Tramvajová linka 20 nově propojí Dejvice, Anděl a Lihovar s Dvorci, Braníkem a Modřany. Původní trasu „dvacítky“ tak směrem na Barrandov bude muset propojit jiná linka. Pro tento účel byla zvolena linka 15, která současně pomůže linkám 12 a 20 mezi Lihovarem a Malostranskou zvládat očekávanou vyšší poptávku.
Dvorecký most
Rekonstrukce Radlické
Uvolněné místo po „patnáctce“ na Kotlářce nově zaplní linka 7.
Protože se blíží zásadní rekonstrukce a rozšíření Radlické ulice i ulice Za Ženskými domovy, tramvajová obsluha Radlic bude dočasně zajišťována pouze linkou 4.
Jednadvacítka mine Podolskou vodárnu
Uvolněné místo „čtyřce“ na Slivenci a Barrandově zaplní už příští sobotu linka 21 pověřená novými úkoly. Nové spojení tak vznikne mezi Slivencem, Barrandovem, Hlubočepy, Lihovarem, Podolím a Vinohrady. Linka 21 navíc na Francouzské ulici pomůže nahradit během stavby u Muzea zkrácenou linku 13.
S otevřením Dvoreckého mostu dojde také úpravě tras několika autobusů. Podrobné informace najdete zde.
Přehled změn tramvajových linek od 18. dubna
Linka 2
SÍDLIŠTĚ PETŘINY – Vojenská nemocnice – Hradčanská – Malostranská – Staroměstská – Národní divadlo – Národní třída – Karlovo náměstí – Moráň (T) – Botanická zahrada – Albertov – Svatoplukova – Divadlo na Fidlovačce – Otakarova (T) – NÁMĚSTÍ BRATŘÍ SYNKŮ (v pracovní dny pojede linka 2 nově v soupravách délky 30 m, v Nuslích pomůže nahradit linku 14)
Linka 4
ČECHOVO NÁMĚSTÍ – Vršovické náměstí – Jana Masaryka – Náměstí Míru – I. P. Pavlova – Karlovo náměstí – Palackého náměstí – Anděl – Křížová – Škola Radlice – RADLICKÁ (linka 4 bude v provozu celodenně a celotýdenně v soupravách délky 30 m, v Radlicích nahradí linku 7)
Linka 6
beze změny trasy (ze zastávky Nádr. Holešovice bude nově pokračovat ve směru Bílá labuť jako linka 34)
Linka 7
LEHOVEC – Hloubětín – Nádraží Libeň – Palmovka – Biskupcova – Želivského – Strašnická – Kubánské náměstí – Koh-i-noor – Otakarova – Albertov – Výtoň – Palackého náměstí – Anděl – Klamovka – KOTLÁŘKA (v úseku Anděl – Kotlářka nahradí linku 15)
Linka 14
linka dočasně zrušena, nahrazena provozem linek 2, 24 a 34 (po otevření tratí na Václavském náměstí a po rekonstrukci ulic Seifertovy a Ječné vyjede linka 14 ve zcela nové trase mezi Smíchovem a Vinohrady)
Linka 15
OLŠANSKÉ HŘBITOVY – Hlavní nádraží – Masarykovo nádraží – Náměstí Republiky – Čechův most – Malostranská – Újezd – Anděl – Smíchovské nádraží – Lihovar – SÍDLIŠTĚ BARRANDOV (na Sídlišti Barrandov nahradí linku 20 odkloněnou z Lihovaru do Modřan)
Linka 20
DĚDINA – Divoká Šárka – Nádraží Veleslavín – Bořislavka – Dejvická – Hradčanská – Malostranská – Újezd – Anděl – Smíchovské nádraží – Lihovar – Dvorce – Nádraží Braník – Nádraží Modřany – SÍDLIŠTĚ MODŘANY/LEVSKÉHO
Linka 21
SLIVENEC – Sídliště Barrandov – Lihovar – Kublov – Podolská vodárna – Výtoň – Palackého náměstí – Karlovo náměstí – I. P. Pavlova – Náměstí Míru – Jana Masaryka – Vršovické náměstí – Čechovo náměstí – Koh-i-noor – KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ (linka 21 bude nově v provozu celodenně a celotýdenně, v soupravách délky 30 m)
Linka 24
VOZOVNA KOBYLISY – Kobylisy – Bulovka – Palmovka – Invalidovna – Křižíkova – Florenc – Bílá labuť – Masarykovo nádraží – Václavské náměstí – Lazarská – Karlovo náměstí – Albertov – Svatoplukova – Divadlo na Fidlovačce – Náměstí Bratří Synků – Horky – Michelská – Chodovská – SPOŘILOV (linka 24 bude nově v provozu celodenně a celotýdenně, v úseku ze Spořilova až na Bílou labuť plně nahradí provoz linky 14)
Linka 34
BÍLÁ LABUŤ – Náměstí Republiky – Dlouhá třída – Strossmayerovo náměstí – Vltavská – Holešovická tržnice – Dělnická – Ortenovo náměstí – NÁDRAŽÍ HOLEŠOVICE a dále jako linka 6 směr Kubánské náměstí (dočasná linka 34 nahrazuje v oblasti Holešovic dlouhou linku 14, jejíž propojení do linky 6 u Nádraží Holešovice způsobovalo velké nepravidelnosti vždy na druhé části obou spojených linek; kratší linka 34 zajistí pravidelnější provoz linek 6 i 34 v oblasti Holešovic a linky 6 ve směru na Kubánské náměstí; v oblasti Spořilova bude zlepšení pravidelnosti zajištěno prodloužením nově celotýdenně provozované linky 24)