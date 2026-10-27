Tři čtvrtě milionu dotazů za devět měsíců. Praha vysvětluje, proč se ptát místních

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
  9:00
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Praha připomíná hodnotu průvodců.

Praha připomíná hodnotu průvodců. | foto: PRAGUECITYTOURISM.CZ

Pokud není po ruce průvodce nebo rodilý Pražan, turistovi pomůže i obyčejná...
Na Pražský hrad trefí většina návštěvníků metropole i bez mapy a návodu od AI.
V metru obvykle pomohou směrovky, ale i tak se cizinci často ptají cestujících.
Na Pražský hrad trefí většina návštěvníků metropole i bez mapy a návodu od AI.
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Umělá inteligence sestaví turistům program během několika vteřin. Dokáže ale poradit stejně dobře jako místní? Nová kampaň Prague City Tourism s heslem „AI není Pražan“ připomíná hodnotu osobních zkušeností a znalostí města.

V rámci Týdne turistických informačních center si budou moci návštěvníci vyzkoušet například práci informačního specialisty. Akce zároveň upozorní na význam osobního kontaktu v době, kdy turisté stále častěji hledají doporučení na restaurace, památky či výlety prostřednictvím umělé inteligence.

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„Umělá inteligence (AI) může být skvělým zdrojem inspirace. My místní ale Prahu nejen známe, my ji žijeme,“ říká ředitelka turistických informačních center Prague City Tourism Barbora Plodrová.

Podle ní mají osobní zkušenosti místních svou hodnotu i v době, kdy si turisté mohou nechat sestavit program celé návštěvy pomocí umělé inteligence.

Za správné odpovědi dostanete odměny

Až do tohoto pátku se Praha připojí k Týdnu turistických informačních center. Návštěvníci si mohou v pražských infocentrech vyzvednout hrací kartu a plnit krátké úkoly nebo odpovídat na otázky. Za účast mohou získat například vouchery na jízdu historickou tramvají číslo 42 nebo na návštěvu pražských věží.

Historická tramvaj 42 v létě vyjíždí častěji.

Program připravilo také informační centrum na Staroměstské radnici. Zájemci si tam budou moci vyzkoušet, jaké je to pracovat jako turistický informátor či referent. Na jejich počínání dohlédnou zkušení zaměstnanci. Akci pořádá Asociace turistických informačních center České republiky společně se svými členskými a certifikovanými centry. Letos se koná už posedmé.

Statisíce dotazů

Že turisté pomoc místních skutečně potřebují, ukazují i čísla. Od ledna do září zodpověděli pracovníci Prague City Tourism ve svých infocentrech více než tři čtvrtě milionu dotazů.

Návštěvníci se na ně obracejí především kvůli orientaci ve městě, dopravním spojům nebo plánování programu. Informace získají například na Staroměstské radnici, Můstku, Petříně, na Pražském hradě nebo na obou terminálech Letiště Václava Havla.

Staroměstská radnice

Podle Jany Adamcové, místopředsedkyně představenstva Prague City Tourism, přitom nejde jen o předávání informací. Pracovníci center pomáhají turistům rozpoznat kvalitní služby a vyhnout se nabídkám, které, většinou zcela zištně a záměrně, těží z jejich neznalosti města.

Nejlepší prompt? Zeptejte se místních

Kampaň AI není Pražan, která cílí spíše na zahraniční turisty, navazuje na dlouhodobou iniciativu Enjoy Respect Prague (v překladu Užívej si a respektuj Prahu), která návštěvníkům připomíná pravidla ohleduplného chování vůči lidem, kteří v hlavním městě žijí. Její vizuály se objeví na internetu, v pražských ulicích i na Letišti Václava Havla.

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Jeden z klíčových sloganů zní: „AI není Pražan. Nejlepší prompt (vstupní text, otázka nebo instrukce, kterou zadáte systému umělé inteligence, pozn. redakce) je zeptat se místních.“

Umělá inteligence versus průvodci

  • Globální průzkum Booking.com z roku 2025 mezi 37 325 respondenty ve 33 trzích zjistil, že 67 procent dotázaných už někdy využilo AI v souvislosti s cestováním.
  • Z těchto uživatelů ji 96 procent použilo během cesty a 98 procent při plánování či rezervaci. Jde ovšem o globální data, nikoli specificky o návštěvníky tuzemského hlavního města.
  • Společnosti jako OpenAI, Google nebo Microsoft registrují miliony dotazů denně týkajících se plánování itinerářů. Rovněž vznikly desítky AI průvodců, jako je například GuideGeek, RoamAround či Layla. Ty využívají miliony cestovatelů.
  • Velké platformy jako Booking.com nebo TripAdvisor samy integrovaly AI asistenty do svých aplikací.
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