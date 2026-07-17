Část betonové plastiky Rovnováha u Barrandovského mostu se v pátek sesunula na přilehlou cyklostezku. Na špatný technický stav díla se upozorňovalo už v minulosti.
„O stavu této sochy jsme věděli, proto byla již delší dobu oplocena. Shodou okolností na pondělní jednání rady měl jít materiál, který měl zajistit řízenou demolici této sochy a vytvoření její repliky,“ uvedl mluvčí magistrátu Vít Hofmann.
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Betonová plastika u Barrandovského mostu se zřítila
Místo pro hubičku
Málokdo ale ví, že plastika, které Pražané přezdívají Červ dobyvatel, neměla být jen uměleckou dekorací. Podle původního projektanta Barrandovského mostu Jana Růžičky chtěl architekt Karel Filsak, aby měl největší pražský most vlastní dominantu. „Něco, pod čím si dají mladí rande a první hubičku,“ vzpomínal před lety Růžička pro Metro. Akademický sochař Josef Klimeš proto navrhl monumentální betonovou plastiku Rovnováha i dvojici betonových mís na opačném břehu Vltavy.
Zřícení plastiky na Barrandovském mostě zachytila kamera iDNES.cz.
Právě tyto dvě mísy, kterým se říká Hroší lázně, Krmítko pro slony nebo také Vana pro hrocha, se v minulosti staly nečekaným cílem městských horolezců. Například fotograf a lezec Stanislav Mitáč na Hroší lázně v roce 2017 vystoupal s přáteli, aby upozornil na netradiční krásu pražských staveb. Připomněl přitom, že první zdokumentovaný výstup na plastiku se uskutečnil už v roce 2003 jako vzpomínka na zesnulého kamaráda horolezce.
Betonoví obři u Barrandovského mostu