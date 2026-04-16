PŘEHLEDNĚ: Dvorecký most „překope“ tramvajovou dopravu v Praze. Známe podrobnosti

Autor: Metro.cz
  10:33
Už zítra se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění tramvajové linky i jejich trasy. Jak se upraví provoz linek 20 a 21 a co to znamená pro cestující v Praze? Přinášíme přehled všech důležitých novinek.
Cvičná jízda na Dvoreckém mostu, foto ze středy 8. dubna.

Cvičná jízda na Dvoreckém mostu, foto ze středy 8. dubna.
Tramvajová linka 20 nově propojí Dejvice, Anděl a Lihovar s Dvorci, Braníkem a Modřany. Původní trasu „dvacítky“ tak směrem na Barrandov bude muset propojit jiná linka. Pro tento účel byla zvolena linka 15, která současně pomůže linkám 12 a 20 mezi Lihovarem a Malostranskou zvládat očekávanou vyšší poptávku.

Dvorecký most

  • Nový most překlene Vltavu v úseku mezi zlíchovským a podolským nábřežím a propojí tak Smíchov a Pankrác. Cílem jeho vybudování je zlepšit propojení města na obou březích Vltavy v jižní části Prahy, a to hlavně pro MHD, pěší a cyklisty, protože s individuální automobilovou dopravou se v případě nepočítá.
  • Zaujme i okolí mostu, kde vznikají umělecká díla. Ta se mají stát lákadlem pro turisty. Jejich autorem je Krištof Kintera.

Rekonstrukce Radlické

Uvolněné místo po „patnáctce“ na Kotlářce nově zaplní linka 7.

Protože se blíží zásadní rekonstrukce a rozšíření Radlické ulice i ulice Za Ženskými domovy, tramvajová obsluha Radlic bude dočasně zajišťována pouze linkou 4.

Jednadvacítka mine Podolskou vodárnu

Uvolněné místo „čtyřce“ na Slivenci a Barrandově zaplní už příští sobotu linka 21 pověřená novými úkoly. Nové spojení tak vznikne mezi Slivencem, Barrandovem, Hlubočepy, Lihovarem, Podolím a Vinohrady. Linka 21 navíc na Francouzské ulici pomůže nahradit během stavby u Muzea zkrácenou linku 13.

S otevřením Dvoreckého mostu dojde také úpravě tras několika autobusů. Podrobné informace najdete zde.

Přehled změn tramvajových linek od 18. dubna

Linka 2

SÍDLIŠTĚ PETŘINY – Vojenská nemocnice – Hradčanská – Malostranská – Staroměstská – Národní divadlo – Národní třída – Karlovo náměstí – Moráň (T) – Botanická zahrada – Albertov – Svatoplukova – Divadlo na Fidlovačce – Otakarova (T) – NÁMĚSTÍ BRATŘÍ SYNKŮ (v pracovní dny pojede linka 2 nově v soupravách délky 30 m, v Nuslích pomůže nahradit linku 14)

Linka 4

ČECHOVO NÁMĚSTÍ – Vršovické náměstí – Jana Masaryka – Náměstí Míru – I. P. Pavlova – Karlovo náměstí – Palackého náměstí – Anděl – Křížová – Škola Radlice – RADLICKÁ (linka 4 bude v provozu celodenně a celotýdenně v soupravách délky 30 m, v Radlicích nahradí linku 7)

Linka 6

beze změny trasy (ze zastávky Nádr. Holešovice bude nově pokračovat ve směru Bílá labuť jako linka 34)

Linka 7

LEHOVEC – Hloubětín – Nádraží Libeň – Palmovka – Biskupcova – Želivského – Strašnická – Kubánské náměstí – Koh-i-noor – Otakarova – Albertov – Výtoň – Palackého náměstí – Anděl – Klamovka – KOTLÁŘKA (v úseku Anděl – Kotlářka nahradí linku 15)

Linka 14

linka dočasně zrušena, nahrazena provozem linek 2, 24 a 34 (po otevření tratí na Václavském náměstí a po rekonstrukci ulic Seifertovy a Ječné vyjede linka 14 ve zcela nové trase mezi Smíchovem a Vinohrady)

Linka 15

OLŠANSKÉ HŘBITOVY – Hlavní nádraží – Masarykovo nádraží – Náměstí Republiky – Čechův most – Malostranská – Újezd – Anděl – Smíchovské nádraží – Lihovar – SÍDLIŠTĚ BARRANDOV (na Sídlišti Barrandov nahradí linku 20 odkloněnou z Lihovaru do Modřan)

Linka 20

DĚDINA – Divoká Šárka – Nádraží Veleslavín – Bořislavka – Dejvická – Hradčanská – Malostranská – Újezd – Anděl – Smíchovské nádraží – Lihovar – Dvorce – Nádraží Braník – Nádraží Modřany – SÍDLIŠTĚ MODŘANY/LEVSKÉHO

Linka 21

SLIVENEC – Sídliště Barrandov – Lihovar – Kublov – Podolská vodárna – Výtoň – Palackého náměstí – Karlovo náměstí – I. P. Pavlova – Náměstí Míru – Jana Masaryka – Vršovické náměstí – Čechovo náměstí – Koh-i-noor – KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ (linka 21 bude nově v provozu celodenně a celotýdenně, v soupravách délky 30 m)

Linka 24

VOZOVNA KOBYLISY – Kobylisy – Bulovka – Palmovka – Invalidovna – Křižíkova – Florenc – Bílá labuť – Masarykovo nádraží – Václavské náměstí – Lazarská – Karlovo náměstí – Albertov – Svatoplukova – Divadlo na Fidlovačce – Náměstí Bratří Synků – Horky – Michelská – Chodovská – SPOŘILOV (linka 24 bude nově v provozu celodenně a celotýdenně, v úseku ze Spořilova až na Bílou labuť plně nahradí provoz linky 14)

Linka 34

BÍLÁ LABUŤ – Náměstí Republiky – Dlouhá třída – Strossmayerovo náměstí – Vltavská – Holešovická tržnice – Dělnická – Ortenovo náměstí – NÁDRAŽÍ HOLEŠOVICE a dále jako linka 6 směr Kubánské náměstí (dočasná linka 34 nahrazuje v oblasti Holešovic dlouhou linku 14, jejíž propojení do linky 6 u Nádraží Holešovice způsobovalo velké nepravidelnosti vždy na druhé části obou spojených linek; kratší linka 34 zajistí pravidelnější provoz linek 6 i 34 v oblasti Holešovic a linky 6 ve směru na Kubánské náměstí; v oblasti Spořilova bude zlepšení pravidelnosti zajištěno prodloužením nově celotýdenně provozované linky 24)

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Už zítra se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění autobusové...

Speciální tramvaje i plavby zdarma. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu bude velkolepé

Testovací jízdy tramvají a autobusů po novém Dvoreckém mostě v Praze (12....

Spojuje lidi s prací, školou, rodinou, zábavou i kulturou. Je neodmyslitelnou součástí životů miliard lidí po celém světě. Veřejná doprava už v pátek 17. dubna oslaví svůj velký den. Do akce...

Dvorecký most se pro veřejnost otevře už zítra. Kolem je zatím staveniště

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...

V pátek 17. dubna 2026 se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobusy plné cestujících. Most, který propojí Prahu 4 a 5, je výjimečný. Auta na něj nesmí, zato nabídne prostor pro MHD,...

