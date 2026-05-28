Největší kritiku momentálně schytává dějová linka Cassie Howard, kterou hraje Sydney Sweeney. V aktuálně odvysílané sedmé epizodě se její příběh stále točí kolem platformy OnlyFans, sexuality a toxického vztahu s Natem Jacobsem (Jacob Elordi).
O co jde?
Než se pustíme do samotné kontroverze kolem třetí řady, stojí za to si připomenout, proč se z Euforie stal tak výrazný fenomén. Seriál pod hlavičkou HBO sleduje skupinu mladých lidí, kteří se snaží přežít dospívání ve světě sociálních sítí, drog, závislostí, sexu a neustálého tlaku na vlastní identitu. Hlavní postavou je Rue Bennett, kterou hraje Zendaya. Rue je teenagerka bojující se závislostí a psychickými problémy. Vedle ní seriál rozvíjí příběhy dalších postav, jako jsou právě Cassie Howard, Maddy Perez (Alexa Demie), Jules Vaughn (Hunter Schafer) nebo Nate Jacobs. Euphoria si od první série získala pozornost otevřeným zobrazováním témat, která teen seriály často jen naznačují.
Seriál ukazuje praktiky, které by podle pravidel platformy ve skutečnosti nebyly povolené. Třeba ageplay věci, kde je převlečená za mimino v plence.
Sydney Leathers, tvůrkyně obsahu na OnlyFans
OnlyFans kritika
Cassie se v nové sérii pouští do tvorby erotického obsahu na platformě OnlyFans (více o tomto tématu naleznete v boxu). K založení účtu ji podle děje částečně dotlačí finanční problémy i snaha udržet luxusní životní styl, který si vysnila po boku snoubence Natea. S propagací jí pomáhá bývalá kamarádka Maddy Perez, která v seriálu vystupuje téměř jako manažerka její on-line kariéry. Jenže právě způsob, jakým Euforie sexuální práci zobrazuje, vyvolal v zahraničí silnou kritiku.
Co je OnlyFans
Tvůrkyně obsahu na OnlyFans Sydney Leathers nedávno v rozhovoru pro Variety označila celou linku za přehnanou. Kritizovala hlavně to, že seriál ukazuje praktiky, které by podle pravidel platformy ve skutečnosti nebyly povolené. „Třeba ageplay věci, kde je převlečená za mimino v plence,“ uvedla Leathers. Právě scény, ve kterých Cassie stylizuje svůj obsah do infantilních nebo zvířecích kostýmů, vyvolaly na sociálních sítích největší odpor. Kritici upozorňují, že seriál tím posiluje stereotypní představu, že tvorba erotického obsahu automaticky znamená překračování morálních hranic. Debata kolem Euforie přitom není jen o samotném OnlyFans. Mnoho komentářů míří přímo na režiséra a scenáristu Sama Levinsona, který je dlouhodobě kritizován za způsob, jakým ubírá linku ženských postav. Už po kontroverzním seriálu Idol se objevovaly názory, že Levinson často pracuje s ženskou sexualitou spíš jako s vizuální atrakcí než s realistickým příběhem. Třetí řada Euforie tyto výtky ještě zesílila.
Sugar baby či stripklub
V kritice britského deníku The Guardian zaznívá výrazná scéna z aktuální série, kdy Cassie během svatební oslavy křičí na Natea: „Ty nejsi chlap! Chlapi se starají.“ Guardian tuto scénu interpretuje jako ukázku světa, ve kterém jsou vztahy redukované na status, peníze a mocenské hry. Cassie už nepůsobí jako tragická a citlivá postava známá z předchozích sérií, ale spíš jako prázdná karikatura posedlá penězi a pozorností. Kritika se týká i dalších ženských postav. Jules Vaughn například opouští uměleckou školu a živí se jako sugar baby, Rue Bennett pracuje pro majitele strip klubu a většina nových ženských postav se pohybuje kolem sexbyznysu. Pro část publika je to jen další důkaz, že Euforie začala své ženské postavy vnímat hlavně skrze sexualitu.
Kontroverze kolem OnlyFans linky přichází navíc ve chvíli, kdy je on-line sexuální práce ve Spojených státech znovu politickým tématem. Například zákon FOSTA-SESTA z roku 2018 měl bojovat proti sexuálním predátorům na internetu, ale podle mnoha organizací ve výsledku poškodil hlavně samotné tvůrce sexuálního obsahu tím, že jim omezil bezpečné on-line platformy.
Podobná témata ostatně začínají stále častěji pronikat i k nám. Nový seriál na Oneplay s názvem Virtuální přítelkyně pracuje s fenoménem placené on-line intimity, digitálních vztahů a ekonomiky pozornosti. Přestože jde o jiný formát, než je Euforie, oba projekty spojuje stejná otázka. Kde v současnosti končí autentické vztahy a kde začíná obsah vytvářený pro sledující, algoritmy a monetizaci? Právě popularita podobných pořadů ukazuje, že on-line intimita už dávno není okrajové téma internetu, ale běžná součást mainstreamové popkultury.