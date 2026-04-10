Příští pátek se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Už od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění autobusové linky i jejich trasy. Jak se upraví provoz páteřní linky 118 a co to znamená pro cestující v Praze? Přinášíme přehled všech důležitých novinek.
Změny linkového vedení autobusů v oblasti Prahy 4.
Dvorecký most, práce na mostě a v okolí (stav 19. března 2026)
Protože se po otevření Dvoreckého mostu spojení Dvorců a Lihovaru na trase linky 118 zkrátí o polovinu a autobusům navíc přestanou hrozit kolony na komunikacích okolo Barrandovského mostu, očekává se výrazný růst počtu cestujících na spojnici mezi Budějovickou a Smíchovským nádražím.

  • Nový most překlene Vltavu v úseku mezi zlíchovským a podolským nábřežím. Cílem jeho vybudování je zlepšit propojení města na obou březích Vltavy v jižní části Prahy, a to hlavně pro MHD, pěší a cyklisty.
  • Zaujme i okolí mostu, kde vznikají umělecká díla. Ta se mají stát lákadlem pro turisty. Jejich autorem je Krištof Kintera.

Zkrácení spojů

Proto byla vytipována linka 124, která mezi Budějovickou a Smíchovem „sto osmnáctku“ doplní. Ve špičkách tak v tomto směru pojede autobus každé 3–4 minuty, o víkendu pak každých 7–8 minut.

Denní i noční

Dvorecký most ke zrychlení cesty na druhý břeh řeky využijí také denní autobusy 196, 197 a noční 901
a 914.

Přehled změn autobusových linek od 18. dubna

Linka 109

NÁDRAŽÍ BRANÍK – Černý kůň – Jitřní – Jílovská – Novodvorská – Zálesí – Nemocnice Krč – Kačerov – Pod Dálnicí – Vyskočilova – Brumlovka – Budějovická – Krčská – Na Strži – Krčský hřbitov – Sídliště Pankrác – Pankrác – Kotorská – PRAŽSKÉHO POVSTÁNÍ (v úseku Nemocnice Krč – Pražského povstání plně nahrazuje linku 193; po ukončení stavební činnosti v ulici Na Strži bude v oblasti Budějovické vedena přes Polikliniku Budějovická)

Linka 114

ŠEBERÁK – Kunratice – Zelené domky – IKEM – Nemocnice Krč – Kačerov – Pod Dálnicí – Vyskočilova – Brumlovka – Budějovická – Poliklinika Budějovická – Antala Staška – Ryšánka – Na Planině – ZELENÝ PRUH (v úseku Šeberák – Budějovická plně nahrazuje linku 193; po ukončení stavební činnosti v ulici Na Strži bude ve směru Brumlovka vedena Olbrachtovou ulicí)

Linka 118

SÍDLIŠTĚ SPOŘILOV – Hlavní – Spořilov – Severozápadní – Depo Kačerov – V Zápolí – Vyskočilova – Brumlovka – Budějovická – Krčská – Na Strži – Nové Podolí – Dvorecké náměstí – Dvorce – Lihovar – SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ (linka 118 jede mezi Dvorci a Lihovarem nově kratší trasou přes Dvorecký most)

Linka 124

ŽELIVSKÉHO – Bělocerkevská – Na Míčánkách – Bohemians – Kloboučnická – Michelská – Hadovitá – Brumlovka – Budějovická – Krčská – Na Strži – Nové Podolí – Dvorecké náměstí – Dvorce – Lihovar – SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ (linka 124 posiluje provoz linky 118 v úseku Budějovická – Smíchovské nádraží)

Linka 170

PRAŽSKÁ ČTVRŤ – Přístaviště – Na Staré cestě – Na Strži (T) – Ryšánka (Z) – Krčská (T) – Antala Staška (Z) – Poliklinika Budějovická (Z) – Budějovická – Spořilov – Chodovec – Háje – JIŽNÍ MĚSTO (po ukončení stavební činnosti v ulici Na Strži bude i ve směru Pražská čtvrť vedena přes zastávku Krčská)

Linka 193

Bude zrušena, nahrazena provozem linek 106 a 114 (kvůli nižší poptávce na pankrácké pláni zajistí provoz v bývalém úseku linky 193 Pražského povstání – Nemocnice Krč standardní autobusy linky 106; naopak v úseku Budějovická – Kačerov – IKEM – Kunratice – Šeberák budou nadále v provozu kloubové autobusy na lince 114)

Linka 190

Beze změny trasy ve stávajících intervalech (na základě rozhodnutí Zastupitelstva HMP bude provoz linek 20 a 190 na jaře 2026 vyhodnocen a až na základě zjištěných dat budou řešeny případné úpravy provozu na lince 190)

Linka 196

SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ – Lihovar – Dvorce – Přístaviště – Branické náměstí – Novodvorská – Zálesí – Nemocnice Krč – KAČEROV (v úseku Kačerov – Vyskočilova nahrazena prodlouženou linkou 106, nově jede přes Dvorecký most)

Linka 197

SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ – Lihovar – Dvorce – Přístaviště – Branické náměstí – Novodvorská – Sídliště Lhotka – Libuš – SÍDLIŠTĚ PÍSNICE – Na Jelenách – Chodov – Dědinova – ROZTYLY (nově jede přes Dvorecký most)

Linky 901 a 914

Trasa obou nočních linek zkrácena jízdou po Dvoreckém mostě

Zastávky Dvorce umístěné v Jeremenkově ulici pro autobusové linky 118, 134 a 914 dostanou nový název Dvorecké náměstí. Nové autobusové zastávky s názvem Dvorce vznikají pro linky 118, 124, 196, 197, 901 a 914 na Podolském nábřeží u chodníků v blízkosti tramvajových zastávek.

