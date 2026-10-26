Dan Brown natáčel v Praze svůj nový seriál pro Netflix. Kdo se ujme role Langdona?

Pavel Hrabica
Pavel Hrabica
  15:12
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Dan Brown během natáčení v pražských Benátkách

Dan Brown během natáčení v pražských Benátkách | foto: ARGO

Dan Brown během natáčení
Dan Brown poskytl rozhovor České televizi.
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Spisovatel Dan Brown se vrátil do Prahy. Tentokrát kvůli natáčení osmidílné minisérie Netflixu podle svého bestselleru Tajemství všech tajemství, kterého se v Česku prodalo už 200 tisíc výtisků. Roberta Langdona si zahraje Morgan Spector, Katherine Solomon ztvární Rebecca Hall.

Praha se stala hlavním dějištěm Brownova románu, který vyšel loni v září. Nyní příběh ožívá před kamerami. Americký spisovatel strávil několik dní na natáčení, navštívil barrandovské ateliéry a sledoval práci filmařů na Karlově mostě.

Browna během návštěvy doprovázel jeho český redaktor Petr Onufer. Spisovatel se zajímal především o to, jak filmaři převádějí jeho knižní příběh na obrazovky. Z Prahy odcestoval v neděli.

Majitel první podepsané nové knihy Dana Browna Tajemství všech tajemství čekal na svůj výtisk od sedmi od večera

Podílel se na scénáři, je spoluproducentem

Dan Brown je spoluautorem scénáře a výkonným producentem, seriál už od září na různých místech v Praze natáčí společnost Netflix, proto si s velkým zájmem a uznáním prohlédl prostředí postavená v barrandovských ateliérech a přihlížel i natáčení na Karlově mostě. „Je fascinující vidět, když vaše dílo, které tvoříte sám ve své pracovně, začne promlouvat audiovizuálním jazykem a ožívat,“ řekl spisovatel.

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Do Prahy se vrátil už poněkolikáté, sám říká, že Tajemství všech tajemství psal jako milostný dopis tomuto městu. „Praha je nádherné a dramatické místo a navíc bylo dlouhá léta středem mysticismu, alchymie a esoterického myšlení. Toto město nepotřebuje Dana Browna, aby světu řekl, jak je krásné. Já jsem naopak rád, že jsem mohl děj své knihy zasadit do tak magického prostředí.“

Dan Brown poskytl rozhovor České televizi.

Kdo si zahraje profesora Langdona?

Tajemství všech tajemství vydalo nakladatelství Argo loni na podzim a od té doby se drží v čele žebříčku bestsellerů – knihy se prodalo už dvě stě tisíc výtisků.

Práva na seriálovou adaptaci získal po velké bitvě producentů Netflix. Autorem scénáře a výkonným producentem je společně s Danem Brownem také Carlton Cuse, který má na svém kontě například úspěšnou sérii Lost/Ztraceni. V roli harvardského profesora, specialisty na výklad symbolů Roberta Langdona, se představí herec Morgan Spector. Jeho přítelkyni a spolupracovnici Katherine Solomon hraje Rebecca Hall. Datum premiéry platforma zatím nestanovila.

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