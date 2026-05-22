Záměrně jsem vyhnula těm největším streamovacím hitům typu Stranger Things, Bridgertonovi nebo La Casa de Papel. Ty už patří mezi absolutní klasiky moderní streamovací generace a většina lidí je dávno viděla. Místo toho nabízím seriály, které možná nemají kolem sebe takový hype, ale rozhodně stojí za pozornost. Některé vás psychicky vyčerpají, jiné poslouží jako ideální komfort show, ale všechny mají jedno společné. Jakmile jim dáte šanci, jen těžko se od nich odtrhnete.
Euforie
Seriál Euforie, který mohou diváci sledovat na platformě HBO Max, sleduje skupinu středoškoláků řešících závislosti, sexualitu, psychické problémy, vztahy i tlak sociálních sítí. Hlavní postavou je Rue, teenagerka bojující se závislostí na drogách, kterou ztvárnila Zendaya. Seriál si získal obrovskou popularitu především díky své syrovosti, vizuálnímu stylu a otevřenému zobrazení problémů současné generace.
Za mě je to seriál, který by měl vidět každý. Obsahuje prakticky všechno. Drogy, sex, násilí i otázky, které mladá generace skutečně řeší. Zároveň ale nejde jen o šokující scény. Euforie velmi přesně ukazuje chaos dospívání v době sociálních sítí a neustálého tlaku na výkon i vzhled. Třetí série navíc podle všeho s určitou nadsázkou reflektuje také svět online vydělávání a fenomény typu OnlyFans.
Ginny & Georgia
Na Netflixu mohou diváci sledovat seriál Ginny & Georgia, který vypráví příběh mladé Ginny (Antonia Gentry) a její matky Georgie (Brianne Howey). Ty se po letech stěhování snaží začít nový život v malém městě, jenže Georgia před svou rodinou skrývá poměrně temnou minulost. Seriál kombinuje teen drama, rodinné vztahy, humor i kriminální zápletku.
Jde přesně o ten typ seriálu, který si pustíte při vaření, během nemoci nebo jen tak večer na odreagování. Jenže velmi rychle zjistíte, že vás úplně pohltí. Nechybí napětí, nečekané zvraty ani situace, kdy si nejste jistí, komu vlastně fandit. A právě v tom podle mě spočívá jeho síla. Hlavní postavy budete chvíli milovat, pak je budete nesnášet a o pár dílů později si je zamilujete znovu.
Černá listina
Kriminální thriller Černá listina (Blacklist), dostupný na Netflixu, sleduje bývalého elitního zločince Raymonda Reddingtona (James Spader), který se nečekaně přihlásí FBI a nabídne pomoc při dopadení nejnebezpečnějších světových zločinců. Má ale jednu podmínku. Chce spolupracovat výhradně s mladou agentkou Elizabeth Keen (Megan Boone). Postupně se rozplétá komplikovaná síť tajemství, manipulací a rodinných vazeb.
Pro mě to byla naprostá seriálová závislost. Přiznám se ale, že jsem Blacklist nikdy nedokoukala celý. Skončila jsem přibližně u třetí série z celkových deseti. Postupem času se podle mě děj začal příliš komplikovat a některé motivy se opakovaly. Jenže začátek seriálu je naprosto skvělý. Raymond Reddington patří podle mě mezi nejcharismatičtější seriálové postavy vůbec a první série mají neuvěřitelné tempo. Tak zapínejte!
A jak to bylo dál...
Pokračování legendárního seriálu Sex ve městě s názvem A jak to bylo dál... (And Just Like That…) mohou diváci sledovat na platformě HBO Max. Carrie, Miranda a Charlotte, které hrají Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon a Kristin Davis, se tentokrát vyrovnávají s životem po padesátce, novými vztahy, kariérou i změnami, které přináší současná doba.
Jde o velmi kontroverzní pokračování seriálu, který naprosto miluji. Ano, smrt pana Božského hned na začátku první série spoustu fanoušků rozčílila. Přesto si ale myslím, že seriál stále funguje především díky Carrie Bradshaw, která zůstává módní ikonou i po letech. Právě atmosféra New Yorku, stylové outfity a vztahový chaos jsou důvody, proč doslova hltám každý další díl. Akorát teda zároveň mé srdce pláče, protože Samantha zde vůbec nevystupuje.. Ale o tom třeba jindy.
Bílý lotos
Mysteriózní satira Bílý lotos (White Lotus), kterou lze sledovat na platformě HBO Max, se vždy odehrává v luxusním resortu, kde se postupně odhalují konflikty mezi bohatými hosty i zaměstnanci hotelu. Každá série se přesouvá do jiné destinace a pokaždé končí tragédií nebo katastrofou, jejíž okolnosti divák postupně odkrývá.
Na tenhle seriál jsem narazila až letos a všechny tři série jsem doslova zhltla během několika dní. Pokud milujete mysteriózní příběhy s nekonečnými zápletkami a napětím, které vás drží u obrazovky až do posledního dílu, White Lotus je ideální volba. Každá postava je svým způsobem zvláštní a prakticky nikomu se nedá úplně věřit. Navíc má vzniknout další série, na kterou se upřímně velmi těším.
