde o kmen, který chce svými činy inspirovat ostatní, sázet na týmového ducha a jeden druhého navzájem podpořit. Nejsou ale naivní – vědí, že Survivor bude jejich charakter zkoušet.

Soutěžící
Ondřej (Ondřej Kubina)28 let, herecHerec balancující mezi seriály a autorskou zábavou, spoluzakladatel uskupení Kokoloko (stand-up, skeče, improvizace).
Jura (Jiří Drtil)30 let, stavební inženýrStavební inženýr a performer s extrémní výdrží, kterého formovala těžká nemoc i roky na pódiích. Do Survivoru jde dokázat, že limity existují hlavně v hlavě.
Trabo (Michal Trabalík)
31 let, reality star		Vítěz Love Island 2024 působí jako rebel. Survivor bere jako dobrodružství, kde chce uspět strategicky, lídrovsky a inspirovat ostatní k překonávání hranic.
Matěj (Matěj Libecajt)
37 let, key account manažer		Sportovec tělem i hlavou: dřív hrál basket, dnes tíhne spíše k snowboardu, golfu nebo Muay Thai. Sociální sítě cíleně neřeší.
Lukáš (Lukáš Švec)
28 let, policista		Lukáš má za sebou silný životní příběh. V dětství byl adoptován a své biologické rodiče nikdy nepoznal. Nezná ani své skutečné kořeny, sám ale věří, že by mohl mít filipínský původ. Pracuje jako kriminalista v utajení.
Doki (Jan Dokládal)
26 let, moderátor		Nepřehlédnutelný hlubokým hlasem, který mu otevřel dveře k moderování i hlasovému herectví (a galavečerům bojových sportů). Pracuje i s dětmi na táborech a otevřeně mluví o dysgrafii jako součásti své cesty. Se svými 205 cm je vidět i bez snahy.
Bety (Alžběta Levínská)
25 let, basketbalistka		Profesionální basketbalistka z nejvyšší soutěže a reprezentantka, která startovala i na olympiádě v Paříži.
Vendy (Vendula Wronka Fialová)
38 let, herečka		Herečka známá mimo jiné ze seriálu Ulice bere Survivor jako další logickou výzvu.
Bára (Bára Hošková)
26 let, módní návrhářka		Vybudovala vlastní značku od nuly a je zvyklá fungovat jako sólová hráčka s vysokými nároky na sebe.
Nela (Nela Slivková)
30 let, novinářka		Po osobních pádech sebrala odvahu změnit životní směr a Survivor přišel v pravý čas. Věří, že nastal moment, kdy může soutěž vyhrát žena.
Sára (Sára Trnková)
24 let, IT konzultantka		Vyrostla ve složitých podmínkách a právě to v ní vypěstovalo disciplínu, empatii i potřebu nikdy se nevzdávat. Silně ji formoval vztah k mladšímu bratrovi s postižením a roky u koní, kde se věnovala westernovému ježdění na závodní úrovni.
Tereza (Tereza Svobodová)
29 let, porodní asistentka		Zkušenosti z cestování, práce letušky i porodní asistentky ji naučily klidu v krizích a týmovosti. Survivor vnímá jako test vnitřní síly a věří v sílu ženské aliance.

Survivor Česko & Slovensko 2026: O výhru zabojuje hvězda Ulice i stážista v jaderné elektrárně

Padouši

V tomto kmeni jsou hráči, kteří mají smysl pro humor, nadhled a není jim cizí hrát na hraně. Jde o kmen těch, kteří jsou rádi rebelové a jdou proti proudu. A to jak ve hře, tak v životě. Tihle hráči jsou přímočaří a jednají bez obalu, ale do toho také bez mrknutí oka riskují, neštítí se lhát druhému do tváře a pro vlastní vítězství udělají cokoliv. Být Padouchy je pro ně ctí, ostatně na castinzích někteří z nich sdíleli touhu stát se těmi největšími celé nové série.

Soutěžící
Adam (Adam Chlpík)
39 let, rapper		Adam alias Rest je výrazná tvář českého rapu a člen labelu Ty Nikdy, známý autentickými texty a autoritativním projevem. Do Survivoru jde posunout své limity.
Otakar (Otakar Šenkýř)
32 let, designer		Módní návrhář s vlastní značkou a minulostí profesionálního sportovce, která mu dala disciplínu i soutěživost. Na ostrově se chce ukázat jako hráč, co se nebojí jít k cíli klikatě – a klidně i jako záporák.
Stanislav (Stanislav Štěpánek)28 let, AI architektSurvivor studuje celý život a vstupuje s ambicí ovládnout sociální hru. Už na základní škole si uspořádal narozeninovou oslavu inspirovanou touto soutěží a dokonce řešil i možnost amerického občanství kvůli zahraniční verzi.
Leoš (Leoš Svoboda)
23 let, stážista v jaderné elektrárně		Survivor je jeho dětský sen a na ostrov přináší chaos, bizár a mluvení bez filtru. Do povědomí se dostal vítězstvím v amatérském MMA zápase za 27 sekund, což mu zvedlo sebevědomí i touhu po uznání.
Iki (Iki Ngatse)
25 let, podcaster		Narodil se v Česku, část dětství strávil v Africe a tvrdé podmínky ho spíš motivují než děsí. V Praze se pohybuje mezi sportem, médii a zábavou – vede podcast s milionovými čísly. Hrál profesionálně basketbal a věnoval se také boxu, kde ale bohužel jeho jediný zápas skončil zraněním hlavy.
Ján (Ján Palko)
35 let, sous-chef		Disciplínu, klid a systém si přenesl z kuchyně i do života. Věří, že poctivá práce a respekt mohou porazit intriky.
Denisa (Denisa Ryndová)
25 let, parkurová jezdkyně		Modeling, Miss Media, parkur i amatérské MMA vítězství — fyzické výzvy jsou její přirozené prostředí. Na sítích budí silné emoce a sama říká, že ji lidé buď milují, nebo nenávidí.
Žofie (Žofie Dařbujánová)
31 let, zpěvačka		Frontmanka kapely MYDY jde do Survivoru po hlavě, improvizuje a riskuje.
Viviane (Viviane Kerstin)
25 let, pilates instruktorka		Fitness influencerka a bývalá účastnice Love Islandu chce dokázat, že ženy zvládnou fyzickou i sociální hru. Spoléhá na disciplínu, šarm a soutěživost.
Johana (Johana Nováčková)
28 let, herečka		Prošla si těžkým obdobím boje s anorexií. Diváci ji znají ze seriálů, kde ztvárnila výrazné teenagerské role. Survivor bere jako hru i zrcadlo.
Simona (Simona Kirchnerová)
28 let, modelka		Slovenka, která poslední dekádu procestovala svět a dlouho testovala hranice. Extrémy ji přitahují: od přeplněného bytu v Istanbulu po kolumbijskou džungli. Survivor je pro ni konfrontace se sebou samou.
Eva (Eva Tesařová)
20 let, studentka		Nejmladší účastnice s ambicemi a silnými emocemi, která si umí prosadit názor. S nadsázkou říká, že výhra by znamenala vysněnou kabelku Dior.

Kdy a kde sledovat Survivor 2026

Pátá řada reality show Survivor Česko & Slovensko odstartuje premiérou 23. února 2026 na platformě Oneplay, na televizních obrazovkách TV Nova se objeví o den později. Na Oneplay má nový díl premiéru vždy v pondělí, úterý a ve středu večer.

Pravidla

Účastníci jsou rozděleni do kmenů, které mezi sebou soutěží v náročných výzvách o odměny a imunitu. Kmen, který imunitu nezíská, musí na kmenové radě vyřadit jednoho hráče.

Zhruba v polovině hry se kmeny sloučí a soutěž pokračuje individuálně. Vyřazení hráči se stávají členy poroty, která na závěrečné kmenové radě rozhodne o vítězi Survivor Česko & Slovensko.

O kolik se hraje

Stejně jako v minulých sezonách se soutěž natáčela v Dominikánské republice a provede jí osvědčený moderátor Ondřej Novotný. Vítěz letošního Survivoru si odnese hlavní výhru 2,5 milionu korun a nové auto.

Survivor Česko & Slovensko 2026: Nejdrsnější reality show začíná, známe složení kmenů

