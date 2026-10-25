Boj o nezávislost České televize a rozhlasu vrcholí. Bojí se Babiš hlasu ulice?

Autor: Marek Peška
  15:47
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Poslanci v sobotu ráno ve 4.36 hodin rozhodli - Česko tak udělalo významný krok...

Poslanci v sobotu ráno ve 4.36 hodin rozhodli - Česko tak udělalo významný krok ke zrušení koncesionářských poplatků. Podle kritiků je demokracie v ohrožení. V Česku se zvedla vlna odporu, jedna z demonstrací se konala právě do sobotního rána. | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Poslanci v sobotu ráno ve 4.36 hodin rozhodli - Česko tak udělalo významný krok...
Poslanci v sobotu ráno ve 4.36 hodin rozhodli - Česko tak udělalo významný krok...
Poslanci v sobotu ráno ve 4.36 hodin rozhodli - Česko tak udělalo významný krok...
Poslanci v sobotu ráno ve 4.36 hodin rozhodli - Česko tak udělalo významný krok...
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Zrušení koncesionářských poplatků za Českou televizi a Český rozhlas vyvolává ostré spory. Poslanci se novelou zabývali v noci a ve 4.36 ji poslali do další fáze projednávání. Opozice varuje před ohrožením nezávislosti médií, vedení ČT před finančními dopady a Čeští elfové před vlivem dezinformačních kampaní.

O víkendu začalo poměrně nečekaně jednání o zrušení koncesionářských poplatků. Poslanci se tématem, který budí velké kontroverze, zabývali v sobotu v noci. Ve 4.36 prošla novela zákona do druhého čtení. Kritici, a to nejen z řad opozice, ale také nejrůznější občanské iniciativy upozorňují na to, že takto důležitý dokument potřebuje delší projednávání a nelze ho uspíšit.

Babišova pomsta za propad v Senátu?

Často se mluví o tom, že převedením financování ČT a ČRo na stát de facto dochází k zestátnění důležitých veřejnoprávních médií, tedy přímému vlivu vládnoucí garnitury. Podle některých je to také pomsta Andreje Babiše po prohraných komunálních a senátních volbách.

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Šéf Starostů a nezávislých Vít Rakušan řekl, že „noční hlasování bylo začátkem konce Babišovy vlády“. Kabinet podle něj předvedl aroganci a strach z lidí. „Babiš nyní uslyší hlas ulice, kterého se bojí,“ dodal. Na noční jednání důležitého zákona reagovali lidé víkendovými demonstracemi.

Mandatorní výdaj

  • Mandatorní výdaj je výdaj, který stát musí zaplatit, protože mu to ukládá zákon nebo jiný právní závazek. Vláda o něm tedy nemůže libovolně rozhodnout, že ho jednoduše přestane platit. Jedná se například o důchody nebo dávky sociální pomoci.
  • V případě financování ČT a ČRo ovšem není jasné, zda tato média získají záruku nezávislosti. Záleží na tom, jak bude zákon nastaven: zda stanoví předvídatelný způsob výpočtu financování, zda umožní vládě částky měnit a jaké ochranné mechanismy zajistí, aby politici nemohli média finančně trestat za jejich práci.
  • Zjednodušeně: mandatorní výdaj znamená povinnost státu platit, nikoli automaticky záruku, že bude platit dostatečně a bez politického vlivu.

Premiér Andrej Babiš tvrdí, že problém vyvolává sama opozice. A vyzval ji, aby přestala živit nenávist. Financování ČT a ČRo bude jako mandatorní výdaj. To znamená, že výdaj bude zákonem daný. Tady ovšem narážíme na problém (viz box). ČT by tak měla získat 5,74 miliardy korun, tedy o miliardu méně, než by na poplatcích vybrala. ČRo může podle novely počítat s 2,065 miliardami, tedy o 400 milionů korun méně, než by dostala.

Jsme znepokojeni

Na projednávání zrušení poplatků reaguje také generální ředitel České televize Hynek Chudárek a management televize. Jsou jednáním politiků znepokojeni.

„Náhlé výrazné snížení příjmů České televize by naší institucí otřáslo,“ zdůrazňuje generální ředitel Hynek Chudárek v dopise, který rozeslal médiím. Ředitel stále považuje za nejvhodnější způsob financování veřejnoprávních médií přes fungující systém poplatků. „V této souvislosti připomínám, že diskuse o financování České televize vedla překvapivě k výraznému nárůstu plátců poplatku. Vnímáme to jako podporu současného systému,“ doplňuje.

Jak bude zaručena nezávislost?

V těch zemích západní Evropy, kde došlo ke změně financování, trval proces změny od dvou do čtyř let, tvrdí Chudárek. A diskuse o systému placení veřejnoprávních médií byla obsáhlá a kultivovaná. Vedení České televize v čele s Hynkem Chudárkem proto hodlá zdůrazňovat hranice, které nejdou překročit, aby Česká televize mohla i nadále poskytovat plnohodnotně svoji veřejnou službu. Pokud ke změně systému financování skutečně dojde, musí být v nové legislativě zakotveny všechny pojistky, které nezávislost televize zaručí. Česká televize a její management o toto budou bojovat všemi zákonnými silami.

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„Finanční nezávislost na státu je dobrou oporou pro nezávislost celé instituce“, říká Hynek Chudárek. „Jestliže ale tento pohled v Parlamentu nemá většinovou podporu, jsme připraveni předkládat návrhy a úpravy zákona, jejichž cílem bude stabilní, adekvátní a předvídatelné financování. Tedy taková forma financování, která nebude podléhat politickým změnám a tlakům a bude nadále garantovat nezávislost České televize coby média veřejné služby.“

Čeští elfové varují

  • Podle skupiny Čeští elfové, která se věnuje problematice dezinformací, je aktuální vládní krok vyvrcholením intenzivního dezinformačního tlaku na Českou televizi (ČT) a Český rozhlas (ČRo).
  • Podle nich dezinformační weby a řetězové e-maily roky šíří narativy o „zmanipulovaném zpravodajství“ či „cenzuře“. Téma poté přejímají politici. Tlak se přesouvá do Sněmovny.
  • Poté přichází snaha přes změnu financování podřídit ČT a ČRo státu.
  • „Stejný vzorec dlouhodobě sledujeme i u armády, soudnictví či tajných služeb. Cílem dezinformačních operací i na ně navazujících politiků je vytvořit trvalý vzorec nedůvěry,“ říká Bohumil Kartous, pedagog, publicista a jeden z členů Českých elfů.
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