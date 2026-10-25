O víkendu začalo poměrně nečekaně jednání o zrušení koncesionářských poplatků. Poslanci se tématem, který budí velké kontroverze, zabývali v sobotu v noci. Ve 4.36 prošla novela zákona do druhého čtení. Kritici, a to nejen z řad opozice, ale také nejrůznější občanské iniciativy upozorňují na to, že takto důležitý dokument potřebuje delší projednávání a nelze ho uspíšit.
Babišova pomsta za propad v Senátu?
Často se mluví o tom, že převedením financování ČT a ČRo na stát de facto dochází k zestátnění důležitých veřejnoprávních médií, tedy přímému vlivu vládnoucí garnitury. Podle některých je to také pomsta Andreje Babiše po prohraných komunálních a senátních volbách.
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Šéf Starostů a nezávislých Vít Rakušan řekl, že „noční hlasování bylo začátkem konce Babišovy vlády“. Kabinet podle něj předvedl aroganci a strach z lidí. „Babiš nyní uslyší hlas ulice, kterého se bojí,“ dodal. Na noční jednání důležitého zákona reagovali lidé víkendovými demonstracemi.
Mandatorní výdaj
Premiér Andrej Babiš tvrdí, že problém vyvolává sama opozice. A vyzval ji, aby přestala živit nenávist. Financování ČT a ČRo bude jako mandatorní výdaj. To znamená, že výdaj bude zákonem daný. Tady ovšem narážíme na problém (viz box). ČT by tak měla získat 5,74 miliardy korun, tedy o miliardu méně, než by na poplatcích vybrala. ČRo může podle novely počítat s 2,065 miliardami, tedy o 400 milionů korun méně, než by dostala.
Jsme znepokojeni
Na projednávání zrušení poplatků reaguje také generální ředitel České televize Hynek Chudárek a management televize. Jsou jednáním politiků znepokojeni.
„Náhlé výrazné snížení příjmů České televize by naší institucí otřáslo,“ zdůrazňuje generální ředitel Hynek Chudárek v dopise, který rozeslal médiím. Ředitel stále považuje za nejvhodnější způsob financování veřejnoprávních médií přes fungující systém poplatků. „V této souvislosti připomínám, že diskuse o financování České televize vedla překvapivě k výraznému nárůstu plátců poplatku. Vnímáme to jako podporu současného systému,“ doplňuje.
Jak bude zaručena nezávislost?
V těch zemích západní Evropy, kde došlo ke změně financování, trval proces změny od dvou do čtyř let, tvrdí Chudárek. A diskuse o systému placení veřejnoprávních médií byla obsáhlá a kultivovaná. Vedení České televize v čele s Hynkem Chudárkem proto hodlá zdůrazňovat hranice, které nejdou překročit, aby Česká televize mohla i nadále poskytovat plnohodnotně svoji veřejnou službu. Pokud ke změně systému financování skutečně dojde, musí být v nové legislativě zakotveny všechny pojistky, které nezávislost televize zaručí. Česká televize a její management o toto budou bojovat všemi zákonnými silami.
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„Finanční nezávislost na státu je dobrou oporou pro nezávislost celé instituce“, říká Hynek Chudárek. „Jestliže ale tento pohled v Parlamentu nemá většinovou podporu, jsme připraveni předkládat návrhy a úpravy zákona, jejichž cílem bude stabilní, adekvátní a předvídatelné financování. Tedy taková forma financování, která nebude podléhat politickým změnám a tlakům a bude nadále garantovat nezávislost České televize coby média veřejné služby.“
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