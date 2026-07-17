Červ dobyvatel se vrátí. Praha chce zhroucené plastice postavit věrnou repliku

Marek Hýř
Marek Hýř
  20:30
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Po pádu plastiky Rovnováha u Barrandovského mostu vznikne věrná replika.

Po pádu plastiky Rovnováha u Barrandovského mostu vznikne věrná replika. | foto: FB Jiri Sulzenko

Rovnováha ztratila rovnováhu.
Betonová skulptura Rovnováha na Barrandovském mostě se zřítila. (17. července...
Betonová skulptura Rovnováha na Barrandovském mostě se zřítila. (17. července...
Betonová skulptura Rovnováha na Barrandovském mostě se zřítila. (17. července...
21 fotografií
Páteční pád části betonové plastiky Rovnováha, přezdívané Červ dobyvatel, u Barrandovského mostu nikoho nezranil. Podle pražského magistrátu ale nešlo o nečekanou událost. Odborníci už delší dobu upozorňovali, že litý beton je ve špatném stavu a původní dílo není možné bezpečně zachránit.

„Rovnováha na chvíli ztratila rovnováhu,“ okomentoval událost na sociálních sítích ředitel odboru kultury a cestovního ruchu pražského magistrátu Jiří Sulženko. Připomněl, že město už téměř dva roky připravuje vznik věrné repliky plastiky. Podle něj dva statické posudky potvrdily, že originál trpí natolik závažnými vadami, že jeho sanace není možná.

Na přípravě repliky pracoval Kloknerův ústav společně s architektem Petrem Tejem. Vznikla podrobná projektová dokumentace i digitální sken celé plastiky včetně jejího povrchu. „Otisky prken bednění, které Josef Klimeš při odlévání sochy osobně instaloval, jsou klíčové pro pořízení autentické repliky,“ uvedl Sulženko. Na projektu spolupracuje také Ludmila Mojžíšová, vnučka autora plastiky Josefa Klimeše.

Spadl „Červ dobyvatel“. Plastika u Barrandovského mostu měla být symbolem i místem schůzek

Ředitel magistrátního odboru zároveň připomněl, že město počítalo i s nejhorším scénářem. „Jsem opravdu rád, že kolaps sochy nikoho nezranil. Byli jsme na tuto nejhorší variantu připraveni a okolí sochy jsme oplotili,“ napsal.

Rovnováha ztratila rovnováhu.
Betonová skulptura Rovnováha na Barrandovském mostě se zřítila. (17. července 2026)
Betonová skulptura Rovnováha na Barrandovském mostě se zřítila. (17. července 2026)
Betonová skulptura Rovnováha na Barrandovském mostě se zřítila. (17. července 2026)
Betonová skulptura Rovnováha na Barrandovském mostě se zřítila. (17. července 2026)
21 fotografií

Pokud pražští radní na pondělním jednání schválí připravený materiál, začne Galerie hlavního města Prahy s přípravou nové plastiky. Ta má být podle Sulženka věrnou kopií originálu, ale s lepšími statickými i materiálovými vlastnostmi, aby odkaz sochaře Josefa Klimeše zůstal zachován.

Proč je Červ dobyvatel pro Prahu výjimečný?

  • Plastika Rovnováha stojí u Barrandovského mostu od roku 1990. Šest metrů vysoké a zhruba patnáct metrů široké dílo vytvořil akademický sochař Josef Klimeš jako součást architektonického řešení mostu.
  • Podle původního projektanta Barrandovského mostu Jana Růžičky si architekt Karel Filsak přál, aby měl most vlastní výrazný symbol. Jak Růžička dříve řekl deníku Metro, mělo jít o místo, „pod kterým si dají mladí rande a první hubičku“.
  • Plastice se postupně začalo přezdívat Červ dobyvatel. Mezi obyvateli Prahy moc oblíbená není.
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