Americký prezident Donald Trump opět čelí kritice: Sdílel AI snímek, který pobouřil i republikány

Lukáš Karbulka
Lukáš Karbulka
  0:29
Sdílený obrázek amerického prezidenta Donalda Trumpa znovu rozvířil debatu o hranicích politické komunikace i využívání umělé inteligence. Snímek s náboženskou symbolikou vyvolal silné reakce veřejnosti i politiků. Po vlně kritiky ho Trump ze své sociální sítě bez vysvětlení odstranil.
Americký prezident Donald Trump se na své síti Truth Social přirovnal k Ježíši Kristovi. (13. dubna 2026) | foto: Truth Social / Donald J. Trump

Americký prezident Donald Trump rozvířil debatu na sociálních sítích poté, co sdílel kontroverzní obrázek vytvořený pomocí umělé inteligence. Na snímku byl stylizován do role postavy připomínající Ježíš Kristus, jak uzdravuje nemocného.

Kontroverzní obrázek a rychlá reakce

Obrázek zachycoval Trumpa v bílém rouchu s červeným pláštěm, jak jednou rukou drží světlo a druhou se dotýká čela nemocného. Scéna byla doplněna o symboly Spojených států – americkou vlajku, Sochu svobody, orly bělohlavé i vojenskou techniku.

Příspěvek se však rychle setkal s ostrou kritikou napříč společností. „Nevím, jestli si prezident myslel, že je vtipný, nebo jestli je pod vlivem nějaké látky, ani jaké jiné vysvětlení by mohl mít pro toto SKANDÁLNÍ rouhání,“ napsala významná konzervativní protestantská spisovatelka a komentátorka Megan Bashamová. „Musí to však okamžitě smazat a požádat o odpuštění americký lid a poté Boha,“ dodala.

Po několika hodinách tak pravděpodobně kvůli kritice prezident kontroverzní snímek smazal. Na otázku, proč fotografii stáhl, Trump odpověděl: „Normálně to dělám nerad, ale nechtěl jsem, aby byl někdo zmatený.“

Spor s papežem

Kontroverzi ještě umocnil fakt, že 79letý Trump obrázek sdílel ani ne hodinu poté, co veřejně kritizoval papeže Lva XIV. Uvedl mimo jiné, že by mu měl být vděčný za své zvolení a označil ho za „slabého vůči kriminalitě“ i „špatného v zahraniční politice“.

„V těchto otázkách se mýlí. Nemyslím si, že by se měl pouštět do politiky. Myslím, že se z toho pravděpodobně poučil,“ uvedl republikánský prezident pro americkou televizi CBS News a dále sdělil, že udělal pro katolickou církev více než kterýkoli prezident za posledních sto let. Své tvrzení opřel o fakt, že v průběhu pandemie COVID-19 dal církvi miliardy dolarů.

Papež, který pochází ze Spojených států, na kritiku reagoval s tím, že se i nadále hodlá zasazovat o mír, dialog a spravedlivé řešení konfliktů. „Nemám strach z Trumpovy administrativy ani z toho nahlas hlásat poselství evangelia,“ řekl Lev XIV.

Trumpova obhajoba

Trump později odmítl, že by byl na obrázku zobrazen jako Ježíš. Podle jeho slov šlo o vyobrazení lékaře, který pomáhá lidem, a interpretaci prý přisoudila média.

„Sdílel jsem ho a myslel jsem si, že to jsem já jako doktor a je to spojené s Červeným křížem, je tam pracovnice Červeného kříže, který podporujeme,“ uvedl televizi CBS News. Dodal také, že obrázek vytvořil „talentovaný umělec“, a že podle něj měl být na fotografii zobrazen jako lékař, a ne jako Ježíš.

Americký prezident Donald Trump na své síti Truth Social sdílel obrázek Měsíce s nově postavenou „Trump Tower“. (13. dubna 2026)

Opakované využívání AI

Nejde přitom o první podobný případ. Trump v poslední době opakovaně sdílí obrázky vytvořené pomocí AI, které ho zobrazují v různých rolích. Například po smrti papeže Františka loni v dubnu sdílel obrázek, na němž je sám vyobrazen jako papež. Loni v únoru zase oficiální účet Bílého domu zveřejnil obrázek, na kterém je Trump na titulní straně časopisu vyobrazen s korunou na hlavě a ve spodním rohu je napsáno „Ať žije král“.

Vedle nábožensky laděného obrázku sdílel také v noci na pondělí další AI vizualizaci – tentokrát zobrazující hotel se jménem Trump na Měsíci. Ta zřejmě odkazovala na plánovanou misi Artemis II a ambice NASA vyslat astronauty zpět na lunární povrch.

14. dubna 2026 

14. dubna 2026 

14. dubna 2026 

Americký prezident Donald Trump opět čelí kritice: Sdílel AI snímek, který pobouřil i republikány

Americký prezident Donald Trump se na své síti Truth Social přirovnal k Ježíši...

Sdílený obrázek amerického prezidenta Donalda Trumpa znovu rozvířil debatu o hranicích politické komunikace i využívání umělé inteligence. Snímek s náboženskou symbolikou vyvolal silné reakce...

14. dubna 2026

13. dubna 2026  21:09

13. dubna 2026  21:42

13. dubna 2026  18:19

13. dubna 2026  18:01

13. dubna 2026  19:32

13. dubna 2026  17:11

13. dubna 2026  17:02

13. dubna 2026  16:57

