Spadl „Červ dobyvatel“. Plastika u Barrandovského mostu měla být symbolem i místem schůzek

Marek Hýř
Marek Hýř
  10:47aktualizováno  12:09
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Rovnováha ztratila rovnováhu.

Rovnováha ztratila rovnováhu. | foto: Pavel Hrabica, Metro.cz

Betonová skulptura Rovnováha na Barrandovském mostě se zřítila. (17. července...
Betonová skulptura Rovnováha na Barrandovském mostě se zřítila. (17. července...
Betonová skulptura Rovnováha na Barrandovském mostě se zřítila. (17. července...
Betonová skulptura Rovnováha na Barrandovském mostě se zřítila. (17. července...
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Řidiče i cyklisty v pátek překvapil pád části betonové plastiky Rovnováha u Barrandovského mostu. Kus šest metrů vysokého díla se sesunul na cyklostezku pod mostem. Nikomu se nic nestalo, policie místo zajistila a upozornila magistrát.

Část betonové plastiky Rovnováha u Barrandovského mostu se v pátek sesunula na přilehlou cyklostezku. Na špatný technický stav díla se upozorňovalo už v minulosti.

Rovnováha ztratila rovnováhu.

„O stavu této sochy jsme věděli, proto byla již delší dobu oplocena. Shodou okolností na pondělní jednání rady měl jít materiál, který měl zajistit řízenou demolici této sochy a vytvoření její repliky,“ uvedl mluvčí magistrátu Vít Hofmann.

Betonová plastika u Barrandovského mostu se zřítila

Místo pro hubičku

Málokdo ale ví, že plastika, které Pražané přezdívají Červ dobyvatel, neměla být jen uměleckou dekorací. Podle původního projektanta Barrandovského mostu Jana Růžičky chtěl architekt Karel Filsak, aby měl největší pražský most vlastní dominantu. „Něco, pod čím si dají mladí rande a první hubičku,“ vzpomínal před lety Růžička pro Metro. Akademický sochař Josef Klimeš proto navrhl monumentální betonovou plastiku Rovnováha i dvojici betonových mís na opačném břehu Vltavy.

Zřícení plastiky na Barrandovském mostě zachytila kamera iDNES.cz.

Právě tyto dvě mísy, kterým se říká Hroší lázně, Krmítko pro slony nebo také Vana pro hrocha, se v minulosti staly nečekaným cílem městských horolezců. Například fotograf a lezec Stanislav Mitáč na Hroší lázně v roce 2017 vystoupal s přáteli, aby upozornil na netradiční krásu pražských staveb. Připomněl přitom, že první zdokumentovaný výstup na plastiku se uskutečnil už v roce 2003 jako vzpomínka na zesnulého kamaráda horolezce.

Betonoví obři u Barrandovského mostu

  • Rovnováha (Červ dobyvatel) – šest metrů vysoká a zhruba patnáct metrů široká plastika z roku 1990 na pravém břehu Vltavy. Dnes se zřítila.
  • Hroší lázně – dvě betonové mísy zakrývající schodiště na levém břehu. Přezdívá se jim také Krmítko pro slony nebo Vana pro hrocha.
  • Autorem všech plastik je akademický sochař Josef Klimeš.
  • Díla vznikla jako součást architektury Barrandovského mostu, aby most získal vlastní výraznou dominantu.

Partička kamarádů vylezla na plastiku u Barrandova mostu.

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