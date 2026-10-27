V rámci Týdne turistických informačních center si budou moci návštěvníci vyzkoušet například práci informačního specialisty. Akce zároveň upozorní na význam osobního kontaktu v době, kdy turisté stále častěji hledají doporučení na restaurace, památky či výlety prostřednictvím umělé inteligence.
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„Umělá inteligence (AI) může být skvělým zdrojem inspirace. My místní ale Prahu nejen známe, my ji žijeme,“ říká ředitelka turistických informačních center Prague City Tourism Barbora Plodrová.
Podle ní mají osobní zkušenosti místních svou hodnotu i v době, kdy si turisté mohou nechat sestavit program celé návštěvy pomocí umělé inteligence.
Za správné odpovědi dostanete odměny
Až do tohoto pátku se Praha připojí k Týdnu turistických informačních center. Návštěvníci si mohou v pražských infocentrech vyzvednout hrací kartu a plnit krátké úkoly nebo odpovídat na otázky. Za účast mohou získat například vouchery na jízdu historickou tramvají číslo 42 nebo na návštěvu pražských věží.
Program připravilo také informační centrum na Staroměstské radnici. Zájemci si tam budou moci vyzkoušet, jaké je to pracovat jako turistický informátor či referent. Na jejich počínání dohlédnou zkušení zaměstnanci. Akci pořádá Asociace turistických informačních center České republiky společně se svými členskými a certifikovanými centry. Letos se koná už posedmé.
Statisíce dotazů
Že turisté pomoc místních skutečně potřebují, ukazují i čísla. Od ledna do září zodpověděli pracovníci Prague City Tourism ve svých infocentrech více než tři čtvrtě milionu dotazů.
Návštěvníci se na ně obracejí především kvůli orientaci ve městě, dopravním spojům nebo plánování programu. Informace získají například na Staroměstské radnici, Můstku, Petříně, na Pražském hradě nebo na obou terminálech Letiště Václava Havla.
Podle Jany Adamcové, místopředsedkyně představenstva Prague City Tourism, přitom nejde jen o předávání informací. Pracovníci center pomáhají turistům rozpoznat kvalitní služby a vyhnout se nabídkám, které, většinou zcela zištně a záměrně, těží z jejich neznalosti města.
Nejlepší prompt? Zeptejte se místních
Kampaň AI není Pražan, která cílí spíše na zahraniční turisty, navazuje na dlouhodobou iniciativu Enjoy Respect Prague (v překladu Užívej si a respektuj Prahu), která návštěvníkům připomíná pravidla ohleduplného chování vůči lidem, kteří v hlavním městě žijí. Její vizuály se objeví na internetu, v pražských ulicích i na Letišti Václava Havla.
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Jeden z klíčových sloganů zní: „AI není Pražan. Nejlepší prompt (vstupní text, otázka nebo instrukce, kterou zadáte systému umělé inteligence, pozn. redakce) je zeptat se místních.“
Umělá inteligence versus průvodci