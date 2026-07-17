„Rovnováha na chvíli ztratila rovnováhu,“ okomentoval událost na sociálních sítích ředitel odboru kultury a cestovního ruchu pražského magistrátu Jiří Sulženko. Připomněl, že město už téměř dva roky připravuje vznik věrné repliky plastiky. Podle něj dva statické posudky potvrdily, že originál trpí natolik závažnými vadami, že jeho sanace není možná.
Na přípravě repliky pracoval Kloknerův ústav společně s architektem Petrem Tejem. Vznikla podrobná projektová dokumentace i digitální sken celé plastiky včetně jejího povrchu. „Otisky prken bednění, které Josef Klimeš při odlévání sochy osobně instaloval, jsou klíčové pro pořízení autentické repliky,“ uvedl Sulženko. Na projektu spolupracuje také Ludmila Mojžíšová, vnučka autora plastiky Josefa Klimeše.
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Ředitel magistrátního odboru zároveň připomněl, že město počítalo i s nejhorším scénářem. „Jsem opravdu rád, že kolaps sochy nikoho nezranil. Byli jsme na tuto nejhorší variantu připraveni a okolí sochy jsme oplotili,“ napsal.
Pokud pražští radní na pondělním jednání schválí připravený materiál, začne Galerie hlavního města Prahy s přípravou nové plastiky. Ta má být podle Sulženka věrnou kopií originálu, ale s lepšími statickými i materiálovými vlastnostmi, aby odkaz sochaře Josefa Klimeše zůstal zachován.
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